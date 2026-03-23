آخر أخبار إصابات مانشستر يونايتد: بنجامين سيسكو وبريان مبيومو ينسحبان من معسكرات منتخبيهما

بعد أداء متواضع في النصف الأول من موسم 2025-2026 تحت قيادة المدرب السابق روبن أموريم، قرر مانشستر يونايتد إقالة المدرب البرتغالي واستبداله بكارريك حتى نهاية الموسم.

وقد ثبت أن هذا القرار كان صائباً، حيث يحتل الشياطين الحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع انطلاق فترة التوقف الدولية في مارس. وقد أظهر مبو أداءً ثابتاً منذ انضمامه من برينتفورد في الصيف، حيث سجل عشرة أهداف في جميع المسابقات، بينما شهد سيسكو تحسناً في أدائه بعد بداية صعبة في أولد ترافورد، حيث سجل ستة أهداف خلال شهري يناير وفبراير.