Goal.com
مباشرالتذاكر
GOAL ONLY Salah Ronaldo Henry GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

انحياز الماضي وعقدة النوستالجيا.. لماذا يرفض الإنجليز الاعتراف بأسطورة محمد صلاح؟

فقرات ومقالات
محمد صلاح
ليفربول ضد برينتفورد
ليفربول
برينتفورد
الدوري الإنجليزي الممتاز

المصري غادر الأنفيلد كلاعب.. لكنه سيبقى كأسطورة!

قبل النوم بلحظات، وأنا أتنقل كالعادة بين مقاطع الفيديو على فيسبوك، استوقفني مقطع من برنامج "ذا أوفرلاب" الشهير.

كان النقاش حاميًا، والموضوع ليس عاديًا، إنه يبحث في مكانة محمد صلاح التاريخية، ولفت انتباهي جيمي كاراجر وهو يعترف بأنه وضع صلاح في المركز السادس فقط ضمن قائمة "أعظم 10 لاعبين في تاريخ ليفربول"، وسط علامات دهشة واستغراب من زملائه.

ثم انتقل الحوار إلى سؤال أكثر إثارة: هل صلاح هو ثاني أفضل لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي خلف تييري هنري؟ وهنا انقسمت الطاولة، فبينما تحمست جيل سكوت للفكرة، تحفظ آخرون وراحوا يستدعون أسماء مثل كريستيانو رونالدو وكيفين دي بروينه، مؤكدين أن التقييم يجب أن يقتصر على ما قُدم داخل البريمييرليج فقط.

هذا النقاش دفعني للبحث أكثر في أصل الفيديو، ليعترض طريقي مقطع آخر من بودكاست حديث لهم، تزامن مع خوض صلاح لآخر مبارياته مع ليفربول أمام برينتفورد على ملعب أنفيلد.

ورغم أن صلاح ظهر في تلك المباراة بنوع من الأنانية في كرة مهمة نهاية الشوط الأول كان يمكن أن تمنح التقدم للفريق لو مررها، إلا أن رغبته في هز الشباك وتوديع الجماهير بهدف لا تقلل أبدًا من قيمته.

لكن المحللين في الاستوديو استغلوا مواقف شبيهة لشن هجوم بدا لي منظمًا، حيث شبه كاراجر سلوك صلاح بـ "حركة رونالدو" قبل رحيله، وتحدثوا عن "أنانية اللاعب العظيم" في نهاية العقود، بل وانتقدوا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وإعجاب بعض اللاعبين مثل كورتيس جونز بمنشوراته، معتبرين أن النادي منح صلاح قوة مفرطة تضعه فوق النقد وتتحدى سلطة المدرب أرني سلوت.

هذا الهجوم المتكرر يعكس نمطًا واضحًا من عدم التقدير للاعب ما زال يركض في الملعب، ويؤكد أن الإنصاف الحقيقي لن يأتي إلا بعد سنوات من اعتزاله، عندما تصبح أرقامه عملة نادرة ويُوضع في مقارنة مع أجيال قادمة.

ما يحدث مع صلاح ليس غريبًا، بل هو تجسيد حي لظاهرة نفسية واجتماعية تُعرف في علم النفس بـ "الإنحياز للماضي" أو "الماضوية"، حيث يرفض الكثيرون الاعتراف بعظمة الحاضر أمام سحر الماضي.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    التصفية الوردية وحتمية المظلومية للحاضر

    يعيد العقل البشري صياغة الذكريات بمرور الوقت عبر آلية "التصفية الوردية"، حيث يميل إلى مسح الإخفاقات والتفاصيل السلبية والإبقاء على اللحظات الإيجابية البراقة فقط.

    عندما يتذكر المحللون اليوم تييري هنري أو كريستيانو رونالدو، تسقط من ذاكرتهم فترات التراجع أو المباريات التي غابوا فيها عن مستواهم، وتبقى فقط صور الكؤوس واللقطات الإعجازية.

