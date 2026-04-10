وفي حديثه إلى بادي باور، حذّر كول من أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يقوّض سلطة النادي. وأشار إلى أن تشيلسي وصل إلى نقطة يتعيّن عليه فيها اتخاذ موقف واضح من سلوك لاعب الوسط.

"إنها مسألة صعبة، لا يتعلق الأمر كثيرًا بما إذا كانت العقوبة صحيحة، بل بحقيقة أنها المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الآن [مع فرنانديز]"، قال كول. "على النادي أن يتخذ موقفًا حازمًا.

"بالنسبة للاعبين مثل إنزو، لم يعد هذا هو تشيلسي الذي جاء إليه في البداية عندما انضم. لا أعتقد أنه من الصواب الخروج والتصريح بأنك ستغادر النادي، لكنني أفهم إحباطه. ثم نصل إلى سؤال ما إذا كانت العقوبة صحيحة. في مرحلة ما سيأتي وقت الحسم، وإذا كان يريد الرحيل بالفعل، فسيتعيّن عليه تقديم طلب انتقال."