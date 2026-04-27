انتهاء الرحلة .. ليفاندوفسكي يغادر برشلونة بعد عرض "التهميش"

وفقًا لما ذكره جويليم بالاجو في مقال جديد له على موقع بي بي سي سبورت، سيغادر روبرت ليفاندوفسكي برشلونة في نهاية الموسم، ليختتم بذلك مسيرة ناجحة استمرت أربع سنوات في كاتالونيا.

منذ وصوله في عام 2022، كان المهاجم البولندي بمثابة مفاجأة سارة، حيث سجل ما يقارب 120 هدفًا في جميع المسابقات. وعلى الرغم من استمرار كفاءته التهديفية، سيبلغ المهاجم 38 عامًا بحلول بداية الموسم المقبل. ظل النادي منفتحًا على تمديد إقامته لمدة عام آخر، لكن الشروط المقترحة تضمنت تخفيضًا كبيرًا في الراتب وتقليص دوره في الفريق، وهو ما لم يروق للمهاجم.