وبناءً على ذلك، يتعلق الأمر بريال بيتيس، وبارما كالتشيو، ويو إس ساسولو.

وبحسب التقرير، من المفترض أن يكتسب الظهير الأيسر ياندا خبرة اللعب - ولذلك فإن صفقة إعارة تُعد من وجهة نظر ميونخ الخيار الأرجح. غير أن البيع يظل مطروحًا أيضًا، إذا جرى الاتفاق على بند إعادة شراء لصالح بايرن ميونيخ.

وانتقل ياندا، المولود في هامبورغ، في عام 2025 من أكاديمية نادي سانت باولي إلى ميونخ. وهناك تتم مقارنة اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، بسبب أسلوب لعبه في مركز الظهير الأيسر، بألفونسو ديفيز.