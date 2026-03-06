"آمل أن يكون قد تعرض للقرصنة!" - باتريس إيفرا ينتقد بول سكولز بسبب انتقاده لمايكل كاريك ويذكر غاري نيفيل بفترة فالنسيا المؤسفة في دعوة لدعم مدرب مانشستر يونايتد

أكد إيفرا أن كاريك قام بعمل رائع في أولد ترافورد وحث زملائه السابقين على دعم المدير الفني المؤقت. وفي حديثه إلى Stake، قال: "آمل أن تكون قصة بول سكولز على إنستغرام مزيفة، وآمل أن يكون قد تعرض للاختراق. بصراحة، لست مندهشًا من سكولزي. لقد كان أهدأ لاعب لعبت معه في مسيرتي الكروية بأكملها. الآن، في وسائل الإعلام، يطلق تصريحات مفاجئة. أنا حقًا لا أفهم عدم دعم مايكل كاريك؛ إنه واحد منا ويقوم بعمل جيد جدًا.

"هناك تحليلات سلبية من شولز، ولكن أيضًا من روي كين وغاري نيفيل. هذا يزعجني لأننا نريد أن نكون في المراكز الأربعة الأولى، وهذه التعليقات غير ضرورية. ولكن هذا ما تفعله عندما تعمل في التلفزيون. لا يمكنك أن تكون إيجابيًا؛ عليك أن تكون سلبيًا. لا يمكن للناس أن ينسوا ما فعلوه كمدربين. كلاعبين، هم أساطير، لكن كمدربين، لم يقوموا بعمل رائع".