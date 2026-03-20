أرثر يعود للحديث عن يوفنتوس. لاعب خط وسط جريميو، الذي لا يزال مملوكًا للبيانكونيري بموجب عقد ينتهي في عام 2027 (براتب إجمالي قدره 5 ملايين يورو)، سيعود إلى تورينو في نهاية الموسم ما لم تحدث مفاجآت: "آمل أن أحظى بفرصة مع سباليتي، فهو يحب وجود لاعب وسط منظم - قال لصحيفة لا غازيتا ديل سبورت - وأنا أشعر بالراحة في هذا الدور. إذا فكرت في لوبوتكا أو بيزارو، فقد تألق كلاهما مع سباليتي. ليس من المستبعد أن أتمكن من التكيف، سنرى ما سيحدث".
آرثر: "سأعود إلى يوفنتوس وآمل أن أحظى بفرصة مع سباليتي. وأقول لنيمار: تعال إلى تورينو"
على مستوى برشلونة
"هل يقولون في البرازيل إنني عدت إلى مستواي الذي كنت عليه في برشلونة؟ لا يوجد سر في ذلك، فالعمل الجاد وحقيقة أنني سعيد مرة أخرى عندما أساعد الفريق هما المفتاحان. لقد استفدت من فترة الإعداد، التي خضتها بالكامل. كما أن الحالة النفسية لها تأثيرها: هنا في جريميو، جعلني الجميع أشعر بأهميتي"
آرثر في يوفنتوس
"لقد وصلت إلى تورينو في فترة انتقالية للنادي، حيث كانت هناك تغييرات كثيرة، وقد أثر ذلك على الجميع، بما فيهم أنا. وأشعر بالأسف لأنني لم أتمكن من إظهار قدراتي الحقيقية، تلك التي أبرهن عليها الآن مع جريميو. ففي يوفنتوس، لم تسر الأمور كما كنت أتوقع".
نيمار في إيطاليا؟
"نيمار إلى يوفنتوس؟ لو سألني عن ذلك، لقلت له إن الدوري الإيطالي دوري رائع، ويمكنه أن يستمتع فيه كثيرًا. ويوفنتوس نادٍ من الطراز الأول له تاريخ عريق، ومشجعوه متطلبون ومتحمسون. ستكون تجربة فريدة من نوعها، يجب اغتنامها على الفور".
الرفيق الأكثر جنوناً
"فيدال. كان دائم البهجة، وكان يمازح الجميع في برشلونة. كان بمثابة دي جي، حيث كان يشغل الموسيقى ويرقص. لاعب فريد من نوعه: مرح، متعطش للفوز، تنافسي، ومثالي في المباريات".