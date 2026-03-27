آدم وارتون أم إليوت أندرسون؟ أسطورة مانشستر يونايتد تحدد اللاعب الذي «سيتناسب أكثر» مع كوبي ماينو، في الوقت الذي يستهدف فيه «الشياطين الحمر» نجوم كريستال بالاس ونوتنغهام فورست
البحث عن لاعبين من طراز الدوري الإنجليزي الممتاز
في الوقت الذي يستعد فيه مانشستر يونايتد لإجراء تعديلات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحول التركيز نحو ضم مواهب محلية تتمتع بخبرة مثبتة في الدوري الممتاز. ويبحث النادي في سوق الانتقالات عن خليفة طويل الأمد لكاسيميرو، عقب إعلان اللاعب البرازيلي المخضرم أنه سيغادر أولد ترافورد في نهاية الموسم. على الرغم من عودة هذا لاعب خط الوسط إلى مستواه مؤخرًا، فإن رحيله يترك فراغًا يسعى مانشستر يونايتد لملئه بالعودة إلى نموذج التعاقدات التاريخي. من خلال استهداف النجوم الصاعدة مثل وارتون وأندرسون، يأمل النادي في تكرار النجاحات التي حققها مع روي كين ومايكل كاريك، لضمان الاستمرارية التكتيكية والقوة البدنية المطلوبة لكرة القدم الأوروبية.
الحكم الصادر بحق شريك ماينو
في حديث حصري مع «بادي باور»، أوضح بوت سبب تفضيله لنجم كريستال بالاس عند مقارنة اللاعبين المستهدفين، مشيرًا إلى الحاجة إلى الشجاعة الفنية والخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لتكملة قدرات ماينو.
"أنا معجب حقًا بأدم وارتون، وأفضله على إليوت أندرسون، لكن كلاهما لاعبان جيدان حقًا. أي منهما سيكون رائعًا. إذا نظرت إلى تاريخ مانشستر يونايتد، ستجد أنهم دائمًا ما اشتروا أفضل اللاعبين الشباب في الدوري، مثل كين وكاريك. إنهم لاعبو وسط شباب قادرون على التحرك في الملعب وتمرير الكرة واستلامها في المساحات الضيقة.
"ربما سأختار وارتون بدلاً من إليوت أندرسون. أعتقد أنه سيتناسب مع كوبي ماينو بشكل أفضل. كوبي يلعب في مركز متقدم قليلاً، وهو دور يناسبه أكثر من الدور الخلفي.
"لقد سئمت من قيام يونايتد بضم لاعبين غير معتادين على الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن الأمثلة البارزة على ذلك [خوان سيباستيان] فيرون. كان نجمًا عالميًا، وكان يتمتع بموهبة لا تصدق - وأعني موهبة لا تصدق حقًا - لكنه لم يستطع مجاراة سرعة الدوري الإنجليزي الممتاز.
"أثبت وارتون وأندرسون أنهما قادران على اللعب في الدوري. كلاهما قادر على تسجيل الأهداف، وكلاهما مرتاحان مع الكرة، وجيدان جدًا في استلام الكرة في المساحات الضيقة.
"إذا كنت ستلعب لمانشستر يونايتد، عليك أن تكون قادرًا على فعل ذلك لأن المباريات قد تكون شديدة جدًا عندما تلعب خارج أرضك وتكون المساحات ضيقة. عليك أن تكون قادرًا على استلام الكرة في المساحات الضيقة وأن تكون شجاعًا."
التحضير لدوري أبطال أوروبا
وحذر بوت من أن عمق تشكيلة مانشستر يونايتد الحالي غير كافٍ لمواجهة الجدول المزدحم للمسابقات الأوروبية الراقية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على نجوم متقدمين في السن ومراهقين في خط الدفاع قد يكون سبب هزيمتهم.
وأضاف بوت: "إذا دخلوا دوري أبطال أوروبا، فسيتعين عليهم شراء بعض اللاعبين لخوض المزيد من المباريات بمزيد من الحماس. لا تريد أن تدخل وتكون مجرد مشاركة رمزية. يونايتد جزء كبير من تاريخ دوري أبطال أوروبا. لذا عليهم المشاركة وتحقيق نتائج جيدة.
"تحدثنا عن وارتون أو أندرسون، وأعتقد أيضًا أنهم بحاجة إلى لاعب وسط آخر لتغطية جميع مباريات دوري أبطال أوروبا.
"بالتأكيد مدافع قلب، ربما اثنان، لأن [هاري] ماجواير لا يصغر في العمر. على الرغم من أنه يدافع عن منطقة الجزاء بشكل جيد جدًا - وقد قدم أداءً جيدًا مرة أخرى منذ انضمام مايكل - أعتقد أنه عندما يصل إلى عدد أكبر من المباريات في دوري أبطال أوروبا ويواجه منافسين مختلفين، حيث لا يجلس الجميع أمامك، لا يمكنك فقط الجلوس في الخلف والدفاع.
"لذلك نحتاج إلى شخص ما ليحل محل هاري أو يلعب بجانبه ويسمح له بالراحة، و[ليساندرو] مارتينيز مصاب دائمًا. [أيدن] هيفن و[ليني] يورو لا يزالان لاعبين صغيرين جدًا. من الصعب أن نطلب من مدافع قلب أن يشارك في كل مباراة بمستوى عالٍ."
صيف حاسم في مرحلة الانتقال
يواجه مانشستر يونايتد مرحلة حاسمة يتعين فيها أن يتماشى التعاقدات مع التطور التكتيكي الذي يقوده كاريك، لا سيما إذا تم تعيين المدرب المؤقت في المنصب بشكل دائم هذا الصيف. وسيكون الاختبار الحقيقي للإدارة هو ما إذا كانت ستأخذ بنصيحة بوت وتمنح الأولوية لنجوم "جاهزين للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز" ولاعب قلب دفاع مخضرم، بدلاً من اللاعبين الأجانب المكلفين الذين لم يثبتوا جدارتهم بعد، وذلك قبل أن ترتفع قيمهم السوقية بشكل كبير.