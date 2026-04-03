Getty Images Sport
ترجمه
"آلة ورجل نبيل" - لويس دياز يكشف عما تعلمه من هاري كين منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ
شراكة قاتلة في بافاريا
في غضون ثمانية أشهر فقط منذ انتقال دياز للانضمام إلى كين في ملعب أليانز أرينا، نجح بايرن ميونيخ في تشكيل ما يمكن وصفه بأقوى خط هجوم في كرة القدم الأوروبية. ومع انضمام أوليسي ليكمل الثلاثي، أظهر العملاق الألماني أداءً مدمراً، حيث سجل 97 هدفاً مذهلاً في الدوري الألماني و32 هدفاً آخر في دوري أبطال أوروبا.
في قلب هذا الانفجار الإحصائي يقف كين، الذي سجل 48 هدفاً بمفرده هذا الموسم. ومع ذلك، يؤكد دياز أن ما يجعل كين مميزاً ليس فقط قدرته على إنهاء الهجمات، بل مساهمته الشاملة في ديناميكية الفريق وطبيعته المتفانية داخل الملعب وخارجه.
- AFP
إشادة كبيرة بقائد منتخب إنجلترا
وفي حديثه إلى ESPN عن تجربته في العمل مع لاعب توتنهام السابق، سارع دياز إلى تسليط الضوء على معدل أداء كين المذهل وشخصيته المتواضعة. وأشار اللاعب الدولي الكولومبي إلى أنه على الرغم من مكانة كين كأحد أفضل المهاجمين في العالم، فإنه يظل متواضعًا بشكل لافت للنظر داخل غرفة الملابس.
"بالنسبة لهاري، فإن ما يمثله كلاعب مثير للإعجاب حقًا. إنه يقوم بكل شيء بشكل صحيح - يتراجع إلى العمق، يستعيد الكرة، يقدم التمريرات الحاسمة، ويسجل الأهداف. إنه آلة ورجل نبيل حقيقي. كشخص، فهو هادئ للغاية ولا يمتلك ذلك الغرور الذي قد يتسم به العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بمثل هذه المسيرة المهنية"، أوضح دياز.
دروس في رباطة الجأش والتركيز
وبعيدًا عن الجوانب الفنية للعبة، كشف دياز أنه كان يدرس النهج الذهني الذي يتبعه كين في ممارسة هذه الرياضة. وعلى وجه الخصوص، تركت قدرة قائد منتخب إنجلترا على الحفاظ على رباطة جأشه في المواقف التي تتسم بضغط شديد انطباعًا راسخًا لدى الجناح السابق لليفربول، الذي يلجأ إلى كين طلبًا للنصيحة عندما تتعثر عملية تسجيل الأهداف.
"لقد تعلمت منه - قدرته على البقاء مركزًا دائمًا في اللحظات الصعبة. عندما لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا في الهجوم، يقول 'لا تقلق، ستأتي الفرصة وستسجل'. يقول لك ذلك أو يفعله بنفسه، لقد تعلمت الكثير منه"، أضاف دياز.
السعي وراء الألقاب على ثلاث جبهات
مع دخول الموسم مرحلته الحاسمة، سيكون التناغم بين دياز وكين عاملاً حاسماً لفريق فينسنت كومباني. يتجه بايرن ميونيخ حالياً بثبات نحو لقب الدوري الألماني مرة أخرى، لكن الاختبار الحقيقي ينتظره في دوري أبطال أوروبا، حيث تنتظره مواجهة قوية في ربع النهائي ضد ريال مدريد. كما وصل الفريق إلى نصف نهائي كأس ألمانيا.