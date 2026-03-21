ليوناردو دي كابريو كتب لآرسنال طريقه .. أن تعيش مثل الوحش أو تزول كشخص طيب سار على خطى كلوب وخضع لجوارديولا!

آرسنال يلعب غدًا مباراة نهائية، أمر لا يحدث كثيرًا، ولا نراه كل موسم، فكيف حدث ذلك؟ ولماذا المدفعجية قد يحصلون على "رباعية" هذا الموسم؟

الفريق ينافس على كأس كاراباو "وصل إلى المباراة النهائية ويلعب غدًا، الأحد، ضد مانشستر سيتي"، يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن سيتي، متواجد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد سبورتينج لشبونة، ويواجه ساوثامبتون في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ميكيل أرتيتا لم يحقق أي شيء بعد، وأحلام الرباعية قد تتحول إلى موسم صفري، أمر وارد جدًا، ولكن منافسة الفريق على 4 جهات مختلفة ونحن في 21 مارس أمر يستحق الوقوف عنده.

القصة ليست صدفة، آرسنال الذي اعتاد أن يكون هدفًا للتنمر والسخرية، أصبح الجميع يخشاه .. الكل حرفيًا، مانشستر سيتي أو ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونخ.

وقبل مواجهة الغد أمام سيتي في نهائي كأس كاراباو، وهي البطولة التي عصيت على النادي اللندني لسنوات، يجب أن نتحدث عن الطريق الذي قرر أرتيتا السير فيه وهو مكروهًا من الجميع ..