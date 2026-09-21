انسحاب خمسة واستدعاء اثنين.. توخيل يعالج قائمة إنجلترا قبل فترة التوقف الدولي!

تعرّضت استعدادات توخيل لمشوار إنجلترا المقبل في دوري الأمم لاضطراب كبير بسبب سلسلة من الانسحابات البارزة، إذ تم استبعاد مهاجم تشيلسي وملهمه كول بالمر، وقوة أرسنال الضاربة ديكلان رايس، وثنائي مانشستر يونايتد كوبي ماينو وماركوس راشفورد جميعًا من التشكيلة. ويكمل مدافع نيوكاسل يونايتد تينو ليفرامينتو قائمة اللاعبين الخمسة الذين لن يشاركوا في المباريات الدولية المقبلة، ما يترك المدرب الألماني أمام عدة ثغرات يتعيّن سدّها في منظومته التكتيكية.

وردًا على هذه الغيابات، لجأ توخيل إلى عنصري الشباب والألفة باستدعائه لاعب وسط إيفرتون جيمس جارنر وقائد نوتنجهام فورست مورجان جيبس-وايت. ومن المقرر أن ينضم الثنائي إلى بقية أفراد منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء.

ورغم أن غياب لاعبين أساسيين مكرّسين مثل رايس وبالمر يُعدّ ضربة موجعة، فإنه يفتح الباب أمام جارنر وجيبس-وايت لفرض حضورهما والمطالبة بمكان دائم في خطط المدرب الجديد، فيما تستعد إنجلترا لمواجهة منافسة أوروبية من الطراز الرفيع في المجموعة الأولى من دوري الأمم.