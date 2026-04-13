انتكاسة كبيرة لرحيم سترلينغ! روبن فان بيرسي يوضح لماذا أجلس نجم تشيلسي ومانشستر سيتي السابق على دكة البدلاء في آخر مباراة لفينورد
تُرك خارج نيميخن
بلغت البداية المخيبة لستيرلينغ في روتردام مستوى متدنياً جديداً بعدما أُدرج ضمن قائمة البدلاء في تعادل فينورد 1-1 مع إن إي سي. اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، الذي وصل كوكيل حر في فبراير، شاهد مركزه على الجهة اليسرى يُمنح لتوبياس فان دن إلشوت في ظهوره الكامل الأول في الدوري الهولندي الممتاز. ورغم أن أياسي أويدا منح الضيوف التقدم مبكراً، بقي ستيرلينغ بديلاً غير مشارك، إذ حرم هدف التعادل في الدقيقة 97 من دانييلو بيريرا فريق فان بيرسي من حصد النقاط الثلاث كاملة.
المخاوف الجسدية المذكورة
رفض فان بيرسي سريعًا الاقتراحات بأن يتم إسقاط ستيرلينغ بشكل دائم، مشيرًا بدلًا من ذلك إلى نقص في الحِدّة وحادث تدريبي بسيط. وأكد المدير الفني الحاجة إلى الجاهزية البدنية في فريق تعوقه حاليًا عدة علامات استفهام تتعلق باللياقة قبل المرحلة الختامية من الموسم.
موضحًا قراره بترك الدولي الإنجليزي السابق خارج التشكيلة الأساسية، قال فان بيرسي لــ ESPN: «لا، لم يكن رحيم في كامل جاهزيته خلال الأيام القليلة الماضية. كما حدثت له لحظة في التدريب. لذا فهذا سبب بدني. وقد قدم توبياس أداءً جيدًا جدًا منذ انضمامه إلينا. إنه جيد بالكرة، قوي بدنيًا، وقد استحق فرصته. كان هناك الكثير من اللاعبين الذين لم نكن نعرف ما إذا كانوا قادرين على التواجد أو البدء».
السعي لتحقيق التأثير
منذ توقيعه عقدًا قصير الأمد حتى يونيو 2026، عانى ستيرلينغ من صعوبة في تكرار المستوى المتفجر الذي ميّز فترته الحافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي. لم ينجح الجناح سوى في تسجيل تمريرة حاسمة واحدة وفشل في هز الشباك خلال أول ست مشاركات له مع العملاق الهولندي. ومع تزايد المنافسة على المراكز، يُظهر فان بيرسي استعدادًا لمنح الأولوية لمنتجات الأكاديمية والبدائل الجاهزة بدنيًا على حساب الأسماء المعروفة، لضمان إنهاء الموسم في المركز الثاني.
سباق دوري أبطال أوروبا
يواجه فينورد جدولاً شاقاً في المراحل الختامية أمام غرونينغن وفورتونا سيتارد وألكمار وبي إي سي زفوله لضمان مقعد في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. وبعد تراجع هولندا إلى المركز السابع في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بات وصيف الدوري الهولندي (إيريديفيزي) مضطراً الآن لخوض الأدوار التمهيدية بدلاً من الدخول مباشرة إلى مرحلة الدوري. ويحتل فريق فان بيرسي حالياً المركز الثاني، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على إن إي سي وبفارق نقطتين على إف سي تفينتي، ما يترك لستيرلينغ وقتاً ضئيلاً لإثبات جاهزيته البدنية واستعادة مكانه.