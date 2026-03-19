آرسنال مرشح لتحقيق إنجاز مذهل بالفوز بأربعة ألقاب تحت قيادة ميكيل أرتيتا... بشرط واحد

يعتقد شيرر أنه إذا تمكن فريق ميكيل أرتيتا من حصد أول لقب متاح هذا الأسبوع، فإن حلم الفوز بأربعة ألقاب كبرى — وهو إنجاز لم يسبق تحقيقه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية — سيصبح احتمالاً واقعياً. يتصدر أرسنال حالياً الدوري الإنجليزي بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، ويقترب من لقبه الأول منذ عام 2004. علاوة على ذلك، وصل الغانرز إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة سبورتنج لشبونة، ولا يزال في كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيواجه ساوثهامبتون في ربع النهائي.

وفي حديثه عن أهمية هذه المناسبة، قال شيرر لموقع Betfair: "إذا فاز أرسنال بكأس كاراباو، فإن الفوز بالرباعية سيصبح أمراً وارداً حقاً. وهذا "إذا" كبير لأنها مباراة ضخمة، مباراة ضخمة لكلا الناديين لأنها ربما تكون الفرصة الأخيرة لمانشستر سيتي للفوز بلقب. إنها مباراة ضخمة لكلا الناديين، لكن نعم، إذا فاز أرسنال بهذه المباراة، فستشتد الأحاديث حول الفوز بأربعة ألقاب، وهو ما لم يحدث من قبل بالتأكيد."