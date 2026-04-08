Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
انضم كيليان مبابي إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ورود فان نيستلروي في نادٍ حصري بدوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفًا حاسمًا لريال مدريد أمام بايرن ميونخ

انضم كيليان مبابي إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ورود فان نيستلروي في نادٍ نخبة بدوري أبطال أوروبا بعد تسجيله في خسارة ريال مدريد 2-1 أمام بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ورفع الفرنسي رصيده إلى 14 هدفاً في أوروبا خلال موسم 2025-26 ليمنح ريال أملاً في العودة في الإياب على ملعب أليانز أرينا.

    قدّم تعويذة مدريد طوق نجاة حاسمًا بهدف في الدقيقة 74 أبقى المواجهة تنافسية قبل مباراة الإياب في ألمانيا. وبإحرازه الهدف، وصل ابن الـ27 عامًا إلى 14 هدفًا في الموسم الحالي، منضمًا إلى نادٍ نخبة. ويُمثّل هذا الإنهاء الحاسم المرة التاسعة فقط في التاريخ التي يبلغ فيها لاعب هذا الرقم، مع تحقيق نجم ريال مدريد السابق رونالدو هذا الإنجاز ثلاث مرات منفصلة، وحيازته الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد (17).

    كما بلغ خوسيه ألتا فيني، وفان نيستلروي، وميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكريم بنزيمة حاجز 14 هدفًا في السابق.

    تسلُّق قوائم التصنيفات عبر التاريخ

    تؤكد الإحصاءات مسيرة لافتة لمبابي منذ هدفه القاري الأول أمام مانشستر سيتي قبل نحو عقد من الزمن. وعلى مدار 97 مباراة بقميص موناكو وباريس سان جيرمان وريال مدريد، جمع المهاجم الآن حصيلة مذهلة بلغت 69 هدفًا، ما يضعه في المركز السادس في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ. ويبدو مردوده الحالي في موسم 2025-26 مثيرًا للإعجاب على نحو خاص، إذ إنه يضاعف كامل حصيلته في منافسات العام السابق، مؤكّدًا من جديد دوره بوصفه العنصر الأكثر حسماً في هجوم مدريد.

    لا يفصل المهاجم الآن سوى ثلاثة أهداف عن معادلة الرقم القياسي التاريخي لدوري أبطال أوروبا لعدد الأهداف في موسم واحد، الذي سجله رونالدو خلال موسم 2013-14. ولتجاوز ذلك الرقم الأسطوري البالغ 17 هدفًا، يتعين على الفرنسي هز الشباك أربع مرات أخرى، بينما يكفي هدف إضافي واحد ليعادل حصيلة 15 هدفًا لكل من روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما.

    رحلة فاصلة إلى ميونخ

    يسافر ريال مدريد إلى أليانز أرينا يوم الأربعاء المقبل، في مواجهة اختبار هائل أمام فريق بايرن الصلب الذي يديره فينسنت كومباني. إن الفشل في قلب نتيجة مجموع المباراتين البالغة 2-1 سيُنهي طموحات النادي القارية، ويضع ريال على حافة موسم بلا ألقاب، إذ بات يتأخر عن برشلونة بسبع نقاط في سباق لقب الدوري الإسباني. وستتجه الأنظار إلى مبابي في بافاريا، وهو يسعى لإلهام عودة وتعزيز إرثه في سجلات الأرقام القياسية.

