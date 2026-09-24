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معتز الجمال
ترجمه

"في أنفيلد عرفت طريق نوادي التعري والحانات" .. أندي كارول يعترف: أُجبرت على الانتقال إلى ليفربول!

أندرو كارول
ليفربول
داج أند ريد
الدوري الإنجليزي الممتاز
انتقالات

كشف أندي كارول، المهاجم السابق لنادي نيوكاسل يونايتد، عن حقيقة صادمة بشأن انتقاله إلى ليفربول الذي حطم الرقم القياسي، حيث اعترف بأنه كان يأمل بشدة في أن يفشل في اجتياز الفحص الطبي.

وفي سيرته الذاتية الجديدة، يتحدث المهاجم الإنجليزي بصراحة عن شعوره بأنه أُجبر على مغادرة النادي الذي نشأ فيه، وعن الصعوبات التي واجهها في التكيف مع نمط حياته الجديد بعد حصوله على زيادة هائلة في راتبه في أنفيلد.

  • طرد من ملعب سانت جيمس بارك

    أصبح آندي كارول أغلى لاعب كرة قدم بريطاني عندما تعاقد معه نادي ليفربول مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في يناير 2011. ومع ذلك، وفقًا لما أوردته صحيفة «ديلي ميل»، يكشف المهاجم في كتابه الجديد «Owning It» أنه لم يرغب أبدًا في مغادرة نادي نيوكاسل يونايتد.

    ويزعم كارول أن النادي الذي نشأ فيه أجبره على ذلك، لضمان احتفاظ النادي بجزء كبير من رسوم انتقاله. وأوضح كارول: «كان نيوكاسل يمسك بزمام الأمور، وعلمت لاحقًا أن تقديمي لطلب الانتقال كان يعني أن نيوكاسل سيحتفظ بـ 10% من رسوم الانتقال البالغة 35 مليون جنيه إسترليني، والتي كانت ستذهب إليّ لولا ذلك».

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    على أمل أن أفشل في الفحص الطبي

    كانت حقيقة صفقة الانتقال البالغة 35 مليون جنيه إسترليني مدمرة للغاية بالنسبة لكارول، لدرجة أنه كان يتمنى بشدة أن يكشف الفحص الطبي عن أي مشكلة. يتذكر المهاجم بوضوح رحلته إلى ميرسيسايد والرغبة الجامحة في العودة إلى شمال شرق إنجلترا.

    وكتب: «بعد هبوط الطائرة في ليفربول، توجهنا مباشرةً إلى أنفيلد، حيث خضعت للفحص الطبي. كنت أفكر باستمرار: "أرجوك، فشل في هذا الفحص حتى أتمكن من العودة إلى المنزل". لكنني نجحت بنجاح باهر».

    وحتى أثناء تقديمه رسمياً إلى جانب لويس سواريز، اعترف كارول بأنه واجه صعوبة في إخفاء مشاعره، مشيراً إلى أنه بدا وكأنه على وشك البكاء.

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    كما أدت الزيادة الكبيرة في راتبه إلى مشاكل في نمط حياة المهاجم الإنجليزي خارج الملعب. واعترف كارول بصراحة بأن الزيادات في راتبه أدت إلى حياة اجتماعية فوضوية، شملت زيارات متكررة إلى الكازينوهات ونوادي التعري.

    وتابع كارول: «قبل أن يقفز راتبي الأسبوعي إلى 2,500 جنيه إسترليني، كنت متزناً إلى حد ما. لكن سرعان ما أصبحت أقضي وقتي في الحانات ونوادي التعري والكازينوهات. إذا أراد الجميع صينية من المشروبات الكحولية، كنت أشتري صينية من المشروبات الكحولية».

    وأقر بأن قضاء لاعب كرة قدم مشهور وقته في الأماكن المحلية كان لا محالة سيجلب له المتاعب.

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    ما هي الخطوة التالية لكارول؟

    يلعب كارول حاليًا لصفوف نادي داجنهام آند ريدبريدج في دوري «ناشيونال ليج ساوث»، وهو النادي الذي يمتلكه بالشراكة مع نجم اليوتيوب KSI.

    ورغم أن أيامه في الدوري الإنجليزي الممتاز قد ولت منذ زمن طويل، فإن إصدار سيرته الذاتية التي تتسم بصراحة لاذعة سيثير بلا شك المزيد من النقاشات.

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