انتهاء الأزمة الاقتصادية؟ برشلونة يتخطى حاجز المليار يورو مع إعلانه عن النتائج المالية لموسم 2025-26

يتمثل أبرز ما جاء في المراجعة المالية لبرشلونة عن موسم 2025-26 في ارتفاع غير مسبوق في إيرادات النادي. فللمرة الأولى في تاريخه الحافل، نجح العملاق الكتالوني في تجاوز حاجز المليار يورو من الإيرادات خلال موسم واحد.
ويضمن هذا الرقم القياسي في الإيرادات أن يحقق برشلونة نتائج عادية إيجابية للعام الثالث على التوالي. وأكد النادي في بيانه الرسمي أن هذا الإنجاز يحقق هدفه المعلن منذ فترة طويلة والمتمثل في "الاستقرار المالي"، ليكون بمثابة انتصار تشغيلي هائل وسط فترة انتقالية بالغة التعقيد تمر بها المؤسسة.
وجاء في البيان الرسمي للنادي: "عُقد اجتماع اليوم لعرض الحسابات السنوية لموسم 25/26، والتي تُظهر نتائج عادية إيجابية للموسم الثالث على التوالي، وبذلك يتحقق هدف الاستقرار المالي في موسم اتسم باعتبارات تشغيلية واستيعابية كبيرة".