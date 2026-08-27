انطلق موسم 2026-27 من الدوري الإسباني بشكل مرتبك إلى حد ما، إذ عاد ريال مدريد وبرشلونة في وقت متأخر مقارنة ببقية الفرق، بينما تخوض عدة أندية تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي. ومع ذلك، إليكم أبرز النقاط المثيرة للحديث في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم حتى الآن.
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أبرز نتائج الدوري الإسباني 2026-27: نجم مفاجئ ينقذ ريال مدريد من ورطة
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إلتشي 0-5 برشلونة
دفع مدرب برشلونة هانسي فليك بكل من أدامي ورافينيا وفيرمين لوبيز ولامين يامال وإسبارت في التشكيلة الأساسية في أول مهمة للأبطال أمام إلتشي، وكان برشلونة أفضل بكثير من مضيفه، ليخرج فائزًا بنتيجة 5-0. وسجل رافينيا وفيرمين هدفين لكل منهما، كما دوّن الوافد الجديد كريم أديمي اسمه على لائحة الهدافين، وقدم المنضم الجديد الآخر أنتوني جوردون تمريرتين حاسمتين بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.
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ريال مدريد 4-1 ريال سوسيداد
احتاج ريال مدريد، تحت قيادة جوزيه مورينيو للمرة الثانية، إلى هدف في الدقيقة 90 من البديل كارلوس إيسبي، المنضم حديثًا مقابل 22 مليون جنيه إسترليني من ليفانتي، ليحقق الفوز 2-1 خارج أرضه على إسبانيول في افتتاح موسمه. وسجل جود بيلينجهام هدفه الافتتاحي، بصناعة صانع الألعاب التركي الموهوب أردا جولر. وكانت الأمور أسهل بكثير يوم الأربعاء، عندما فاز 4-1 على ريال سوسيداد، بفضل ثلاثية من كيليان مبابي وهدف من فينيسيوس جونيور.
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أتلتيكو مدريد 2-2 فياريال
احتاج أتلتيكو مدريد، بقيادة دييغو سيميوني، إلى هدف متأخر من جوليانو، نجل المدرب، لإنقاذ نقطة أمام فياريال على ملعب واندا ميتروبوليتانو. وسيعتبر الفريق هذه النتيجة نقطة جيدة، بالنظر إلى أنه لعب آخر 15 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد روبن لو نورماند. ولا يزال مستقبل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز غير واضح، في ظل رغبة لاعب مانشستر سيتي السابق في الانتقال إلى برشلونة.
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فالنسيا 0-1 ريال بيتيس
بدأ فالنسيا الموسم بشكل باهت، بعدما تعادل 0-0 مع سيلتا وخسر 0-1 أمام ريال بيتيس. وخلال 180 دقيقة من اللعب على أرضه من دون تسجيل أي هدف، بدأ مشجعو ميستايا يشعرون بالفعل بشيء من القلق.
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مالاجا 1-1 ديبورتيفو لا كورونيا
عانى مالاجا الصاعد حديثًا من بداية صعبة، إذ خسر 2-0 أمام أتلتيكو مدريد ثم تعادل 1-1 مع ديبورتيفو لا كورونيا الصاعد بدوره. وكانت هذه المباراة استعادة لذكريات الماضي من نواحٍ عدة، إذ هبط الفريقان من الدوري الإسباني في 2018 قبل أن ينجحا أخيرًا في العودة معًا إلى دوري الأضواء في كرة القدم الإسبانية.
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أتلتيك بلباو 1-3 إشبيلية
تلقى بلباو هزيمة بنتيجة 3-1 أمام إشبيلية على ملعب سان ماميس في مباراته الافتتاحية. وتلقى يوري بيرشيشي بطاقة حمراء مباشرة بعد 11 دقيقة فقط، ما جعلها أمسية صعبة على الفريق الباسكي. ولا تبدو الأمور أسهل كثيرًا، إذ تنتظر رجال إدين تيرزيتش مواجهة أمام برشلونة على ملعب نو كامب. وجاءت أهداف إشبيلية عن طريق أوسو، وتشيديرا إيجوكي، وإسحاق روميرو. ويُعد إشبيلية واحدًا من ثلاثة فرق فقط حققت سجلًا مثاليًا بالفوز في أول مباراتين، إلى جانب غريمه في المدينة بيتيس وريال مدريد.
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