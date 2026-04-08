آرثر أوكونكو لاعب ريكسهام يغيّر ولاءه الدولي من إنجلترا إلى نيجيريا
دفعة قوية للنسور الخضر
يُعَدّ تأمين التعاقد مع حارس المرمى انتصارًا كبيرًا للمسؤولين النيجيريين، إذ يسعون إلى تعزيز خياراتهم بين القائمين خلال الدورة الدولية المقبلة. وعلى الرغم من أنه تدرّج ضمن المنظومة الإنجليزية من منتخب تحت 16 عامًا إلى تحت 18 عامًا، فإن أصول أوكونكو أتاحت هذا التغيير البارز في وضعه. ويأتي هذا التحول في توقيت محوري لنيجيريا، التي تخضع حاليًا لعملية إعادة هيكلة كبيرة للتشكيلة عقب فترة من تراجع النتائج على الساحة القارية.
استحواذ استراتيجي
ترى القيادة الوطنية خريج أكاديمية أرسنال منافساً ذا إمكانات عالية لحارس المرمى الأساسي الحالي ستانلي نوابالي، بهدف خلق بيئة أكثر تنافسية داخل المعسكر.
وفي حديثه عن الصفقة والقيمة طويلة الأمد لالتزام حارس المرمى، قال مدير الاتصالات في الاتحاد النيجيري لكرة القدم (NFF) الدكتور أديمولا أولاجيري لـESPN: "يسعد الاتحاد النيجيري لكرة القدم دائماً بانضمام لاعب جيد آخر إلى نيجيريا وتوفير خيار في مركز معين. آرثر أوكونكو موهبة واعدة، ونعتقد أن الجهاز الفني مسرور بامتلاك خيار آخر في مركز حراسة المرمى".
مستوى البطولة
على الصعيد المحلي، كان أوكونكو حجر الزاوية في الصعود اللافت لوريكسهام على جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، إذ حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات من أصل 38 مشاركة هذا الموسم. وقد كانت موثوقيته عاملًا محوريًا في إبقاء «التنانين الحمر» على بُعد نقطتين فقط من مراكز الملحق المؤهل، بينما يستهدفون تحقيق صعود تاريخي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى الرغم من المتطلبات البدنية لدوري الدرجة الأولى، فقد أكسبته عروضه الفردية سمعةً باعتباره أحد أكثر المواهب الشابة ثباتًا في الدوري.
المباريات القادمة
يواجه حارس المرمى مواجهة حاسمة في الدوري خارج الديار أمام برمنغهام سيتي هذا الأحد، وهي مباراة قد تحدد أحقية ريكسهام بإنهاء الموسم ضمن الستة الأوائل. وإلى جانب واجباته مع النادي، قد يخوض أوكونكو ظهوره الأول مع نيجيريا في كأس الوحدة بلندن، حيث من المقرر أن يواجه النسور الخضراء منتخب الهند في ملعب ذا فالي يوم 26 مايو. تسبق هذه البطولة نافذة دولية بارزة في يونيو ستشهد سفر نيجيريا إلى وارسو لخوض مباراة ودية أمام بولندا.