    في المقابل، يعيش هؤلاء النقاد تفاصيل محمد صلاح اليومية بكل تعقيداتها، يرون إخفاقه في مراوغة، أو تراجعه المؤقت في مباراة، أو أنانيته في لقطة عابرة أمام برينتفورد أو حتى تصريح في خضم صراعات داخلية يعيشها ليفربول.

    هذه المعايشة اليومية تجعل المقارنة غير عادلة بين ماضٍ مُصفى ونقي، وحاضر واقعي مليء بالتفاصيل البشرية المعقدة، ولذلك لن ينال صلاح مكانته الحقيقية في عقولهم إلا بعد أن يتحول هو الآخر إلى ماضٍ بعيد تنسى الذاكرة كل شوائبه.


    • إعلان
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRENTFORDAFP

    الارتباط بالعمر الذهبي وتأثير الندرة

    أيضًا يرتبط تقييم أساطير كرة القدم بقوة بالفترة العمرية التي عاشها المشجع أو المحلل، كمثال، فتفضيل جيل التسعينيات والثمانينات لنجوم الماضي مثل مارادونا على ميسي رغم أن المنطق يميل لليونيل، يشبه تمامًا حنين الناس إلى القنوات الأرضية القديمة أو الراديو، فالأمر لا يعود لتميز تكنولوجي في تلك الوسائل، بل لأنها ارتبطت بفترة الشباب والطفولة حيث البال الخالي من المسؤوليات والضغوط.

    يربط العقل تلقائيًا بين جودة هؤلاء اللاعبين وبين شعور الراحة والأمان الذي كان يعيشه الفرد في تلك الحقبة.

    يضاف إلى ذلك عامل الندرة مقابل الوفرة، ففي الماضي كانت المتعة تتطلب جهدًا كبيرًا، وكان انتظار مباراة واحدة لآرسنال أو مانشستر يونايتد أسبوعيًا يمنح النجوم قيمة مضاعفة ويحولهم إلى طقوس شبه مقدسة.

    أما اليوم، في زمن الوفرة المفرطة، حيث تُبث المباريات على مدار الساعة وتتاح الإحصائيات بلحظتها، تحول هذا التدفق إلى عبء أفقد الإنجازات بريقها، وجعل أرقام صلاح الأسطورية تبدو وكأنها أمر اعتيادي من السهل تكراره رغم أنها ليست كذلك أبدًا.


  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRENTFORDAFP

    الرومانسية الثورية في مواجهة الآلة الاحترافية

    يميل البشر عاطفيًا إلى الأسطورة أكثر من ميلهم إلى الآلة الكروية الناجحة، فكان رونالدو في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد، أو هنري مع أرسنال، يمثلان نموذجًا يثير العاطفة البشرية بمهارات فردية صاخبة.

    أما محمد صلاح، فيمثل قمة الاحترافية، والالتزام الصارم، والاستمرارية الرقمية المذهلة على مدار سنوات متتالية داخل منظومة حديثة متكاملة.

    هذا النموذج الاحترافي الصامت قد يراه البعض مجردًا من الرومانسية الثورية القديمة، مما يدفع محللي البريمييرليج إلى تقديم أسماء أخرى عليه، رغبة منهم في الانتصار للصورة الشاعرية للاعب كرة القدم على حساب الأرقام المجردة والاستمرارية الفجة التي يتفوق فيها صلاح بوضوح، خاصة عند مقارنة عدد سنوات عطائه في الملاعب الإنجليزية بما قدمه رونالدو الذي لم يلعب هناك إلا سنوات قليلة مقارنة بمسيرته الإجمالية.


  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRENTFORDAFP

    بيت القصيد

    الخوف من التغيير يجعل الماضي دائمًا بمثابة مساحة آمنة ومفهومة لأن نتائجها قد حُسمت بالفعل، على عكس الحاضر الذي يحمل دفقًا لا يتوقف من المجهول والمشتتات.

    اصبروا عامًا أو عامين أو حتى عشرة بعد رحيل صلاح، وعندما تبدأ الأرقام في الجفاف وتصبح إنجازاته ذكريات بعيدة، سيعود هؤلاء المحللون أنفسهم ليؤكدوا أن البريمييرليج لم يشهد قط جناحًا هدافًا بقيمة وقدرات محمد صلاح.