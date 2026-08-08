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علي سمير

نحو تكوين "ثنائية الضحك" مع فان دايك .. أراوخو كتب نهايته في ليفربول وبرشلونة قالها :"إنه مشكلتكم الآن"!

فقرات ومقالات
ليفربول
رونالد أراوخو
برشلونة
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز
أندوني إيراولا
هانسي فليك

السخرية بدأت حتى قبل ارتداء قميص الريدز

وسط احتفالات صاخبة من جماهير الأندية المنافسة، أصبح ليفربول على بُعد خطوات قليلة للغاية من إتمام صفقة التعاقد مع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو لاعب برشلونة الإسباني.

الصفقة ستكون في صورة إعارة، على أن ينضم اللاعب لمدة موسم واحد للريدز، مع تحمل النادي الإنجليزي 100% من راتبه لموسم 2026/2027.

وهنا تكون الرسالة واضحة من برشلونة إلى ليفربول بعد التخلص من أراوخو :"إنه مشكلتكم بدءًا من الآن، براتبه وكوارثه وكل شيء".

ليفربول كان في أشد الحاجة للتعاقد مع مدافع جديد، لأن الفريق كان يعاني كثيرًا في الخط الخلفي من ناحية العدد والجودة قبل رحيل إبراهيما كوناتي عن صفوف الفريق، وهو ما يبرر التعاقد مع أراوخو جنبًا إلى جنب مع الموهوب الفرنسي جيريمي جاكيه.

والسؤال هنا .. لماذا يحتفل أعداء الريدز في كل مكان بصفقة انتقال أراوخو إلى ملعب أنفيلد؟

  • IraolaGetty

    لا يناسب أسلوب إيراولا

    النادي الإنجليزي تخلى عن أرني سلوت هذا الصيف، بعد التراجع الهائل في مستوى الفريق، وجلب بدلًا منه الإسباني أندوني إيراولا، والذي يعتمد بشكل كبير على الوصول إلى مرمى المنافسين بأسرع شكل ممكن.

    بورنموث مع إيراولا كان أحد أكثر الفرق ضغطًا على المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لحرص الإسباني على مباغتة الخصم ومحاولة التسجيل قبل قيامه بتنظيم خطوطه.

    لذلك حالة التفكك التي سيمر بها أي فريق يفقد الكرة أمام ليفربول، يجعل الريدز مطالبًا بتواجد لاعب يمكنه نقل الكرة سريعًا إلى الأمام، لأن إيراولا ليس من أنصار تناقل الكرة وتدويرها مثل بيب جوارديولا وغيره، بل يريد التسجيل بأقل عدد ممكن من التمريرات.

    ولذلك يجب أن تصل الكرة سريعًا إلى خط الوسط أو الهجوم فور افتكاكها من لاعب الفريق الخصم، وهنا تظهر عيوب أراوخو بكل وضوح!

    وفقًا لتحليل من موقع "Breaking The Lines" فإن من أهم نقاط الضعف التي لوحظت على أراوخو، هي الاكتفاء بإجادة التمرير الآمن والمتوقع فقط، وعجزه عن لعب التمريرات الأمامية بالإتقان المطلوب.

    معدل الأوروجوياني في لعب التمريرات التقدمية وصل إلى 3.09 تمريرة كل 90 دقيقة، مما يعكس حرصه التام على التمريرات المتوقعة التي لا تحمل أي قدر من المجازفة، وهو الأمر الذي قد يقتل نسق ليفربول تمامًا.

    أيضًا أراوخو لا يعرف كيفية التعامل مع الضغط، بل أن بعض الخصوم كانوا يستخدمونه كنقطة ضعف لبرشلونة، لاستغلال رعونته في مواجهة محاولات المنافسين لافتكاك الكرة.

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  • Liverpool Everton 2025-26 Virgil van DijkGetty

    لن يجد من يساعده

    لو كانت صفقة أراوخو تمت قبل سنوات قليلة، لكان ليفربول امتلك أحد أفضل الثنائيات الدفاعية في أوروبا، لأن فيرجيل فان دايك كان يمر بالفترة الأفضل في مسيرته، جنبًا إلى جنب مع ألكساندر ترنت أرنولد وكوناتي وأندي روبرتسون وغيرهم، ولكن الأسماء تبدلت وحتى الأحوال أيضًا.

