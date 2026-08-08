نحو تكوين "ثنائية الضحك" مع فان دايك .. أراوخو كتب نهايته في ليفربول وبرشلونة قالها :"إنه مشكلتكم الآن"!

كل ما تحدثنا عنه في السطور السابقة ليس محاولة للتقليل من الأوروجوياني صاحب الـ27 سنة، أراوخو كان مدافعًا من الطراز العالمي، قوة بدنية وسرعة، وقدرة هائلة في مواجهات واحد ضد واحد، ولكن عيوبه تغلبت بالتدريج على تلك المميزات.
مدافع برشلونة وليفربول المنتظر، كان وحشًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو في أفضل حالاته، ومن أصعب المدافعين الذين يمكنك المرور منهم، ولكن ما نسبة عودته إلى هذا المستوى؟ هذه الحقيقة التي يجب أن يواجهها الجميع، خاصة وسط الإصابات والأزمات الأخيرة.
الحوادث التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، مثل طرده أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وتكرار الأمر ضد تشيلسي في نوفمبر الماضي، جعلت اللاعب يمر بأزمة نفسية طاحنة وابتعاده تمامًا عن كرة القدم في فترة نقاهة من أجل التعافي.
أراوخو عاد بجسده فقط من هذه الأزمة، لم يعد هو نفس اللاعب الذي كان يحاول الجميع خطفه من برشلونة وعلى رأسهم بايرن ميونخ، غياب الثقة قتل موهبته وجعل هانزي فليك يحاول التخلص منه، وما يحتاج له هو تجربة بضغوط أقل وسط مجموعة تساعده على العودة لمستواه.
قدومه إلى ليفربول "على الأرجح" لن يساعده، سيلعب بفريق يعاني على المستوى الدفاعي، ولا يزال يبحث عن نفسه بعد موسم صعب تحت قيادة أرني سلوت، والحالة التي يعيشها فان دايك ومن حوله ستؤثر عليه بالسلب.
وما هو أسوأ من كل ذلك، أن الجماهير لن ترحم أراوخو، وهذا ما شاهدناه حتى قبل أن يرتدي قميص الفريق، بحالة السخرية والتهكم والاحتفال من المنافسين، فور إعلان فابريتسيو رومانو عن الخبر المفاجئ.
كل خطأ يقوم به أراوخو سيتم تضخيمه والتعامل معه كحدث كبير، سواء أمام الكبار أو الصغار، الضغوط ستأتي من كل مكان، سواء وسائل إعلام أو جماهير او أساطير النادي وعلى رأسهم جيمي كاراجر وديتمار هامان.
هذه الأشياء لا يريد أراوخو سماعها ولا حتى جماهير ليفربول، ولكنه الأمر الواقع، خطوة الريدز هي سلاح ذو حدين بالنسبة للأوروجوياني، إما الانتفاض والعودة إلى الواجهة من جديد، أو كتابة كلمة النهاية لمسيرة مدافع موهوب ومميز لم يخدم نفسه ولم تساعده الظروف على تفادي السير بخطوات سريعة نحو الهاوية.