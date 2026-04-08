كان ليام روزنيور قد أعلن يوم الجمعة الماضي فقط: "عاد جيمي جيتنز". لكن بعد يوم واحد فقط، وبينهما حصة تدريبية ومباراة الكأس ضد بورت فيل (7:0)، اضطر مدرب نادي تشيلسي إلى أن يقرّ قائلاً: "للأسف يبدو أن جيمي تعرض أمس في التدريب مرة أخرى لإصابة في عضلة الفخذ. علينا إخضاعه للفحص للتأكد. هذا مؤسف حقاً بالنسبة له. أعتقد أن هذه هي المرة الثالثة التي يحدث له فيها ذلك".
انتكاسة فورية بعد العودة! عام الكوارث لنجم سابق في بوروسيا دورتموند لا ينتهي
لم يستطع روزينيور بعد أن يوضح مدة غياب جناح دورتموند السابق بعد الإصابة المتجددة. وستُقيَّم حالة غيتنز يومياً من جديد. والواضح منذ الآن: عام النحس للاعب البالغ 21 عاماً، الذي انتقل في الصيف فقط من دورتموند مقابل 56 مليون يورو إلى «البلوز»، لا نهاية له.
حتى الآن، غاب غيتنز مصاباً عن تشيلسي في 16 مباراة رسمية، بينها آخر 13 مباراة على التوالي. ويعود آخر ظهور له إلى 31 يناير. حينها شعر بألم في الفخذ.
وكان روزينيور، الذي تولى المهمة في يناير خلفاً لماريسكا، قد قال حينها: «حتى الآن لم أعمل معه لفترة طويلة جداً، لكنني أعرف مسار مسيرته وأعلم أي لاعب استثنائي هو. سنفتقده كثيراً». وما إن عاد غيتنز الآن إلى صفوف الفريق، حتى جاءت الانتكاسة المتجددة.
- Getty Images Sport
جيمي غيتنز لا يزال دون هدف في الدوري ودوري أبطال أوروبا
لكن ليس الأمر على الإطلاق كما لو أن كل شيء كان يسير على نحو مثالي في السابق بالنسبة للجناح السريع. على العكس تمامًا: ففي عهد سلف روزنيور، إنزو ماريسكا، لم يكن غيتنز لاعبًا أساسيًا. وعندما كان يشارك، كانت عروضه في الغالب متواضعة للغاية، وإن كانت موهبته تومض بين الحين والآخر.
لكن التوقعات من غيتنز كانت أكبر، وهو نفسه على الأرجح كان يتوقع أكثر من ذاته في عامه الأول بعد عودته إلى الوطن. حصيلة غيتنز متواضعة جدًا: خاض حتى الآن 27 مباراة، لكنه بدأ أساسيًا 12 مرة فقط. يبلغ متوسط وقت لعبه 40 دقيقة. ولم يُكمل 90 دقيقة كاملة سوى مرتين، كان آخرها في نوفمبر.
والأسوأ بالنسبة للاعب هجومي: لم يسجل غيتنز سوى هدف واحد، وقدم خمس تمريرات حاسمة. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا لا يزال بلا أهداف بعد 23 مشاركة.
- Getty Images Sport
يفتقد جيمي غيتنز الإيقاع بشكلٍ خاص
ما افتقده جيتنز، إلى جانب الحصيلة الإحصائية البحتة، هو الإيقاع. لم يحصل عليه طوال تلك الأشهر، حتى وإن بدا الأمر في الخريف لفترة وكأنه ينجح في الوصول إلى مرحلة مستقرة إلى حدّ ما. عندما سجّل جيتنز هدفه الوحيد حتى الآن في الكأس أمام وولفرهامبتون، وكذلك في الفوز 5:1 في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام، اختير جيتنز رجل المباراة.
وبذلك تتواصل بالنسبة له الأشهر الصعبة التي تلت انطلاقته في دورتموند. للتذكير: بينما كان جيتنز مع بوروسيا دورتموند تحت قيادة نوري شاهين من بين أفضل اللاعبين، وحقق في مرحلة الذهاب من الموسم قبل الماضي تسعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، تراجع مستواه بعد ذلك بسرعة تحت قيادة نيكو كوفاتش.
- Getty
كان جيمي جيتنز في المرحلة النهائية لدى بوروسيا دورتموند مجرد لاعب احتياطي
خلال السعي لاحتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لم يعد لغيـتنز أي دور. ففي أشهره الأخيرة مع بوروسيا، جرى تهميشه وتحويله إلى لاعب بديل يُدفع به أثناء المباراة، وذلك أيضًا بسبب انتقال كوفاتش إلى اللعب بثلاثة مدافعين وإلغاء اللاعبين القادرين على المواجهات الفردية واحدًا ضد واحد في الوقت نفسه. والآن تبعت ذلك في تشيلسي الحلقة المريرة التالية.
في نهاية المطاف، سيكون من الحكمة لغيـتنز أن يطوي صفحة الموسم الجاري وأن يجرّب، مثل النادي بأكمله، بداية جديدة في الصيف. وإذا قرأنا بين السطور تصريحات روزنيور عنه، فقد تكون الحظوظ جيدة في أن يمتلك غيتنز تحت قيادة الإنجليزي آفاقًا أفضل مما كانت عليه في عهد ماريسكا.
لكن فقط إذا لم تُوقع به العضلات المقلب التالي.
جيمي جيتنز: بيانات الأداء في نادي تشيلسي
المباريات الرسمية الأهداف التمريرات الحاسمة 27 1 5