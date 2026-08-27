تلقى بلباو هزيمة بنتيجة 3-1 أمام إشبيلية على ملعب سان ماميس في مباراته الافتتاحية. وتلقى يوري بيرشيشي بطاقة حمراء مباشرة بعد 11 دقيقة فقط، ما جعلها أمسية صعبة على الفريق الباسكي. ولا تبدو الأمور أسهل كثيرًا، إذ تنتظر رجال إدين تيرزيتش مواجهة أمام برشلونة على ملعب نو كامب. وجاءت أهداف إشبيلية عن طريق أوسو، وتشيديرا إيجوكي، وإسحاق روميرو. ويُعد إشبيلية واحدًا من ثلاثة فرق فقط حققت سجلًا مثاليًا بالفوز في أول مباراتين، إلى جانب غريمه في المدينة بيتيس وريال مدريد.