أحمد فرهود

انتهاء صمت الـ"1000 يوم": عدالة كرة القدم تتحقق مع روجر إيبانيز.. وشكر خاص إلى ماتياس يايسله

نجم الأهلي يعود للدفاع عن شعار منتخب بلاده..

من قلب جدة، حيث تصدح أهازيج "الراقي"؛ انبعث بريق برازيلي، لم يخفت رغم المسافات الكبيرة للغاية.

الحديث هُنا عن النجم روجر إيبانيز، قلب دفاع عملاق جدة الأهلي؛ الذي ظن الكثيرون أن مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل الأول، انتهت تمامًا.

إلا أن إيبانيز خالف هذه التوقعات؛ وها هو بالعمل والعزيمة اللذين ظهر عليهما طوال السنوات الماضية، يعود إلى المنتخب البرازيلي من جديد.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، قام باستدعاء إيبانيز إلى معسكر مارس الجاري؛ والذي سيكون الأخير قبل بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وبالتالي.. عاد مدافع الأهلي إلى المنتخب البرازيلي، بعد غياب "1000 يوم" تقريبًا؛ وهو ما يجعلنا نقف عند مجموعة من الحقائق المهمة، سنستعرضها خلال السطور القادمة..

    عدالة كرة القدم تتحقق مع روجر إيبانيز

    استدعاء الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول، لنجم النادي الأهلي روجر إيبانيز؛ هو انتصار للعدالة الكروية.

    نعم.. إيبانيز يقدّم مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، منذ الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ ما يجعله يستحق العودة إلى منتخب البرازيل، على النحو التالي:

    * أولًا: قائد داخل أرضية الملعب، وفي غرفة الملابس.

    * ثانيًا: قوة كبيرة للغاية في الثنائيات، ضد الخصوم.

    * ثالثًا: تمركز رائع، مع سرعة اتخاذ القرارات.

    * رابعًا: إجادة بناء اللعب، والكرات الطولية.

    * خامسًا: حل هجومي في الكرات الثابتة.

    وبالتالي.. جاء استدعاء إيبانيز للمنتخب البرازيلي في معسكر مارس، عن جدارة واستحقاق؛ حيث لن يستطيع أحد التشكيك في اختياره من قِبل أنشيلوتي، نهائيًا.

    لا تخافوا من شخصية روجر إيبانيز أبدًا!

    رغم ظهور المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، في هيئة اللاعب المشاكس خلال الكثير من المباريات؛ إلا أن الواقع يقول غير ذلك تمامًا، خلال سنواته داخل عملاق جدة النادي الأهلي.

    ويُعد إيبانيز أحد أكثر اللاعبين المحبوبين، في صفوف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من جميع زملائه؛ وهو ما اتضح في الآتي:

    * أولًا: دفاع زميله التركي ميريح ديميرال عنه بقوة؛ عندما تلقى بعض الانتقادات.

    * ثانيًا: احتفالات غرفة ملابس الأهلي الكبيرة؛ بعد خبر استدعائه للمنتخب البرازيلي.

    ورغم أن البعض قد يعتقد أن هذه التفاصيل غير مهمة، إلا أن الحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فتلك الأمور الصغيرة تثبت أن شخصية هذا اللاعب، قادرة على التأقلم سريعًا مع زملائه الجدد في المنتخب البرازيلي.

    شكر خاص إلى يايسله.. والأهلي أثبت نفسه

    وبعيدًا عن النجم روجر إيبانيز نفسه؛ فإن استدعاء هذا المدافع إلى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، يظهر أمرين في غاية الأهمية هما:

    * أولًا: قيمة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، في تطوير اللاعبين.

    * ثانيًا: العمل الذي يقدّمه النادي الأهلي، طوال العامين الماضيين.

    وبالفعل.. يايسله ورغم الانتقادات التي توجه له من البعض؛ إلا أنه لعب دورًا كبيرًا في تطوير أداء الكثير من اللاعبين، سواء الأجانب أو المحليين.

    ومن بين هؤلاء اللاعبين الذين طورهم يايسله؛ إيبانيز الذي كان يقدّم مستويات متذبذبة في موسمه الأول مع الأهلي 2023-2024، مع ارتكابه بعض الأخطاء المؤثرة.

    لكننا وجدنا بعد ذلك تحسنًا ملحوظًا في أداء إيبانيز، مع ثبات كبير من مباراة إلى أخرى؛ وهو ما يثبت دور المدير الفني الألماني في تطوير شخصية المدافع البرازيلي، ومعالجة بعض الأمور التكتيكية في طريقة لعبه.

    أما العملاق الجدّاوي؛ فهو من خلال تألق نجومه، توّج بلقبي النخبة الآسيوية 2024-2025 وكأس السوبر السعودي مطلع الموسم الحالي.

    كلمة أخيرة.. العالم عرف الآن قيمة الدوري السعودي

    أخيرًا.. يجب أن نُشير إلى أن استدعاء مدافع النادي الأهلي روجر إيبانيز، لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم؛ ليس إلا دليلًا جديدًا على القيمة التي أصبح يمتلكها، دوري روشن السعودي للمحترفين.

    نعم.. معظم مدربي المنتخبات العالمية الكبيرة، أصبحوا ينظرون إلى دوري روشن، على أنه منافسة قوية للغاية؛ خاصة مع تواجد العديد من الأسماء التاريخية، في الملاعب السعودية.

    ولذا فإن إنجازات الأهلي التي تحققت مثلًا، خلال العامين الأخيرين، أصبح لا يُنظر إليها على أنها جاءت لضعف المنافسة؛ بل لقوة الراقي وتألُق نجومه.

    هذا التألُق كان كفيلًا لأن يقوم لاعب مثل إيبانيز، بإجبار المدير الفني الإيطالي للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي؛ لاستدعائه إلى معسكر مارس.

    ليس هذا فقط.. من ينظر إلى قائمة منتخب البرازيل في معسكر مارس 2026؛ سيجد أنه يضم ثنائي آخر من دوري روشن غير إيبانيز، هما:

    * فابينيو تافاريس: متوسط ميدان نادي الاتحاد.

    * بينتو ماتيوس: حارس مرمى نادي النصر.

    وهذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها 3 نجوم، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى معسكر واحد للمنتخب البرازيلي؛ ما يُعد انتصارًا لمشروع المملكة الرياضي، أمام العالم أجمع.

