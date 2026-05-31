"آرسنال وباريس لم يستحقا الفوز" .. تصريح غريب من إنريكي عقب تحقيق دوري أبطال أوروبا
إنريكي يتحدث عن «المعاناة» في بودابست
على الرغم من الاحتفالات التي أحاطت بفوز باريس سان جيرمان بلقبين أوروبيين متتاليين، سارع لويس إنريكي إلى الإشارة إلى الفارق الضئيل الذي فصل بين الفريقين في ملعب بوسكاس أرينا.
وشاهد المدرب الإسباني مدافع آرسنال جابرييل وهو يضيع ركلة الجزاء الحاسمة فوق العارضة، لكنه رفض القول بأن فريقه تفوق على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المباراة.
وفي تعليقه على طبيعة المباراة، قال مدرب باريس سان جيرمان للصحفيين: "ركلات الترجيح؟ لقد اتبعنا الطريقة المعتادة في تحديد من سيقوم بتنفيذ الركلات. اختاروا فيما بينهم من هو الأكثر نشاطاً لتنفيذ الركلة. شاهدت ركلات الترجيح بهدوء. كانت مباراة صعبة للغاية، مليئة بالمعاناة. لم يستحق أي من الفريقين الفوز في هذه المباراة. لكن إذا قمت بتحليل الموسم، فإننا نستحق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية".
الصراعات التكتيكية والتحسن في الشوط الثاني
كانت المباراة النهائية بمثابة مباراة شطرنج تكتيكية، حيث تراجع أرسنال إلى خط دفاعي عميق، مما حد من حركة الهجوم السلسة المعتادة لباريس سان جيرمان. واعترف إنريكي بأن لاعبيه واجهوا صعوبة بالغة في اختراق التشكيلة المنضبطة التي وضعها ميكيل أرتيتا خلال الشوط الأول، رغم أنه أعرب عن رضاه عن التعديلات التي أجريت بعد الاستراحة.
و أضاف مدرب باريس سان جيرمان: "نحن في حلم. سعداء للغاية... كنا نكافح من أجل إيجاد المساحات. تحسنا في الشوط الثاني. من الصعب التغلب على ذلك. تمكنا من تحقيق التعادل. كان هذا الفوز المتتالي مذهلاً. حان وقت الاحتفال. حان وقت العطلة. سيتوجه اللاعبون الآن إلى منتخباتهم الوطنية. سنستمتع بهذا الصيف، بالطبع، كطاقم فني".
نهج آرسنال الدفاعي يتعرض لانتقادات
في حين أبدى إنريكي تواضعاً بعد الفوز، كان لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيس أكثر انتقاداً لتكتيكات «المدفعجية»، مشيراً إلى أن فريق أرتيتا أظهر افتقاراً إلى الطموح الهجومي. فقد تراجع آرسنال إلى الخلف خلال معظم فترات المباراة، مسجلاً نسبة استحواذ قياسية منخفضة بلغت 24.7% في مباراة نهائية، وهو ما رأى نيفيس أنه أضر بمشاهدة المباراة.
"استحقينا الفوز اليوم، لأن باريس سان جيرمان كان الفريق الوحيد الذي أراد اللعب"، أوضح اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً خلال مقابلته بعد المباراة، مبرزاً التباين بين الفلسفتين المختلفتين اللتين ظهرتا في الملعب.
أرتيتا يشيد بـ"الأفضل في العالم"
على الرغم من خيبة الأمل، لم يبخل مدرب أرسنال بالثناء على الطريقة التي حول بها إنريكي بطل الدوري الفرنسي إلى قوة تكتيكية مهيمنة قادرة على سحق أي منافس.
"أود أن أهنئ باريس سان جيرمان، ولويس على وجه الخصوص، لأنهم، في رأيي، أفضل فريق في العالم"، اعترف مدرب آرسنال. "ما يمكنهم فعله بالكرة، وبالأداء الفردي، لم أره من قبل، وليس من المخطط اللعب في مناطق معينة عندما لا تكون الكرة في حوزتك، لكنهم يجبرونك على فعل ذلك. لذا، فإن الفضل يعود إلى اللاعبين بشكل أكبر". مع انتهاء موسم آخر مرهق، سيتطلع كلا الناديين الآن إلى الراحة وإعادة البناء والاستعداد للفصل التالي من كرة القدم الأوروبية.