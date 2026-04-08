لم يستطع روزينيور بعد أن يوضح مدة غياب جناح دورتموند السابق بعد الإصابة المتجددة. وستُقيَّم حالة غيتنز يومياً من جديد. والواضح منذ الآن: عام النحس للاعب البالغ 21 عاماً، الذي انتقل في الصيف فقط من دورتموند مقابل 56 مليون يورو إلى «البلوز»، لا نهاية له.

حتى الآن، غاب غيتنز مصاباً عن تشيلسي في 16 مباراة رسمية، بينها آخر 13 مباراة على التوالي. ويعود آخر ظهور له إلى 31 يناير. حينها شعر بألم في الفخذ.

وكان روزينيور، الذي تولى المهمة في يناير خلفاً لماريسكا، قد قال حينها: «حتى الآن لم أعمل معه لفترة طويلة جداً، لكنني أعرف مسار مسيرته وأعلم أي لاعب استثنائي هو. سنفتقده كثيراً». وما إن عاد غيتنز الآن إلى صفوف الفريق، حتى جاءت الانتكاسة المتجددة.