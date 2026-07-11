انهيار مفاجيء في صفقة خلايلة إلى إنتر؟ .. بطل إيطاليا يفشل في تسجيل اللاعب

لهذا السبب مذكور أعلاه، لم يصدر أي إعلان، لأن تسجيل اللاعب الإسرائيلي غير ممكن في الوقت الحالي.

خضع اللاعب المولود عام 2004 أمس في ميلانو لفحوصات اللياقة الرياضية، وهي خطوة تمهيدية لانتقاله الرسمي إلى الدوري الإيطالي، لكن معهد الطب الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية (CONI) طلب إجراء فحوصات إضافية.