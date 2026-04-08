قال المدير الرياضي للنادي ذي القميصين الأسود والأصفر في مقابلة مع سبورت بيلد إن التقارير حول مزاعم وجود أفكار في دورتموند بشأن فولتمايده وكذلك فيسنيك أسلاني ليست سوى «أثر بارد»، مشيرًا إلى أن بوروسيا دورتموند (BVB) «مُجهّز على نحو ممتاز» في مركز رأس الحربة بوجود سيرهو غيراسي وفابيو سيلفا.
انتقالٌ مدوٍّ حول نيك فولتماده وبوروسيا دورتموند؟ "لدينا هذا الملف/النمط بنسختين"
كانت صحيفة بيلد قد أفادت بأن دورتموند، في حال رحيل غيراسي، سيفكر في خطوة لإعادة فولتمايده إلى الدوري الألماني. وكان الدافع وراء ذلك شائعة أخرى روّجتها بيلد أيضاً مفادها أن غيراسي يرغب في مغادرة أصحاب القميصين الأصفر والأسود في الصيف المقبل رغم سريان عقده حتى عام 2028.
وكان فولتمايده قد انتقل في الصيف الماضي مقابل 95 مليون يورو من شتوتغارت إلى نيوكاسل يونايتد، لكنه يعيش هناك، على الأقل من ناحية تسجيل الأهداف، أزمة حقيقية بعد بداية قوية، لأن المدرب إيدي هاو ببساطة لم يعد يشركه تقريباً في مركزه المفضل.
وقال فولتمايده مؤخراً لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ: "أعلم أن الناس يربطونني بالأهداف، لكن لا يمكن مقارنة معدل تهديف مهاجم بمعدل لاعب وسط يلعب على بعد 50 أو 60 أو 70 متراً من مرمى الخصم"، مضيفاً: "أنا في الوقت الحالي نيك فولتمايده مختلف تماماً عما كنت عليه في بداية الموسم!"
وبحسب بيلد، فإن فولتمايده لا يريد أيضاً مغادرة الماغبايز بعد عام واحد فقط. ووفقاً لريكن، لا يوجد اهتمام كذلك، لأن رئيس دورتموند يرى أنه لا توجد حاجة للتحرك – وينطبق ذلك أيضاً على موجة الشائعات المتصاعدة حول فيسنيك أصلاني، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى دورتموند على أبعد تقدير منذ وصول أولي بوك كمدير رياضي جديد في دورتموند.
وكان بوك قد جلب أصلاني في وقت سابق على سبيل الإعارة إلى نادي إس في إلفرسبيرغ، ومهّد بذلك الطريق أمام لاعب منتخب كوسوفو للوصول إلى اختراقه النهائي في كرة القدم الاحترافية الألمانية. لكن ريكن يقول أيضاً بشأن انتقال أصلاني: "هذا النوع من الملفات لدينا منه نسختان!"
ريكن يؤكد اهتمام بوروسيا دورتموند بجادون سانشو
وبشكل أكثر تحديدًا، أبدى ريكن تحفظًا إزاء اهتمام دورتموند (BVB) بعودة جديدة لجادون سانشو، إذ إن التخطيط لصفقات الفريق في الخط الأمامي يتركّز بالأساس على «تعويض الإبداع والمساهمات التهديفية لجوليان براندت». وسيغادر اللاعب البالغ 29 عامًا دورتموند في نهاية الموسم، مثل نيكلاس زوله، في صفقة انتقال حر.
ويُقال إن أحد المرشحين في هذا الشأن هو سانشو، أيضًا لأنه قد يتناسب ماليًا على الأقل مع معايير بحث دورتموند، إذ سيكون متاحًا مجانًا في الصيف المقبل. وقال ريكن: «بالطبع نبحث عن لاعب هجومي يمتلك الجودة، ويمكنه أن يساعدنا مباشرة، ولا يتطلب رسوم انتقال خيالية»، ثم أوضح ردًا على سؤال مباشر بشأن سانشو: «نبحث فيما إذا كانوا سيجعلوننا أفضل. ونفعل ذلك أيضًا مع جادون».
ولعب اللاعب البالغ 26 عامًا في دورتموند بين عامي 2017 و2021 وحقق هناك انطلاقته. غير أن انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو لم يكن موفقًا قط. وبعد خلاف مع المدرب آنذاك إريك تن هاغ، عاد سانشو إلى دورتموند في يناير/كانون الثاني 2024 على سبيل الإعارة لنصف موسم، وكان ركيزة مهمة على طريق الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.