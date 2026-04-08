كما ورد في تقرير صحيفة سبورت بيلد، فقد وضع المسؤولون في شتوتغارت خطة دقيقة لبيع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عامًا، في أسوأ الأحوال، مقابل أقصى قيمة ممكنة لرسوم الانتقال.
انتقال في الصيف؟ يبدو أن نادي شتوتغارت يحدد سعراً للاعب الدولي المطلوب بشدة
ولهذا الغرض، يُفترض أولاً شراء بند الشرط الجزائي الخاص بخروج شتيلر، والمُدرج حالياً في عقده. ووفقاً لما يتردد، تبلغ قيمته 36.5 مليون يورو، ويمكن شطب هذا البند من العقد مقابل مبلغ منخفض نسبياً لا يتجاوز مليوني يورو، يتعين على شتوتغارت دفعهما لشتيلر.
وبعد ذلك، يمكن لحامل لقب كأس ألمانيا الحالي التفاوض بحرية على قيمة رسوم الانتقال. لا يزال شتيلر مرتبطاً بـ«الشواب» حتى 30 يونيو 2028، ووفقاً لصحيفة Sport Bild، يرغب النادي في تحصيل ما لا يقل عن 50 مليون يورو في حال رحيله.
لكن ما إذا كان الأمر سيصل إلى ذلك أصلاً يبقى غير واضح. اللاعب الدولي الألماني الذي خاض سبع مباريات، والذي يُعد في شتوتغارت تحت قيادة المدرب سيباستيان هوينيس من العناصر الأساسية التي لا جدال فيها، وما زال يملك آمالاً بالمشاركة في كأس العالم، ارتبط اسمه في الماضي بعدة أندية أوروبية كبرى.
ويُقال إن ريال مدريد من الدوري الإسباني أو مانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز يُبديان اهتماماً بضمه، لكن يبدو أنه لم يصل إلى مرحلة الجدية بعد.
شتوتغارت سيكون مستعدًا لدفع مبلغ كبير من المال من أجل خليفة شتيلر
في حال رحل شتيلر عن شتوتغارت بالفعل، سيتعيّن على النادي تكثيف البحث عن خليفة له في الصيف. ومن المفترض إعادة استثمار ما بين 25 و30 مليونًا من أصل 50 مليون يورو سيتم تحصيلها لهذا الغرض. وينطبق الأمر نفسه أيضًا في حال رحيل جيمي ليفيلينغ، الذي يُقال إن سعره المطلوب يبلغ هو الآخر 50 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن النادي في شوابيا يفكر في بديل احتياطي لمركز الظهير الأيسر لمكسيميليان ميتلشتيدت.
شتيلر ترعرع في أكاديمية بايرن ميونيخ، وانتقل إلى شتوتغارت في صيف 2023 بعد محطة دامت عامين مع تي إس جي هوفنهايم. وفي الموسم الجاري، شارك في 44 مباراة مع شتوتغارت في مختلف المسابقات، مسجّلًا هدفًا واحدًا ومقدّمًا عشر تمريرات حاسمة.