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علي سمير

عمر مرموش إلى توتنهام .. "السجن" الذي سينقذه من دكة هالاند ويقضي على أحلامه في خلافة صلاح!

فقرات ومقالات
عمر مرموش
مقال رأي
مانشستر سيتي
ليفربول
توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح
مصر
طرابزون سبور
إرلينج هالاند

هل يبقى مرموش في الظل بعد الانضمام للنادي اللندني؟

منذ انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في يناير 2025، كان السؤال الأهم لدى الجميع هو .. هل يكون نجم فرانكفورت السابق هو محمد صلاح الجديد؟

بيب جوارديولا امتلك الإجابة التي لا نريد سماعها، وهي "لا" مرموش ليس محمد صلاح، وقام بإجلاسه على دكة البدلاء وتهميشه، واستخدامه في حالات التدوير وكحل هجومي في حالة التأخر في النتيجة.


الأمر انعكس على اللاعب الذي انطفأ تمامًا، وأصبح نسخة متواضعة من اللاعب الذي جاء إلى ملعب الاتحاد وهو أحد أفضل الهدافين في أوروبا من خلال تألقه مع آينتراخت فرانكفورت الألماني.

والآن، ومع رحيل بيب جوارديولا، والأداء المتواضع لمرموش مع مصر في كأس العالم 2026، يبدو أن اللاعب خرج أيضًا من حسابات المدرب الجديد إنزو ماريسكا، ليبحث صاحب الـ27 سنة عن حلول لإنقاذ مسيرته.


  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    توتنهام يظهر كطوق نجاة

    بعدما كان النادي اللندني على بُعد خطوة واحدة فقط من الهبوط الموسم الماضي، قرر المدرب روبرتو دي زيربي إحداث طفرة مذهلة في سوق الانتقالات الجاري، بالتعاقد مع لاعبين مميزين حتى لا يتكرر ما حدث في شهري مايو وأبريل من موسم 2025/2026.

    توتنهام أنفق 267 مليون يورو على صفقات أبرزها بول فان هيكي "مدافع"، ماتيوس فيرنانديز "لاعب وسط" وساندرو تونالي بمركز خط الوسط أيضًا، مع الثلاثي المجاني أندرو روبرتسون وماركوس سينيسي ومارتن دوبرافكا.

    والآن قال موقع "ذا أثلتيك" إن توتنهام يعمل على صفقة ثنائية من مانشستر سيتي، للتعاقد مع عمر مرموش وسافينيو لتدعيم خط الهجوم، بمركزي الجناح والمهاجم الصريح.

    ومن جانبه قال الصحفي ديفيد أورنستين، إن المحادثات تثير بصورة إيجابية، مما يعني أننا قد نرى مرموش بقميص توتنهام في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الجاري.

    إذن .. كيف وصلنا إلى هنا؟ مرموش من مانشستر سيتي الفريق المسيطر على كل شيء في إنجلترا، إلى سقوط غير متوقع وتراجع ملحوظ، تمامًا مثلما حدث مع ناديه في لحظة انضمامه.

    الدولي المصري وصل إلى ملعب الاتحاد لإنقاذ مانشستر سيتي، فسقط معه وأصبح على أعتاب الرحيل!



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  • Omar MarmoushGetty Images

    لماذا فشل مرموش مع مانشستر سيتي؟

    فشل مرموش "حتى وإن لم يحب عشاقه هذه الكلمة" جاء لسببين .. أولهما بإرادته والثاني خارج عنها ..

    في البداية، وعندما نعود إلى المقارنة مع صلاح، سنجد أن الأخير امتلك ما يُعرف بالـ"ْX Factor"، وهو مصطلح يشير إلى قدرات استثنائية تميز اللاعب عن غيره، يمتلكها بدرجة فائقة تجعل وجوده لا غنى عنه في أي فريق، وتمكنه من صناعة الفارق في اللحظات الصعبة والحاسمة.

    صلاح امتلك السرعة الفائقة منذ ظهوره مع المقاولون العرب وبازل وتشيلسي وفيورنتينا وروما، وهذا لم يكن كافيًا، ليضيف إلى ذلك القدرة المذهلة على إنهاء الفرص، وهو أمر قام بتحسينه والعمل عليه مع متخصصين، حتى يضع نفسه ضمن صفوة لاعبي العالم.

    وبالفعل نجحت خطة صلاح عندما انتقل إلى ليفربول، لم يكن الأكثر إبهارًا من ناحية التمرير، ولكنه امتلك 3 عناصر من الـX Factor .. وهي "السرعة - استخدام جسده بذكاء في الالتحامات للمرور من الخصم بسهولة - إنهاء للفرص" .. وبعدها قام بتطوير نفسه من ناحية صناعة الأهداف أيضًا.

    ولذلك صلاح كان شريكًا في أغلب اللحظات الحاسمة خلال مسيرته مع ليفربول، محققًا العديد من الألقاب أبرزها بطولتين دوري إنجليزي ولقب لدوري أبطال أوروبا.

    هل مرموش يمتلك هذا الأمر؟

    مشكلة الدولي المصري أنه يجيد العديد من الأشياء، مثل المراوغة والتحركات المميزة وإنهاء الفرص، ولكنه ليس مميزًا بالشكل الكافي في أي منها حتى تكون بمثابة "ْX Factor" بالنسبة له.

    ربما اعتقد جوارديولا أن التهديف وإنهاء الفرص سيكون العنصر الحاسم لنجاحه مع سيتي، بعد تسجيله 37 هدفًا وصناعة 20 في 67 مناسبة مع فرانكفورت، ولكنه سجل 16 فقط منذ قدومه إلى ملعب الاتحاد في 62 مواجهة بكل البطولات، أغلبها كبديل!

