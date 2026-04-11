يُقال إن عدة أندية من الدرجة الأولى في إسبانيا وإيطاليا مهتمة بموهبة بايرن ميونخ الشابة جوليان ياندا. وذكرت ذلك Estadio Deportivo.
اهتمامٌ رفيع المستوى: هل سيغادر نادي بايرن ميونخ في الصيف موهبتان من أبرز المواهب؟
وبناءً على ذلك، يتعلق الأمر بريال بيتيس، وبارما كالتشيو، ويو إس ساسولو.
وبحسب التقرير، من المفترض أن يكتسب الظهير الأيسر ياندا خبرة اللعب - ولذلك فإن صفقة إعارة تُعد من وجهة نظر ميونخ الخيار الأرجح. غير أن البيع يظل مطروحًا أيضًا، إذا جرى الاتفاق على بند إعادة شراء لصالح بايرن ميونيخ.
وانتقل ياندا، المولود في هامبورغ، في عام 2025 من أكاديمية نادي سانت باولي إلى ميونخ. وهناك تتم مقارنة اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، بسبب أسلوب لعبه في مركز الظهير الأيسر، بألفونسو ديفيز.
ديلا روفيري: اهتمام من ألمانيا وإيطاليا
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة بيلد أن غويدو ديلا روفيره يحظى باهتمام عدة أندية إيطالية وألمانية.
يمتد عقد الإيطالي البالغ من العمر 18 عامًا حتى عام 2027، بعدما انتقل لاعب الوسط قبل عامين من كريمونيزي إلى حرم بايرن مقابل 240 ألف يورو. وحتى الآن حُرم من المشاركة مع الفريق الأول، لكن الموهبة كان على الأقل ضمن قائمة مدربه فينسنت كومباني للمرة الأولى في نهاية مارس أمام يونيون برلين.
ويُعد ديلا روفيره أحد أبرز الركائز الأساسية للفريق الرديف في الدوري الإقليمي، وقد سجل في 24 مباراة أربعة أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة. إلا أنه اضطر يوم الجمعة إلى مغادرة الملعب مصابًا خلال الخسارة 1:2 أمام فورتسبورغر كيكرز. ولم تُعلن بعد أي تشخيص.