أبدى مهاجم توتنهام راندال كولو مواني موافقته بالفعل على الانتقال إلى نادٍ آخر، على الرغم من انخراطه في صراع تجنب الهبوط

لم يفقد كولو مواني أبدًا الأمل في العودة بشكل دائم إلى يوفنتوس بعد فترة إعارته الناجحة في تورينو خلال موسم 2024-2025. وعلى الرغم من الفترة المحبطة التي قضاها في لندن، أوضح المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا للنادي الإيطالي أنه مستعد للعب في صفوفه مرة أخرى، وفقًا لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت».

يمر الفرنسي حاليًا بموسم صعب مع توتنهام، حيث سجل خمسة أهداف فقط في الوقت الذي يكافح فيه النادي للحفاظ على مكانه في الدوري الممتاز. ومع ذلك، فقد فتح معسكره الباب بالفعل أمام رحيله في الصيف، حيث قرر اللاعب عدم البقاء في توتنهام بغض النظر عما إذا كان النادي سيتجنب الهبوط أم لا. إنه يبحث عن الاستقرار الذي شعر به في إيطاليا، حيث سجل سابقًا 10 أهداف وأصبح أحد اللاعبين المفضلين لدى الجماهير.