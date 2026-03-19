انطلاقة قوية في الشوط الثاني تضع حجر الأساس! ماينز 05 يتأهل إلى ربع نهائي دوري المؤتمرات

أحرز ستيفان بوش بهدف برأسه (46) وأرميندو سيب (82) ليلة تاريخية لفريق ماينز 05، بينما أنهى أولمويتز المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بيتر باراث (76) ببطاقة صفراء-حمراء. بينما يقاتل فريق راينهيسن في الدوري الألماني ضد الهبوط، يستمر الحلم بالوصول إلى نهائي دوري المؤتمرات في لايبزيغ يوم 28 مايو. ستقام مباريات ربع النهائي يومي 9 و16 أبريل، وستلعب ماينز أولاً على أرضها.

قال مدرب ماينز أورس فيشر قبل المباراة على قناة RTL: "نريد أن نثق في أنفسنا وأن نكون شجعان". استجاب لاعبوه له: منذ البداية، سعى فريق "صفر وخمسة" إلى فرض طابعه الهجومي. سيطر ماينز على المباراة وعلى الخصم، لكنه كان محظوظًا أيضًا بعد 20 دقيقة، عندما أضاع دانييل شتورم فرصة التقدم للضيوف بفارق ضئيل.