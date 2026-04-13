رفض فان بيرسي سريعًا الاقتراحات بأن يتم إسقاط ستيرلينغ بشكل دائم، مشيرًا بدلًا من ذلك إلى نقص في الحِدّة وحادث تدريبي بسيط. وأكد المدير الفني الحاجة إلى الجاهزية البدنية في فريق تعوقه حاليًا عدة علامات استفهام تتعلق باللياقة قبل المرحلة الختامية من الموسم.

موضحًا قراره بترك الدولي الإنجليزي السابق خارج التشكيلة الأساسية، قال فان بيرسي لــ ESPN: «لا، لم يكن رحيم في كامل جاهزيته خلال الأيام القليلة الماضية. كما حدثت له لحظة في التدريب. لذا فهذا سبب بدني. وقد قدم توبياس أداءً جيدًا جدًا منذ انضمامه إلينا. إنه جيد بالكرة، قوي بدنيًا، وقد استحق فرصته. كان هناك الكثير من اللاعبين الذين لم نكن نعرف ما إذا كانوا قادرين على التواجد أو البدء».