آلان شيرر يعلن تشكيلة إنجلترا الأساسية لكأس العالم 2026، مع استبعاد نجم ريال مدريد جود بيلينغهام
غياب أسماء لامعة عن تشكيلة شيرر
في تشكيلة من المؤكد أنها ستثير الجدل في جميع أنحاء البلاد، اختار شيرر استبعاد بعض نجوم إنجلترا الأكثر شهرة على الصعيد العالمي من التشكيلة الأساسية المفضلة لديه لبطولة كأس العالم 2026. وأبرز ما في الأمر هو عدم اختيار نجم ريال مدريد بيلينغهام ورمز تشيلسي بالمر، حيث يفضل شيرر بناء خطي الوسط والهجوم بناءً على المستوى الحالي للاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
في التشكيلة التي اختارها شيرر، يبقى جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، مدعومًا بخط دفاع مكون من أربعة لاعبين هم ريس جيمس ومارك جويهي وإزري كونسا والظهير الأيسر لنيوكاسل لويس هول. في خط الوسط، يشارك ديكلان رايس مع إليوت أندرسون، بينما يلعب مورغان روجرز دور صانع الألعاب رقم 10. يتكون خط الهجوم من بوكايو ساكا وأنتوني جوردون على الجناحين، لدعم القائد هاري كين في الوسط.
تشكيلة شيرر الأساسية لإنجلترا في كأس العالم: بيكفورد؛ جيمس، جويهي، كونسا، هول؛ رايس، أندرسون؛ ساكا، روجرز، جوردون؛ كين
فرصة ذهبية للنجوم الصاعدين
مع استعداد توخيل لتولي قيادة "الأسود الثلاثة" في البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية، يرى شيرر أن فترة الاستدعاءات الدولية الحالية تمثل فرصة حاسمة لإثبات الجدارة بالنسبة للاعبين الذين لا ينتمون إلى النواة الأساسية للفريق. وأشار إلى أنه على الرغم من أن المدرب الألماني ربما يكون لديه إطار عمل محدد في ذهنه، إلا أن الباب لا يزال مفتوحًا لإجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة.
وقال شيرر لموقعBetfair: "من الواضح أن توماس توخيل سيقوم ببعض التعديلات مع اللاعبين الذين استدعاهم". "تعجبني الفكرة التي اتبعها مع التشكيلة المكونة من 35 لاعباً، حيث يمنح اللاعبين قسطاً من الراحة في مباراة واحدة، ثم يشارك الباقون في المباراة التالية. سيكون من الصعب تقييم وضعنا لأنني أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من اللاعبين في التشكيلة الأساسية الذين قد لا يكونون حتى ضمن التشكيلة المكونة من 26 لاعباً التي سيصطحبها إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
"لكن ما يفعله ذلك هو أنه يمنح فرصة جيدة لواحد أو اثنين. أعتقد أنه قد حدد بالفعل في ذهنه الغالبية العظمى ممن يريد اصطحابهم، لكن قد يكون هناك مكان لواحد أو اثنين يمكنهما تقديم أداء قوي في اللحظات الأخيرة."
السعي نحو الهيمنة العالمية
تتصاعد التوقعات مع دخول إنجلترا عصر توخيل. وأعرب شيرر عن ثقته في عمق تشكيلة الفريق، مشيرًا إلى أن الكفاءات المتوفرة كافية لإنهاء انتظار البلاد الطويل للفوز بلقب كبير منذ عام 1966.
وأضاف: "أعتقد أن إنجلترا قادرة على الفوز بكأس العالم. عندما تنظر إلى مواهبنا، وعندما تنظر إلى اللاعبين الذين يتنافسون على المراكز، فإن الإجابة هي نعم. إذا قمت بمراجعة تشكيلة الفريق، فإن الإجابة هي نعم، إنجلترا لديها فرصة جيدة جدًا للفوز باللقب. ولكن، فرنسا لديها فرصة أيضًا، وكذلك إسبانيا إلى جانب دول أخرى ستعتقد أنها في نفس الوضع أيضًا".
"فرنسا لديها قدر هائل من المواهب، وإسبانيا لديها قدر هائل من المواهب أيضًا. وكذلك البرتغال. جميعهم سيرون ما نراه، ومن الواضح أن واحدًا فقط يمكنه الفوز، لكننا ندخل البطولة بفرصة حقيقية حقيقية هنا."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
خلال فترة التوقف الدولية هذه، ستواجه "الأسود الثلاثة" أوروغواي في 27 مارس، تليها مباراة ضد اليابان بعد ثلاثة أيام. وتلعب إنجلترا في المجموعة L في كأس العالم المقبلة إلى جانب كرواتيا وغانا وبنما.