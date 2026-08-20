عمر مرموش إلى توتنهام .. "السجن" الذي سينقذه من دكة هالاند ويقضي على أحلامه في خلافة صلاح!

فشل مرموش "حتى وإن لم يحب عشاقه هذه الكلمة" جاء لسببين .. أولهما بإرادته والثاني خارج عنها ..

في البداية، وعندما نعود إلى المقارنة مع صلاح، سنجد أن الأخير امتلك ما يُعرف بالـ"ْX Factor"، وهو مصطلح يشير إلى قدرات استثنائية تميز اللاعب عن غيره، يمتلكها بدرجة فائقة تجعل وجوده لا غنى عنه في أي فريق، وتمكنه من صناعة الفارق في اللحظات الصعبة والحاسمة.

صلاح امتلك السرعة الفائقة منذ ظهوره مع المقاولون العرب وبازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما، وهذا لم يكن كافيًا، ليضيف إلى ذلك القدرة المذهلة على إنهاء الفرص، وهو أمر قام بتحسينه والعمل عليه مع متخصصين، حتى يضع نفسه ضمن صفوة لاعبي العالم.

وبالفعل نجحت خطة صلاح عندما انتقل إلى ليفربول، لم يكن الأكثر إبهارًا من ناحية التمرير، ولكنه امتلك 3 عناصر من الـX Factor .. وهي "السرعة - استخدام جسده بذكاء في الالتحامات للمرور من الخصم بسهولة - إنهاء للفرص" .. وبعدها قام بتطوير نفسه من ناحية صناعة الأهداف أيضًا.

ولذلك صلاح كان شريكًا في أغلب اللحظات الحاسمة خلال مسيرته مع ليفربول، محققًا العديد من الألقاب أبرزها بطولتين دوري إنجليزي ولقب لدوري أبطال أوروبا.

هل مرموش يمتلك هذا الأمر؟

مشكلة الدولي المصري أنه يجيد العديد من الأشياء، مثل المراوغة والتحركات المميزة وإنهاء الفرص، ولكنه ليس مميزًا بالشكل الكافي في أي منها حتى تكون بمثابة "ْX Factor" بالنسبة له.

ربما اعتقد جوارديولا أن التهديف وإنهاء الفرص سيكون العنصر الحاسم لنجاحه مع سيتي، بعد تسجيله 37 هدفًا وصناعة 20 في 67 مناسبة مع فرانكفورت، ولكنه سجل 16 فقط منذ قدومه إلى ملعب الاتحاد في 62 مواجهة بكل البطولات، أغلبها كبديل!

وإليك أيضًا بعض المعلومات الصادمة .. مرموش لم يسجل أبدًا في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، ولم يسجل في أي من كبار البريميرليج "آرسنال، تشيلسي، مانشستر يونايتد، ليفربول وتوتنهام".

أشياء تقول الكثير عن مرموش، لأنه فشل في تمييز نفسه بأي من الإمكانيات التي يتمتع بها، ليكون التخلي عنه أمرًا سهلًا عكس مواطنه صلاح.

ببساطة مرموش تنطبق عليه مقولة "Jack of all trades, Master of none" .. فهو يلعب كجناح أيسر ومهاجم متأخر وصريح وصانع ألعاب، ولا يمكنك ذكر اسمه عندما يتم سؤالك عن أفضل اللاعبين بكل مركز على مستوى العالم.

وأما عن السبب الذي لا ذنب لمرموش فيه، هو قدومه في مرحلة صعبة لمانشستر سيتي، شعر فيها بيب جوارديولا بانخفاض كبير في الطاقة، وأصبح فريقه بيئة غير مناسبة لتطور أي لاعب وتألقه، مما أثر على نجم فرانكفورت السابق بالسلب، تزامنًا مع رحيل عناصر الخبرة واستبدالهم بأسماء أخرى، في ظل المرحلة الانتقالية التي يعيشها النادي ببناء مجموعة جديدة، بعد مغادرة كيفين دي بروينه وإلكاي جوندوجان ومانويل أكانجي وناثان أكي وإيدرسون ومؤخرًا برناردو سيلفا وجون ستونز.



