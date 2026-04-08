كانت صحيفة بيلد قد أفادت بأن دورتموند، في حال رحيل غيراسي، سيفكر في خطوة لإعادة فولتمايده إلى الدوري الألماني. وكان الدافع وراء ذلك شائعة أخرى روّجتها بيلد أيضاً مفادها أن غيراسي يرغب في مغادرة أصحاب القميصين الأصفر والأسود في الصيف المقبل رغم سريان عقده حتى عام 2028.

وكان فولتمايده قد انتقل في الصيف الماضي مقابل 95 مليون يورو من شتوتغارت إلى نيوكاسل يونايتد، لكنه يعيش هناك، على الأقل من ناحية تسجيل الأهداف، أزمة حقيقية بعد بداية قوية، لأن المدرب إيدي هاو ببساطة لم يعد يشركه تقريباً في مركزه المفضل.

وقال فولتمايده مؤخراً لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ: "أعلم أن الناس يربطونني بالأهداف، لكن لا يمكن مقارنة معدل تهديف مهاجم بمعدل لاعب وسط يلعب على بعد 50 أو 60 أو 70 متراً من مرمى الخصم"، مضيفاً: "أنا في الوقت الحالي نيك فولتمايده مختلف تماماً عما كنت عليه في بداية الموسم!"

وبحسب بيلد، فإن فولتمايده لا يريد أيضاً مغادرة الماغبايز بعد عام واحد فقط. ووفقاً لريكن، لا يوجد اهتمام كذلك، لأن رئيس دورتموند يرى أنه لا توجد حاجة للتحرك – وينطبق ذلك أيضاً على موجة الشائعات المتصاعدة حول فيسنيك أصلاني، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى دورتموند على أبعد تقدير منذ وصول أولي بوك كمدير رياضي جديد في دورتموند.

وكان بوك قد جلب أصلاني في وقت سابق على سبيل الإعارة إلى نادي إس في إلفرسبيرغ، ومهّد بذلك الطريق أمام لاعب منتخب كوسوفو للوصول إلى اختراقه النهائي في كرة القدم الاحترافية الألمانية. لكن ريكن يقول أيضاً بشأن انتقال أصلاني: "هذا النوع من الملفات لدينا منه نسختان!"