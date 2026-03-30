وفقًا لما أوردته قناة "سكاي"، استفسرت عدة أندية أوروبية من إنجلترا وإسبانيا عن اللاعب الدولي. ومن بين هذه الأندية مانشستر يونايتد وأستون فيلا وأتلتيكو مدريد.
اهتمام كبير من الدوري الإنجليزي الممتاز وإسبانيا: هل سيخسر بوروسيا دورتموند أحد أبرز لاعبيه هذا الموسم؟
لا شك أن أنطون يعد أحد أبرز اللاعبين في بوروسيا دورتموند هذا الموسم. فخلال غياب نيكو شلوتربيك الطويل في النصف الأول من الموسم، كان أنطون قائد الدفاع الواضح للمدرب نيكو كوفاتش، وظل صخرة صلبة حتى بعد عودة الأخير. علاوة على ذلك، لم يرتكب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا أخطاء تذكر.
لذلك، ليس من المستغرب أن يكون المدير الرياضي سيباستيان كيل، الذي انفصل مؤخرًا عن النادي، قد أجرى بالفعل محادثات أولية مع أنطون حول تمديد العقد، وفقًا للتقرير، وذلك لاستكشاف الاهتمام المبدئي بتمديد عقده الذي يستمر حتى عام 2028.
بوروسيا دورتموند: هل سيحذو أنطون حذو نميشا وشلوتربيك؟
وإذا واصل خليفة كيل، أولي بوك، المفاوضات، فسيتم تعديل راتب أنطون السنوي بما يتناسب مع أدائه. وقد يكون هو التالي في القائمة بعد فيليكس نميشا (2030) ونيكو شلوتربيك، الذي يُقال إن بقاءه قد أصبح شبه مؤكد. ووفقًا لشبكة «سكاي»، سيتم توقيع عقد شلوتربيك مباشرةً بعد فترة توقف المباريات الدولية.
ونتيجة لذلك، سيصبح شلوتربيك اللاعب الأعلى أجراً في دورتموند، ويقال إنه سيحصل في المستقبل على 14 مليون يورو في الموسم. وإذا بقي أنطون أيضاً، يمكن لـ BVB الاعتماد في الوقت الحالي على محور ثابت في خط الدفاع. ويمكن أن يشغل الموهبة لوكا ريجاني أو رامي بنسبايني الجزء الثالث من خط الدفاع الثلاثي الذي يفضله كوفاتش.
في غضون ذلك، سيغادر نيكلاس سولي النادي دون مقابل، بينما سيغيب إمري كان لعدة أشهر بسبب إصابته في الرباط الصليبي. كما سيغيب الشاب فيليبو ماني لفترة أطول. لذلك، لا يُستبعد أن يوقع بوك مع لاعب آخر لتعزيز خط الدفاع.
فالديمار أنطون: بيانات الأداء والإحصائيات الخاصة بنادي بوروسيا دورتموند هذا الموسم
الألعاب 37 أهداف 3 تمريرات حاسمة 0 دقائق اللعب 3.297