    وإليك أيضًا بعض المعلومات الصادمة .. مرموش لم يسجل أبدًا في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، ولم يسجل في أي من كبار البريميرليج "آرسنال، تشيلسي، مانشستر يونايتد، ليفربول وتوتنهام".

    أشياء تقول الكثير عن مرموش، لأنه فشل في تمييز نفسه بأي من الإمكانيات التي يتمتع بها، ليكون التخلي عنه أمرًا سهلًا عكس مواطنه صلاح.

    ببساطة مرموش تنطبق عليه مقولة "Jack of all trades, Master of none" .. فهو يلعب كجناح أيسر ومهاجم متأخر وصريح وصانع ألعاب، ولا يمكنك ذكر اسمه عندما يتم سؤالك عن أفضل اللاعبين بكل مركز على مستوى العالم.

    وأما عن السبب الذي لا ذنب لمرموش فيه، هو قدومه في مرحلة صعبة لمانشستر سيتي، شعر فيها بيب جوارديولا بانخفاض كبير في الطاقة، وأصبح فريقه بيئة غير مناسبة لتطور أي لاعب وتألقه، مما أثر على نجم فرانكفورت السابق بالسلب، تزامنًا مع رحيل عناصر الخبرة واستبدالهم بأسماء أخرى، في ظل المرحلة الانتقالية التي يعيشها النادي ببناء مجموعة جديدة، بعد مغادرة كيفين دي بروينه وإلكاي جوندوجان ومانويل أكانجي وناثان أكي وإيدرسون ومؤخرًا برناردو سيلفا وجون ستونز.


  • Omar Marmoush Manchester City 2025-26Getty

    هل توتنهام الخيار المناسب؟

    العمل مع دي زيربي سيضيف الكثير لمرموش بكل تأكيد، تمامًا مثلما حدث مع صلاح ولوتشيانو سباليتي في روما، وقيام الأخير بتحسين قدرات النجم الذي يلعب حاليًا مع طرابزون سبور التركي، ومساعدته في النواحي الهجومية، بالإضافة للعمل في منظومة متكاملة بدلًا من اللعب العشوائي، قبل أن ينفجر تمامًا مع يورجن كلوب.

    دي زيربي كان له دورًا بارزًا في إعادة إحياء ميسون جرينوود بعد أزماته في إنجلترا وفترة إعارته مع خيتافي، وساعده على تسجيل 44 هدفًا في 64 مواجهة مع مارسيليا، وشهد كذلك على تألق دومينيكو بيراردي في ساسوولو، وإن كان الأخير نجح عمومًا مع دي زيربي أو غيره طوال رحلته مع الفريق الإيطالي.

    هل يستطيع مساعدة مرموش؟ بكل تأكيد نعم، حتى وإن لم يحقق الفريق نجاحات على المستوى الجماعي، المدرب الإيطالي يمكنه إعادة النجم المصري إلى الطريق الصحيح، وتحفيزه من أجل تطوير نفسه وقدراته الفردية.


    وضع مرموش في توتنهام سيكون مختلفًا أيضًا عن سيتي، في ملعب الاتحاد هو مجرد بديل لإرلينج هالاند وجيريمي دوكو وغيرهما، ولكن مع النادي اللندني، سيكون من اللاعبين الرئيسيين، بل المهاجم الذي ينصب حوله كل شيء، ومن المؤكد أن أرقامه ستتحسن بشكل ملحوظ.

    ولكن ماذا لو تألق مرموش بالفعل، وعاد إلى نفس النسخة التي شاهدناها في فرانكفورت؟ هل سيصبح "أخيرًا" مثل صلاح؟

    للأسف .. وعلى الرغم من كل عوامل التفاؤل.. فالإجابة ستظل كما هي : لا!

    مرموش عمره 27 سنة .. وعليه اللعب بانتظام الآن بأي شكل ممكن، ولكن اختيار توتنهام على وجه التحديد، لن يساعده على الوصول إلى مكانة أعلى من ذلك، ليحقق نفس البطولات التي فاز بها صلاح.

    وذلك لأن الفريق لا ينافس بقوة على الألقاب أوروبيًا ومحليًا، كما أنه يتعنت كثيرًا في فكرة بيع لاعبيه المتألقين، وشاهدنا ذلك مع هاري كين وسون هيونج مين قبل رحيلهما وإنقاذ كين لنفسه في اللحظات الأخيرة بالانتقال إلى بايرن ميونخ، وأيضًا مع بيدرو بورو الذي كان هدفًا لعدة أندية كبرى.

    الأمر سيكون بمثابة "دخول السجن" في توتنهام، فريق بلا بطولات يساعده على التألق، ويمنعه إن أراد العودة مرة أخرى إلى أندية الصفوة، حتى تتغير الإجابة عند مقارنته بصلاح.

    إذن ما هو الحل؟ بالتأكيد الإعارة، حتى يتطور مستوى اللاعب لمدة موسم، ويعود بعدها لحسم مصيره وهو في أفضل مستوياته!

    شائعات برشلونة اختفت، ولكن لو ظهرت في هذا التوقيت، ستمثل لمرموش مفاجأة سارة تنقذه من الشكوك المحيطة بتوتنهام، ولكن هذا أمر لا توجد عليه أي مؤشرات حتى الآن على أرض الواقع.

    المهاجم المصري الآن في موقف "المضطر" الذي يجب عليه اتخاذ القرار وهو في أسوأ حالاته، ولكن هذا لا يعني أن يتخذ قرارًا ينهي الأحلام والطموحات التي بُنيت منذ ظهوره في البوندسليجا!

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