اهتمام من الدوري الألماني: هل سيخسر بوروسيا دورتموند موهبة كبيرة نهائياً في الصيف؟

يخضع فاتجن حالياً لإعارة من نادي بوروسيا دورتموند إلى نادي بوخوم الذي يلعب في الدرجة الثانية. لكن لاعب خط الوسط هذا لا يشارك في فريق VfL إلا كلاعب بديل، حيث يفضل المدرب أوفي روسلر الاعتماد على اللاعبين المحليين ماتس بانويغ وكاجيتان لينز.

وبحسب معلومات صحيفةWAZ، يجري حالياً نقاش حول إمكانية إبرام صفقة إعارة أخرى في الصيف أو حتى انتقال نهائي إلى نادٍ آخر. ويقال إن عدة أندية في الدوري الألماني، لم يتم الكشف عن أسمائها، أبدت اهتماماً به، لكن لا يُستبعد أن يقضي موسمًا آخر مع VfL Bochum.

في بوروسيا دورتموند، لن يكون لدى واتجن فرصة كبيرة للحصول على وقت لعب كافٍ على الأقل في المدى القصير إلى المتوسط. للموسم القادم، هناك بالفعل أربعة خيارات رفيعة المستوى متاحة في مركزه، وهم فيليكس نميشا ومارسيل سابيتسر وجوب بيلينغهام وكارني تشوكويميكا، علاوة على ذلك، يرغب دورتموند في الواقع في التعاقد مع لاعب وسط آخر.