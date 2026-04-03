"آلة ورجل نبيل" - لويس دياز يكشف عما تعلمه من هاري كين منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ

في غضون ثمانية أشهر فقط منذ انتقال دياز للانضمام إلى كين في ملعب أليانز أرينا، نجح بايرن ميونيخ في تشكيل ما يمكن وصفه بأقوى خط هجوم في كرة القدم الأوروبية. ومع انضمام أوليسي ليكمل الثلاثي، أظهر العملاق الألماني أداءً مدمراً، حيث سجل 97 هدفاً مذهلاً في الدوري الألماني و32 هدفاً آخر في دوري أبطال أوروبا.

في قلب هذا الانفجار الإحصائي يقف كين، الذي سجل 48 هدفاً بمفرده هذا الموسم. ومع ذلك، يؤكد دياز أن ما يجعل كين مميزاً ليس فقط قدرته على إنهاء الهجمات، بل مساهمته الشاملة في ديناميكية الفريق وطبيعته المتفانية داخل الملعب وخارجه.