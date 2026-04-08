يُعَدّ تأمين التعاقد مع حارس المرمى انتصارًا كبيرًا للمسؤولين النيجيريين، إذ يسعون إلى تعزيز خياراتهم بين القائمين خلال الدورة الدولية المقبلة. وعلى الرغم من أنه تدرّج ضمن المنظومة الإنجليزية من منتخب تحت 16 عامًا إلى تحت 18 عامًا، فإن أصول أوكونكو أتاحت هذا التغيير البارز في وضعه. ويأتي هذا التحول في توقيت محوري لنيجيريا، التي تخضع حاليًا لعملية إعادة هيكلة كبيرة للتشكيلة عقب فترة من تراجع النتائج على الساحة القارية.