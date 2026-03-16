آمال إيران في كأس العالم لم تنتهِ بعد، حيث يؤكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الانسحاب مجرد كلام في خضم الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل

تلقي التوترات في الشرق الأوسط بظلالها على استعدادات إيران لكأس العالم. فمنذ بدء الضربات الإسرائيلية-الأمريكية على الأراضي الإيرانية في 28 فبراير، أصبح وضع المنتخب الوطني في البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقًا موضع تدقيق شديد. ورغم أن إيران كانت من أوائل الدول التي ضمنت تأهلها، إلا أن استعداداتها تعرضت لعراقيل، كان أبرزها غياب الفريق عن اجتماع تحضيري إلزامي للفيفا في أتلانتا الأسبوع الماضي، مما أثار تكهنات حول احتمال انسحابه.

وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قد أشار في البداية إلى تلقي تأكيدات من واشنطن بشأن سلامة الفريق. لكن الإدارة الأمريكية أشارت منذ ذلك الحين إلى أن استضافة الرياضيين الإيرانيين في لوس أنجلوس وسياتل قد تشكل "مخاطر أمنية كبيرة"، مما يجعل مشاركة إيران غير مؤكدة مع اقتراب موعد البطولة.