انتهت الشكوك.. ناصر الخليفي يحسم مستقبل لويس إنريكي بعد دوري الأبطال الثاني على التوالي!

على الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2027، إلا أن عدم صدور أي إعلان رسمي بشأن تمديد عقد إنريكي أدى إلى انتشار الشائعات في بعض الأوساط. ومع ذلك، سرعان ما بدد الخليفي هذه الشكوك. وبدا رئيس نادي باريس سان جيرمان في مزاج مبهج عقب استمرار هيمنة فريقه على الساحة القارية.

لقد تبنى الإسباني حقبة ما بعد كيليان مبابي بشكل كامل، حيث بنى فريقاً متماسكاً يضع مصلحة الفريق فوق النجوم الفردية. وبعد أن سجل اسمه في سجلات الأرقام القياسية باعتباره المدرب الأكثر نجاحاً في تاريخ النادي، فإن الإدارة في باريس حريصة للغاية على ضمان بقاء المدرب السابق لبرشلونة وجه مشروعهم لسنوات قادمة.