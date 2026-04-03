انهيار نيمار؟ مدرب سانتوس «كوكا» غاضب بعد تعرض النجم لإيقاف «غير ضروري» قبل مباراة فلامنغو المرتقبة

بدا مدرب سانتوس منزعجًا بشكل واضح من انعدام الانضباط الذي أظهره نجمه، لا سيما بالنظر إلى أهمية المباراة المقبلة في ريو دي جانيرو. وأصر كوكا على أن المهاجم المخضرم كان ينبغي أن يحافظ على رباطة جأشه لتجنب دخول دفتر ملاحظات الحكم، على الرغم من الاستفزازات التي تعرض لها على أرض الملعب.

ونقلت UOL عن كوكا قوله: "إذا نظرتم إلى اللعبة، سترون أنه تعرض لدفع من الخلف من لاعب، ثم من لاعب آخر. فذهب نحوه، وجاء لاعب من ريمو واعترضه، وفي خضم لحظة الغضب، أعتقد أنه كان بإمكانه أن يكون أكثر حذراً. لكن الحكم قرر التصرف بشكل مختلف وأعطاه البطاقة. إنه لاعب انجرف في خضم اللحظة، وهو سريع الغضب، لكن في رأيي، كان بإمكانه تجنب تلك البطاقة.

"علينا أن نخطط لكيفية لعب مباراة الأحد؛ من المؤسف أن نفقد نيمار. كان بجواري مباشرة، ولا أعتقد أنني كنت بحاجة إلى إعطائه البطاقة، كان بإمكاني إدارة المباراة. على أي حال، انتهى به الأمر بالحصول على البطاقة وسيغيب عن مباراة مهمة."