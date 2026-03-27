آلان شيرر يتعرض لحادث دراجة نارية بسبب حفرة في الطريق، وأسطورة نيوكاسل يُظهر إصابات خطيرة

شارك النجم البالغ من العمر 55 عامًا سلسلة من المنشورات مع متابعيه على إنستغرام، توضح الآثار الجسدية التي خلفها الحادث. نشر شيرر صورًا لساعده وعضلة ذراعه التي تعرضت لخدوش بالغة أثناء استراحته في المنزل، تلاها صورة لساقه تظهر خدوشًا عميقة تغطي كل من ركبته وساقه.

ولم يخفِ أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سبب الحادث، موجهًا أصابع الاتهام إلى حالة الطرق. ورافق صور جراحه، كتب قائد فريق "ماغبايز" السابق تقييمًا صريحًا للوضع: "آه. الحفر في الطرق ليست جيدة أثناء ركوب الدراجة!!!"

Alan Shearer Instagram