    فان دايك لا يعيش أفضل حالاته على الإطلاق، وتحول من أسطورة يعتقد البعض أنه الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي، إلى نقطة ضعف واضحة ومصدر للسخرية والتهكم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

    روبرتسون رحل، وأرنولد أيضًا، الآن هناك جيريمي فريمبونج وميلوش كيركيز، والثنائي لم يثبت نفسه حتى الآن في ليفربول، مما يعني أن النادي الإنجليزي تعاقد مع مدافع يعاني بجوار خط دفاعي لا يمر بأفضل حالاته على الإطلاق.


    الشريك الأقرب للعب بجواره هو فان دايك، لحين اكتساب جيريمي جاكيه الخبرة اللازمة، حيث من المتوقع أن يبقى الفرنسي على دكة البدلاء لصالح أراوخو، لأن الأخير انتقل من الأساس حتى يحصل على فرصة اللعب بانتظام.

    ربما الميزة الوحيدة التي يمثلها قدوم أراوخو لليفربول، هي حالة التكامل مع فان دايك، الهولندي يميل إلى الانتظار وقراءة اللعب وعدم الاندفاع نحو الخصم، مما تسبب في اتهامه بالتراخي والخوف من التعرض للمراوغة، بينما يعتمد الأوروجوياني بشكل أكبر على المواجهة المباشرة مع المنافس ومحاولة افتكاك الكرة باستخدام قدراته البدنية وتميزه في تلك الخاصية على وجه التحديد.

    ولكن هل نرى هذا التكامل في ظل هذه الحالة المذرية التي يعيشها كل منهما؟ أمر صعب للغاية .. أندوني إيراولا بحاجة إلى معجزة لتفادي إمكانية تحقق "ثنائية الضحك"!

  • araujo(C)Getty Images

    الدوري الإنجليزي ليس المكان المناسب للتعافي

    كل ما تحدثنا عنه في السطور السابقة ليس محاولة للتقليل من الأوروجوياني صاحب الـ27 سنة، أراوخو كان مدافعًا من الطراز العالمي، قوة بدنية وسرعة، وقدرة هائلة في مواجهات واحد ضد واحد، ولكن عيوبه تغلبت بالتدريج على تلك المميزات.

    مدافع برشلونة وليفربول المنتظر، كان وحشًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو في أفضل حالاته، ومن أصعب المدافعين الذين يمكنك المرور منهم، ولكن ما نسبة عودته إلى هذا المستوى؟ هذه الحقيقة التي يجب أن يواجهها الجميع، خاصة وسط الإصابات والأزمات الأخيرة.

    الحوادث التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، مثل طرده أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وتكرار الأمر ضد تشيلسي في نوفمبر الماضي، جعلت اللاعب يمر بأزمة نفسية طاحنة وابتعاده تمامًا عن كرة القدم في فترة نقاهة من أجل التعافي.


    أراوخو عاد بجسده فقط من هذه الأزمة، لم يعد هو نفس اللاعب الذي كان يحاول الجميع خطفه من برشلونة وعلى رأسهم بايرن ميونخ، غياب الثقة قتل موهبته وجعل هانزي فليك يحاول التخلص منه، وما يحتاج له هو تجربة بضغوط أقل وسط مجموعة تساعده على العودة لمستواه.

    قدومه إلى ليفربول "على الأرجح" لن يساعده، سيلعب بفريق يعاني على المستوى الدفاعي، ولا يزال يبحث عن نفسه بعد موسم صعب تحت قيادة أرني سلوت، والحالة التي يعيشها فان دايك ومن حوله ستؤثر عليه بالسلب.

    وما هو أسوأ من كل ذلك، أن الجماهير لن ترحم أراوخو، وهذا ما شاهدناه حتى قبل أن يرتدي قميص الفريق، بحالة السخرية والتهكم والاحتفال من المنافسين، فور إعلان فابريتسيو رومانو عن الخبر المفاجئ.

    كل خطأ يقوم به أراوخو سيتم تضخيمه والتعامل معه كحدث كبير، سواء أمام الكبار أو الصغار، الضغوط ستأتي من كل مكان، سواء وسائل إعلام أو جماهير او أساطير النادي وعلى رأسهم جيمي كاراجر وديتمار هامان.

    هذه الأشياء لا يريد أراوخو سماعها ولا حتى جماهير ليفربول، ولكنه الأمر الواقع، خطوة الريدز هي سلاح ذو حدين بالنسبة للأوروجوياني، إما الانتفاض والعودة إلى الواجهة من جديد، أو كتابة كلمة النهاية لمسيرة مدافع موهوب ومميز لم يخدم نفسه ولم تساعده الظروف على تفادي السير بخطوات سريعة نحو الهاوية.

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