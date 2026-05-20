آرسنال بطلًا للدوري الإنجليزي .. بعد المراجعة، اللاعب رقم 19 من وست هام يرتكب خطأً لإنهاء عقدة 22 سنة!

في عالم حافل بالأشياء المزيفة والأكاذيب، تبقى السعادة النقية التي تسببها لنا كرة القدم، أحد أهم وأكثر الأمور الحقيقية التي نعيشها في هذا العصر، وهذا بالضبط ما شعر به عشاق آرسنال ليلة الثلاثاء.

نحن هنا لسنا للحديث عن أمور تكتيكية، لعب تموضعي، كرات ثابتة، أسلوب ميكيل أرتيتا، وجماهير فرق الدوري الإنجليزي التي أعلنت عشقها الجنوني فجأة لكرة يوهان كرويف الشاملة و"تيكي تاكا" بيب جوارديولا، لمجرد أن آرسنال كان البطل الأقرب للبريميرليج.

بل "أنا" هنا للحديث كمشجع، بدأ رحلته بمتابعة آرسنال في أوائل الألفينيات، وعاش جميع السيناريوهات المؤلمة والكارثية والدراماتيكية، ليجد نفسه أمام شعور جديد لا يمكن وصفه، بعدما ظن مخطئًا أنها ستكون فرحة عابرة مثلما يحدث لباقي مشجعي الفرق الأخرى.

إنها كانت اللحظة التي تكتشف فيها فجأة أن 22 عامًا من الحرمان من شعور السعادة بالتتويج ببطولة كبيرة مع فريقك المفضل، تجعل الأمر أكثر لذة وإمتاعًا، لأن خلال هذه الفترة علاقتك لم تنقطع بناديك، بل توطدت وأصبحت أكثر قوة، بطريقة لم تكن تتخيلها، لتشاهد احتفالات الأمس وكأنك أحد أهم شركاء هذا الإنجاز، ولست مجرد مشجع.

الآن .. أنا هنا أجلس بعد 22 سنة .. أتذكر كل الذكريات الصعبة، كل مباراة قررت بعدها التوقف عن متابعة آرسنال، بل كرة القدم من الأساس، لأن الخسارة المتكررة تجلب طاقة سلبية تؤثر عليك على الجانب الشخصي وحياتك بشكل عام.

وفي بعض الأحيان تجلس وتلوم نفسك .. لماذا لم تستمع لنصائح من هم أكبر منك في فترة الطفولة؟ عندما أخبرونك أن الكرة ليس لها أي منفعة، وأن هذا الفريق لن يدفع لك الأموال لمشاهدته، هم من يتقاضون الملايين وأنت من ينتهي بك الحال حزينًا.

ولكن بعد كل ما تحملت .. نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة في باريس، خسارة كأس الرابطة من بيرمينجهام سيتي، الخروج المستمر في دور الـ16 من الأبطال، الهزائم الثقيلة من بايرن ميونخ وبرشلونة، رحيل النجوم ومغادرة أرسين فينجر في 2018، والفشل المستمر في الحصول على لقب في آخر 3 سنوات وإسقاط إمبراطورية مانشستر سيتي.

ستجد أن هذه الفرحة كانت تستحق المعاناة والانتظار، لأن الشعور بالسعادة ظل مدفونًا وانفجر في لحظة، وهو ما شاهدناه في شوارع لندن بل في مختلف بلدان العالم، فرحة جنونية لا تراها كثيرًا بالأندية الأخرى، حتى نجوم آرسنال بوكايو ساكا وديكلان رايس وإيبيرتشي إيزي، شوهدوا على أبواب ملعب الإمارات في الخامسة صباح اليوم الأربعاء للاحتفال مع الجماهير والتقاط الصور معهم، وكأنهم مشجعين وليسوا نجومًا يتقاضون الملايين.







