علي سمير

يمكنكم الشرب من الزجاجة الآن .. آرسنال إلى نهائي دوري الأبطال والسر في المنقذ ساكا و"المحارب" الذي لم يعد أضحوكة!

آرسنال ضد أتلتيكو مدريد
آرسنال
أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا
ميكيل آرتيتا
دييجو سيميوني
فيكتور جيوكيريس

الفريق اللندني وصل إلى نهائي الأبطال للمرة الثانية في تاريخه

قبل الحديث عن موقعة آرسنال وأتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025/2026، والتي انتهت بتفوق المدفعجية 1/0 بهدف بوكايو ساكا، دعونا نعود إلى تاريخ 11 أبريل الماضي.

هذا اليوم الذي انغلقت فيه جميع الأبواب أمام آرسنال ومشجعيه والمدرب ميكيل أرتيتا، بالهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام بورنموث، بالجولة 32 من الدوري الإنجليزي، ليطارد شبح الفشل المدفعجية من جديد وسط أفراح جماهير مانشستر سيتي.

وبالحديث عن سيتي، هل تتذكرون ما حدث في اليوم التالي؟ الفريق فاز على تشيلسي بثلاثية نظيفة، لنشاهد أحد المشجعين وهو يتنمر على آرسنال من جديد، وهو يشرب من زجاجة كإسقاط على مصلطح "Bottlers" المعروف!

بعد كل هذه الأجواء الكئيبة، تغير كل شيء مساء الإثنين، في ملعب جوديسون بارك، الدوري يعود، لتنتقل الأفراح إلى ملعب الإمارات، إيفرتون يتعادل مع مانشستر سيتي 3/3، والآن آرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز 1/0 على أتلتيكو بهدف من بوكايو ساكا، ليتوجه إلى بودابست منتظرًا الفائز من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

نعم .. الفشلة الذين تعرضوا للهجوم على مدار الموسم أصبحوا أقرب من سيتي للفوز بالبريميرليج بشرط الفوز في آخر 3 مباريات، والآن هم على بعد خطوة من الفوز بالأبطال للمرة الأولى في تاريخهم، كيف حدث ذلك؟ دعنا نخبرك ببعض التفاصيل!

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    قبل كل شيء .. اشربوا من الزجاجة الآن

    كلمات من مشجع انتظر هذه اللحظة منذ 20 سنة، النهائي الأخير كان في 2006 تبعه الكثير من لحظات القهر والمشاهد المؤلمة والأشياء الكافية التي تجعلك تفقد الشغف تمامًا بأي شيء يخص كرة القدم تمامًا.

    هذا الموسم كان سيشهد نفس المأساة بعد عودة مانشستر سيتي بقوة في الأسابيع الأخيرة، ليبدو لنا أن بيب جوارديولا أصبح على أعتاب الثلاثية، بينما تحول آرسنال من الأقوى في العالم إلى فريق ينتمى إلى اليوروباليج، وحدث ذلك عندما قرر أرتيتا التوقف عن الدفاع المبالغ فيه، قرر ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي.

    أجرى بعض التغييرات أمام مانشستر سيتي وخسر 2/1، لم يحدث شيء، بينما قال ديكلان رايس بعد المباراة "It's not done yet" .. إذن لا مجال للهزيمة والإيمان مطلوب حتى آخر لحظة، التاريخ يكافىء الشجعان ولا يخدم الجبناء.

    أرتيتا تغير في لحظة، بدأ يعتمد على إيبيرتشي إيزي مرة أخرى، ومنح قائده المدلل مارتين أوديجارد إجازة مؤقتة من "الدورانات" غير المفيدة في وسط الملعب، بل قرر المجازفة أكثر واعتمد على "المُجمد" مايلز لويس سكيلي في وسط الملعب، وهو القرار الذي انتظره جميع عشاق آرسنال منذ بداية الموسم.

    مارتين زوبيميندي فشل مرارًا وتكرارًا في مجاراة المعارك البدنية والهروب من الضغط، ليقرر أرتيتا إعادة رايس لمكانه الطبيعي كمحور دفاعي، وبجواره سكيلي للمساعدة في حمل الكرة واختراق الدفاعات ببراعة، وشاهدنا ذلك في أبهى صوره في الفوز على فولهام بثلاثية نظيفة السبت الماضي، واليوم بدرجة أقل أمام أتلتيكو.

    وأيضًا.. هناك فيكتور جيوكيريس، المهاجم السويدي الذي قرر أن ينفض الغبار عن نفسه في الوقت الأهم على الإطلاق من الموسم، ودعونا نتحدث عنه بشكل مفصل!

    لم يسجل ولكن

    ربما فشل السويدي في تسجيل فرصة كان يمكنها أن تحسم الأمور تمامًا لآرسنال في الشوط الثاني عندما كانت النتيجة تشير إلى تفوق الفريق اللندني بهدف دون رد، ولكن جيوكيريس صنع الفارق لآرسنال ضد أتلتيكو وغيره.

