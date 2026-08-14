"اهدأ يا رجل" .. نيمار يرد على أنباء غيابه عن قمة كأس البرازيل بسبب الملعب

وأعرب المهاجم المخضرم عن تردده في المنطقة المختلطة بعدما قاد ريمونتادا في مواجهة ماكارا، حيث صنع هدف التعادل الذي أحرزه جابيجول في الدقيقة الرابعة والأربعين، قبل أن تُترجم ركنيته في الدقيقة الخامسة والسبعين إلى هدف عبر ويليام أراو.

وعندما سأله الصحفيون عمّا إذا كان سيلعب على الملعب الصناعي الخاص ببالميراس، ردّ نيمار قائلًا: "يا رجل، هل تفكّر في هذا الأمر مبكرًا؟ اهدأ، هناك مباراة يوم الأحد". ثم أضاف: "لا أعرف [ما إذا كنت سألعب على العشب الصناعي]".

ويعود موقفه الحازم هذا إلى مواجهة سابقة أمام أتلتيكو مينيرو، حيث تعرّض لالتواء في الكاحل على العشب الاصطناعي خلال التعادل الإيجابي بهدف لكلّ فريق. وعقب تلك المباراة، عبّر عن استيائه على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "الأمر مثبت، العشب الصناعي سيّئ للغاية".