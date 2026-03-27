آلان شيرر يتعرض لحادث دراجة نارية بسبب حفرة في الطريق، وأسطورة نيوكاسل يُظهر إصابات خطيرة
شيرر يتعرض لحادث مؤلم
شارك النجم البالغ من العمر 55 عامًا سلسلة من المنشورات مع متابعيه على إنستغرام، توضح الآثار الجسدية التي خلفها الحادث. نشر شيرر صورًا لساعده وعضلة ذراعه التي تعرضت لخدوش بالغة أثناء استراحته في المنزل، تلاها صورة لساقه تظهر خدوشًا عميقة تغطي كل من ركبته وساقه.
ولم يخفِ أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سبب الحادث، موجهًا أصابع الاتهام إلى حالة الطرق. ورافق صور جراحه، كتب قائد فريق "ماغبايز" السابق تقييمًا صريحًا للوضع: "آه. الحفر في الطرق ليست جيدة أثناء ركوب الدراجة!!!"Alan Shearer InstagramAlan Shearer Instagram
توقعات كأس العالم لإنجلترا
على الرغم من الإصابة التي تعرض لها، ظل شيرر نشطًا في عمله كمحلل كروي، حيث أثار ضجة مؤخرًا بتوقعاته لتشكيلة إنجلترا الأساسية في كأس العالم 2026. وفي تشكيلة أعطت الأولوية للأداء الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب السمعة، استبعد بشكل لافت جود بيلينجهام وكول بالمر من التشكيلة المفضلة لديه.
تضمنت التشكيلة التي اختارها جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي مكون من ريس جيمس ومارك جويهي وإيزري كونسا ولويس هول، مع خط وسط يضم ديكلان رايس وإليوت أندرسون. أما الرباعي الهجومي فكان مكونًا من مورغان روجرز في دور رقم 10، يحيط به بوكايو ساكا وأنطوني جوردون، مع هاري كين في قمة الهجوم.
دعم رؤية توخيل
وقع الحادث في الوقت الذي يستعد فيه توماس توخيل لخوض أول اختبارات صعبة له مع منتخب الأسود الثلاثة. وفي معرض حديثه عن التشكيلة الضخمة التي ضمت 35 لاعباً والتي اختارها توخيل لخوض مباريات مارس الودية، قال شيرر لموقع «بيتفير»: «من الواضح أن توماس توخيل سيقوم بإجراء بعض التعديلات عليها بإشراك اللاعبين الذين استدعاهم. تعجبني الفكرة التي اتبعها مع التشكيلة المكونة من 35 لاعباً، حيث يمنح بعض اللاعبين قسطاً من الراحة في مباراة واحدة، ثم يشارك الباقون في المباراة التالية".
الثقة في فوز «الأسود الثلاثة»
على الرغم من الحادث المؤسف الذي تعرض له مؤخرًا أثناء ركوب الدراجة، فإن شيرر متفائل بفرص إنجلترا على الساحة العالمية.
وهو يعتقد أن الجيل الحالي من المواهب قادر على مجاراة عمالقة كرة القدم الدولية. وقال شيرر: "أعتقد أن إنجلترا قادرة على الفوز بكأس العالم. عندما تنظر إلى مواهبنا، وعندما تنظر إلى اللاعبين الذين يتنافسون على المراكز، فإن الإجابة هي نعم".