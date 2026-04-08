ولهذا الغرض، يُفترض أولاً شراء بند الشرط الجزائي الخاص بخروج شتيلر، والمُدرج حالياً في عقده. ووفقاً لما يتردد، تبلغ قيمته 36.5 مليون يورو، ويمكن شطب هذا البند من العقد مقابل مبلغ منخفض نسبياً لا يتجاوز مليوني يورو، يتعين على شتوتغارت دفعهما لشتيلر.

وبعد ذلك، يمكن لحامل لقب كأس ألمانيا الحالي التفاوض بحرية على قيمة رسوم الانتقال. لا يزال شتيلر مرتبطاً بـ«الشواب» حتى 30 يونيو 2028، ووفقاً لصحيفة Sport Bild، يرغب النادي في تحصيل ما لا يقل عن 50 مليون يورو في حال رحيله.

لكن ما إذا كان الأمر سيصل إلى ذلك أصلاً يبقى غير واضح. اللاعب الدولي الألماني الذي خاض سبع مباريات، والذي يُعد في شتوتغارت تحت قيادة المدرب سيباستيان هوينيس من العناصر الأساسية التي لا جدال فيها، وما زال يملك آمالاً بالمشاركة في كأس العالم، ارتبط اسمه في الماضي بعدة أندية أوروبية كبرى.

ويُقال إن ريال مدريد من الدوري الإسباني أو مانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز يُبديان اهتماماً بضمه، لكن يبدو أنه لم يصل إلى مرحلة الجدية بعد.