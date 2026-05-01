"آراء تافهة ولا يجب احترامها".. لويس إنريكي يرد على الانتقادات الموجهة إلى الأداء ضد بايرن ميونخ!

فور انتهاء المباراة، وصف إنريكي هذه المباراة بأنها "أفضل مباراة شهدتها في حياتي كمدرب"، لكن لوثار ماتيوس أعرب عن استغرابه من هذا التقييم، وكتب ماتيوس في مجلة «كيكر»: "أعتقد أن المشجع بداخله هو من تحدث؛ فبصفته مدربًا، لا يمكنه أن يكون راضياً عن أداء دفاعه".

ولا يتوقع أن يغير أي من الفريقين نظامه في مباراة الإياب التي ستقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا. وقال فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، يوم الجمعة: "الشيء الأساسي هو أن تؤمن بأنك قادر على الفوز بهذه الطريقة. لا نريد أن نخسر، وهذا بالضبط ما يجعلنا أقوياء. كما أن باريس سان جيرمان لن يغير أبداً الأسلوب الذي جعله يفوز بدوري أبطال أوروبا".

فاز باريس سان جيرمان في نهائي العام الماضي بنتيجة 5-0 على إنتر ، بينما يتصدر بايرن حالياً قائمة أفضل الفرق تهديفاً في أوروبا.