    لك أن تتخيل .. جيوكيريس وهو يلعب بنصف مستواه فقط سجل 20 هدفًا لآرسنال هذا الموسم، وكان جزءًا من بعض اللحظات الحاسمة والهامة للفريق اللندني، منها هدف ساكا اليوم.

    مهاجم آرسنال يمتلك ميزة تسهل الأمور كثيرًا على كل من حوله، وهي تداخله بشكل مستمر في معارك بدنية مع مدافعي الفريق الخصم وإرهاقهم منذ أول دقيقة وحتى صافرة النهاية.

    ربما يتعجب البعض أن أرتيتا ترك جيوكيريس في الملعب اليوم، بعد فرصته الضائعة من عرضية بييرو هينكابي، ولكن الإسباني كان يعرف ماذا يفعل، السويدي أرهق مدافعي أتلتيكو في أكثر من لقطة، وهو أمر غير شائع أن يقوم أحدهم بهذه الوظيفة على أكمل وجه أمام الفريق الإسباني الذي تميز بدنيًا على أغلبية الفرق لسنوات.

    المهاجم القادم من سبورتينج لشبونة لا يزال بحاجة إلى التطور في بعض الجوانب، ولكن تألقه مع آرسنال في الوقت الحاسم ضد فولهام وأتلتيكو ذهابًا وإيابًا، يقول الكثير عن قيمته، ويؤكد أنه يحتاج فقط إلى الكثير من الدعم ليقدم ما يمتلكه ويسجل المزيد من الأهداف.

    جيوكيريس كان ضحية للتنمر والسخرية من بنيانه الجسدي وتكوينه العضلي، والآن يبعث برسالة إلى كل هؤلاء :"يمكنك الشرب من نفس زجاجة مشجع مانشستر سيتي"، الأضحوكة تحول إلى محارب يناطح عمالقة أتلتيكو ويسقطهم على الأرض لاعبًا تلو الآخر.

  • والآن .. بوكايو ساكا

    لقب الـ"Star Boy" لم يتم إطلاقه على بوكايو ساكا من فراغ، الجناح الإنجليزي غاب عن آرسنال في الفترة الحرجة التي خسر فيها من مانشستر سيتي مرتين وبورنموث وساوثامبتون، والآن عرفنا قيمته هو الآخر حتى إن هبط مستواه.

    غياب ساكا جعلنا نشاهد نوني مادويكي، الصفقة الغريبة العجيبة التي جلبها آرسنال من تشيلسي، وكأنه المدفعجية كان ينقصهم لاعبًا آخر من البلوز ليأتي للفشل في شمال لندن.

    مادويكي أمطرنا بالكثير من اللقطات الكارثية، يركض بلا هدف، ولا يتوقف عن الركض حتى عندما يصل إلى خط المرمى، لا يستطيع اتخاذ القرارات الحاسمة بطريقة صحيحة، سواء التسديد أو لعب عرضية أو حتى التمرير.

    ساكا قصة مختلفة، عندما يمتلك الكرة على الجانب الأيمن، فاعلم أن شيئًا ما سيحدث، مستواه أمام فولهام ومساهمته في الهدف الأول من ثنائية جيوكيريس، بالإضافة إلى هدفه، والكثير من الأمور الأخرى التي قطعت الشك باليقين، أن الإنجليزي لا غنى عنه.

    لكل شيء سبب، ولعل عودة ساكا الآن مع تألق جيوكيريس، بالإضافة إلى جرأة أرتيتا مع الحفاظ على اتزانه الدفاعية، كلها أسباب تمهد نحو النهاية السعيدة "أخيرًا" لجماهير آرسنال.


    احزموا مقاعدكوا، وصلنا مرحلة الحسم

    مشهد احتفالات آرسنال بالتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، يعيد لنا ذكريات نهائي باريس 2006، عندما سقط الفريق اللندني أمام برشلونة، وسقط بعدها جيل اللاهزيمة بالتدريج.

    20 سنة مرت على هذا التاريخ، هل حانت وقت الاحتفال؟ لا مجال للتمثيل المشرف ومجرد المحاولة، جماهير آرسنال سئمت من الوقوف على الهامش لمشاهدة الفرق الأخرى تحتفل ببطولة تلو الأخرى.

    الآن حان حزم المقاعد بعد التفوق على دييجو سيميوني ورجاله .. 4 مباريات على نهاية الموسم .. 3 في الدوري الإنجليزي أمام وست هام وبيرنلي وكريستال بالاس، وأخرى في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان أو بايرن ميونخ.

    لحظات تاريخية يعيشها آرسنال وعشاقه في كل مكان، سيكون فيها الجميع على أعصابه طمحًا في نهاية مختلفة عن باقي النهايات الماضية، ولا يمكن لأحد الشكوى من هذه المعاناة، لأن نحب كرة القدم لهذا السبب.

    الخسارة تعني الكثير من التنمر والسخرية المستحقة وظهور المزيد من "زجاجات المشجعين" .. وأما الفوز فيعني لحظات خاصة لا يمكن وصفها بأي كلمات!

