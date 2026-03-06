Getty Images Sport
"آمل أن يكون قد تعرض للقرصنة!" - باتريس إيفرا ينتقد بول سكولز بسبب انتقاده لمايكل كاريك ويذكر غاري نيفيل بفترة فالنسيا المؤسفة في دعوة لدعم مدرب مانشستر يونايتد
إيفرا يدعو إلى الوحدة في أولد ترافورد
أطلق أسطورة مانشستر يونايتد إيفرا هجوماً لاذعاً على زملائه السابقين شولز ونيفيل، مطالباً إياهم بإظهار المزيد من الاحترام للمدرب المؤقت كاريك. جاءت انفجار غضب الفرنسي في أعقاب انتقادات شديدة وجهت إلى كاريك بعد تراجع مستواه مؤخراً، على الرغم من نجاح المدرب في إعادة النادي إلى المنافسة على دوري أبطال أوروبا.
وصلت التوترات إلى ذروتها بعد أن نشر شولز رسالة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب هزيمة مانشستر يونايتد 2-1 أمام نيوكاسل، وهي أول هزيمة للفريق تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 44 عامًا. اعترف إيفرا بصدمة من الطبيعة العلنية للانتقادات، مشيرًا إلى التناقض بين شخصية شولز الإعلامية الحالية وطبيعته المتحفظة خلال أيام لعبه.
زملاء سابقون يتبادلون الضربات في وسائل الإعلام
أكد إيفرا أن كاريك قام بعمل رائع في أولد ترافورد وحث زملائه السابقين على دعم المدير الفني المؤقت. وفي حديثه إلى Stake، قال: "آمل أن تكون قصة بول سكولز على إنستغرام مزيفة، وآمل أن يكون قد تعرض للاختراق. بصراحة، لست مندهشًا من سكولزي. لقد كان أهدأ لاعب لعبت معه في مسيرتي الكروية بأكملها. الآن، في وسائل الإعلام، يطلق تصريحات مفاجئة. أنا حقًا لا أفهم عدم دعم مايكل كاريك؛ إنه واحد منا ويقوم بعمل جيد جدًا.
"هناك تحليلات سلبية من شولز، ولكن أيضًا من روي كين وغاري نيفيل. هذا يزعجني لأننا نريد أن نكون في المراكز الأربعة الأولى، وهذه التعليقات غير ضرورية. ولكن هذا ما تفعله عندما تعمل في التلفزيون. لا يمكنك أن تكون إيجابيًا؛ عليك أن تكون سلبيًا. لا يمكن للناس أن ينسوا ما فعلوه كمدربين. كلاعبين، هم أساطير، لكن كمدربين، لم يقوموا بعمل رائع".
الدفاع عن سجل المدير المؤقت
أصر إيفرا على أن إنجازات المدرب السابق لميدلسبرو تستحق تقديراً أكبر مما تحظى به من قبل دائرة المحللين. وحث الفريق والجمهور على تجاهل "الضجة" التي يثيرها أولئك الذين شاركوا في غرفة الملابس مع المدرب الحالي، الذي قادهم إلى الفوز 2-0 على مانشستر سيتي في أول مباراة له مع الفريق، تلاها فوز 3-2 على أرسنال.
ووجه الظهير الأيسر السابق انتقادات لاذعة لنيفيل، مشيرًا إلى الفترة الكارثية التي قضاها المحلل في فالنسيا، حيث حقق 10 انتصارات فقط من 28 مباراة قادها. وأضاف: "قلت لنيفيل: 'من السهل التحدث على التلفزيون. عندما كنت في فالنسيا، طلبوا منك الباييلا، وأعطيتهم السمك والبطاطس المقلية'". "بعد ثلاثة أشهر، قالوا له وداعًا. لذا، فإن قيامهم بقتل مسيرة مدرب ما، هو أمر مبالغ فيه بعض الشيء".
فترة حاسمة للشيطان الأحمر
يكافح مانشستر يونايتد حاليًا من أجل احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى، بعد أن سجل ثلاث انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل رجال كاريك حاليًا المركز الثالث في الجدول برصيد 51 نقطة من 29 مباراة، وهو نفس رصيد أستون فيلا - منافسهم التالي - الذي يحتل المركز الرابع.
