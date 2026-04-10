ترجمه
أُبلِغ تشيلسي بأنه يجب عليه «اتخاذ موقف» بشأن «فوضى» إنزو فرنانديز بعد تعليقات لاعب الوسط المغازلة لريال مدريد
كول يثير مخاوف بشأن المشكلة المتكررة المتعلقة بفرنانديز
يواجه تشيلسي تدقيقًا جديدًا بعدما عبّر فرنانديز علنًا عن إعجابه بالحياة في مدريد، وهي تعليقات زادت من حدة التكهنات بشأن انتقال محتمل إلى سانتياغو برنابيو. وأثارت هذه التصريحات إجراءات تأديبية داخلية، إذ أوقف المدرب الرئيسي ليام روزنيور لاعب الوسط الأرجنتيني لمباراتين، بما في ذلك مواجهة هذا الأسبوع أمام مانشستر سيتي. وقد استدعى الوضع انتقادات من الجناح السابق لتشيلسي كول، الذي يرى أن على النادي معالجة ما وصفه بنمط متنامٍ من عدم الاستقرار.
يتساءل كول عن كيفية التعامل مع الوضع
وفي حديثه إلى بادي باور، حذّر كول من أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يقوّض سلطة النادي. وأشار إلى أن تشيلسي وصل إلى نقطة يتعيّن عليه فيها اتخاذ موقف واضح من سلوك لاعب الوسط.
"إنها مسألة صعبة، لا يتعلق الأمر كثيرًا بما إذا كانت العقوبة صحيحة، بل بحقيقة أنها المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الآن [مع فرنانديز]"، قال كول. "على النادي أن يتخذ موقفًا حازمًا.
"بالنسبة للاعبين مثل إنزو، لم يعد هذا هو تشيلسي الذي جاء إليه في البداية عندما انضم. لا أعتقد أنه من الصواب الخروج والتصريح بأنك ستغادر النادي، لكنني أفهم إحباطه. ثم نصل إلى سؤال ما إذا كانت العقوبة صحيحة. في مرحلة ما سيأتي وقت الحسم، وإذا كان يريد الرحيل بالفعل، فسيتعيّن عليه تقديم طلب انتقال."
حُثّ تشيلسي على إعطاء الأولوية للثقافة على حساب النجومية
يعتقد كول أن تشيلسي لا يزال يمتلك نفوذاً كبيراً بفضل عقد فرنانديز طويل الأمد، الذي يمتد حتى عام 2032، وأنه ينبغي ألا يتردد في حماية ثقافة النادي إذا لزم الأمر.
وأضاف: "لا نعرف منذ متى يستمر هذا الأمر، لكن إذا وصل إلى حد اضطرار تشيلسي إلى منعه من مباراة حاسمة (أمام مانشستر سيتي)، فلا أرى كيف يفيد هذا اللاعب أو النادي".
وقال أيضاً: "إذا كنتَ أنت النادي، تقول لإنزو: ‘أنت مرتبط بعقد معنا لخمس سنوات أخرى. استمر في هذا الهراء ونحن مستعدون للتخلي عن أي مبلغ ندفعه أسبوعياً وعن مسيرتك’ [بعدم إشراكه]. أعترف أنني لا أعرف إن كان هذا النموذج هو الصحيح. لم أفكر بطريقة أفضل [للتعامل مع فرنانديز]، لذا فالأمر فوضى، حقاً هو كذلك".
يأمل تشيلسي في إعادة دمج لاعب الوسط مع اقتراب مباريات مهمة
يُفهَم أن الإجراء التأديبي الذي اتخذه تشيلسي صُمّم لتعزيز المعايير الداخلية للنادي، إذ يُقال إن روزينيور كان مصمماً على الحفاظ على ثقافة قوية داخل غرفة الملابس. ولا يزال النادي ينظر إلى فرنانديز بوصفه شخصية محورية في مشروعه، ويأمل أن تشكّل هذه الواقعة إعادة ضبط بدلًا من أن تكون بداية لنزاع مطوّل. ومع اقتراب دفعة حاسمة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ومواجهة ليدز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، سيكون تشيلسي حريصاً على حلّ الوضع سريعاً وإعادة أغلى صفقاته إلى تقديم أفضل مستوياته.