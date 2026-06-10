أبرزها مرتبط بالمال .. صلاح يضع 3 شروط "لا تقبل النقاش" في وجهته المقبلة!

يستعد محمد صلاح لحياة ما بعد ليفربول، حيث ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب المصري قد وضع مجموعة محددة من المطالب لأي نادٍ مهتم بضمه.
ومع دخوله المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية، لا يترك المهاجم المخضرم أي شيء للصدفة فيما يتعلق بوجهته المقبلة.
يستعد محمد صلاح لحياة ما بعد ليفربول، حيث ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب المصري قد وضع مجموعة محددة من المطالب لأي نادٍ مهتم بضمه.
ومع دخوله المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية، لا يترك المهاجم المخضرم أي شيء للصدفة فيما يتعلق بوجهته المقبلة.
مع اقتراب صلاح من نهاية مسيرته في ميرسيسايد، أصبح العرض المالي المطلوب لضمان التعاقد معه موضوعًا رئيسيًا للنقاش.
وتشير تقارير صحفية، إلى أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا يسعى إلى إبرام صفقة تعكس بدقة مكانته كواحد من أكثر الرياضيين جاذبيةً في سوق كرة القدم العالمية، حيث ورد أنه رفض بالفعل عرضًا واحدًا من الدوري السعودي للمحترفين، لأنه لم يلبِ التقييم الذي تم تحديده خلال مفاوضات عقده السابق مع ليفربول.
ويدرك صلاح جيدًا الاهتمام الذي يوليه له العديد من الأندية، لكنه غير مستعد لقبول تخفيض في راتبه.
فبعد أن رفض عروضًا ضخمة من دول الخليج في الماضي من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتوقع المهاجم من أي نادٍ محتمل أن يضاهي الأرقام الكبيرة التي حصل عليها طوال سنوات ذروته.
وفقًا لما أوردته صحيفة «ليفربول إيكو»، فإن صلاح، بعيدًا عن الأرقام المالية، يسعى إلى الاستقرار مع اقتراب مسيرته الكروية من نهايتها، إذ يصر اللاعب المصري على الحصول على عقد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وهي مدة تهدف إلى توفير الأمان له ولأسرته.
وفي عصر يتردد فيه العديد من الأندية في تقديم عقود طويلة الأمد للاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين، يمثل مطلب صلاح تحديًا للأندية الراغبة في التعاقد معه لإثبات التزامها تجاهه على المدى الطويل.
ويشير هذا الشرط بمدة 3 سنوات إلى أن صلاح لا ينوي التعامل مع خطوته التالية على أنها راتب قصير الأجل أو أغنية وداع أخيرة.
وبدلاً من ذلك، يرى "مو" نفسه كنقطة محورية في مشروع في المستقبل المنظور، حيث سيتعين على أي نادٍ يأمل في التعاقد مع هذا الهداف أن يتجاوز عمره ويركز على مستويات لياقته البدنية الرائعة وسجله التهديفي الثابت لتبرير الالتزام الطويل الأمد الذي يطلبه.
ورغم أن الدوري السعودي للمحترفين لا يزال وجهة محل نقاش واسع، إلا أن صلاح لا يرغب في أن يكون مجرد لاعب من بين أعداد كبيرة في دوري لا يزال في مرحلة التطور.
لذلك فإن شرطه الثالث رياضي بحت، حيث يجب أن ينضم إلى فريق قادر على المنافسة على الألقاب الكبرى، فبعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والعديد من الكؤوس المحلية خلال فترة وجوده في ميرسيسايد، لا يزال شغف المهاجم المخضرم بالفوز بالألقاب على قوته.
ولطالما كانت رغبة صلاح في النجاح هي القوة الدافعة وراء إحباطه الأخير في ليفربول، حيث أصبحت علاقته بالمدرب السابق آرني سلوت متوترة بشكل متزايد مع تقلص دوره داخل الفريق.
وكان صلاح صريحًا بشأن توقعاته بشأن هوية النادي ونجاحه، حتى في رسائله الأخيرة إلى الجماهير، إذ لا يزال يركز على أن يكون جزءًا من آلة الفوز، مؤكدًا أن انتقاله بعيدًا عن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يعني انتقاله بعيدًا عن بيئة تنافسية.
يأتي رحيل نجم ليفربول الشهير في أعقاب موسم اتسم بالتوتر مع الجهاز الفني، حيث لم يتردد صلاح في تقييمه للمسار الذي سلكه النادي مؤخرًا تحت قيادة سلوت، الذي تم استبداله في النهاية بأندوني إيراولا.
وفي رسالة وداعه على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط صلاح الضوء على ما يعتقد أن ليفربول يجب أن يعود إليه، حيث كتب: "أريد أن أرى ليفربول يعود ليكون الفريق الهجومي القوي الذي يخشاه الخصوم، ويعود ليكون فريقًا يفوز بالبطولات. هذه هي كرة القدم التي أعرف كيف ألعبها، وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها إلى الأبد".
وأضاف: "لا يمكن التفاوض في هذا الأمر، ويجب على كل من ينضم إلى هذا النادي أن يتكيف معه. الفوز ببعض المباريات هنا وهناك ليس ما يجب أن يكون عليه ليفربول. جميع الفرق تفوز بالمباريات".
مع وجود هذه الشروط الثلاثة راسخة، بدأ السباق رسمياً للتعاقد مع أحد أعظم المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، والكرة الآن في ملعب صلاح.