طرابزون سبور التركي .. "كوبري الأهلي" وأغرب ملعب وكوكسال بابا ينتظر صلاح لإسقاط "هيمنة إسطنبول"

أخيرًا .. انتهى المسلسل، محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي، بعد فترة من الشد والجذب، وأنباء عن انتقاله إلى بشكتاش أو دوري روشن السعودي.

الخطوة تبدو مفاجئة إلى حد كبير، النجم الذي رحل عن ليفربول بعد إنهاء عقده بالتراضي، ارتبط بعدة وجهات أفضل "من الناحية الرياضية"، ولكنه وافق في النهاية على رحلة طرابزون سبور.

النادي التركي ليس من كبار أوروبا، ولا حتى ضمن المرشحين المتوقيع للمنافسة على لقب الدوري المحلي الموسم القادم، لكنه ليس فريقًا عاديًا وهناك بعض العلامات المميزة التي تجعلنا نترقب رؤية صلاح بقميص فريقه الجديد.

بين التاريخ والحاضر والمستقبل، هناك جملة واحدة يرددها عشاق النادي وظهرت في الإعلان الرسمي لصفقة صلاح .. "أينما ذهبت، فهناك طرابزون"!







