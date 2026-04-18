علي سمير

الهلال يرفض خطة برشلونة للتعاقد مع كانسيلو والنادي الكتالوني يعرض لاعبه لإقناع الزعيم!

النادي الكتالوني استقر على أولوياته

حدد نادي برشلونة الإسباني، خطته من أجل خوض فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وموقفه من التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الهلال السعودي.

كانسيلو انضم لبرشلونة بمنتصف الموسم الحالي على سبيل الإعارة، وسط تكهنات حول مصير اللاعب سواء بالعودة إلى الهلال أو البقاء مع النادي الكتالوني.

    هل يبقى كانسيلو في برشلونة؟

    صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن برشلونة يريد الاحتفاظ بخدمات اللاعب، وفقًا لرغبة المدرب هانزي فليك والمدير الرياضي ديكو، ولكن الأمور المالية تتحكم في الموقف.

    وأشارت إلى أن الوضع الحالي يشير إلى ضم اللاعب بالمجان أو على سبيل الإعارة، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يعيشها النادي في الوقت الحالي، وأولوياته الأخرى في الميركاتو.

    صفقة تبادلية محتملة

    وفي سياق متصل، أوضحت الصحيفة أن الهلال يرفض فكرة إعارة كانسيلو مرة أخرى أو رحيله بالمجان، ويفضل الحصول على مقابل مادي للتخلي عنه.

    خيار الشراء سيكون في حدود 15 مليون يورو، وفي حالة رفض برشلونة لدفع هذا المبلغ، قد يستغل لاعبه مارك كاسادو في صفقة تبادلية لتسهيل الأمور.

    كاسادو يعتبر من المرشحين للرحيل عن برشلونة في الميركاتو القادم، ومن غير المستبعد أن يهتم الهلال بضمه مقابل انضمام كانسيلو بشكل نهائي للنادي الكتالوني.

  • ماذا قدم كانسيلو هذا الموسم؟

    صاحب الـ31 سنة خاض 16 مباراة مع برشلونة بمختلف البطولات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل هدفًا وحيدًا ولعب 4 تمريرات حاسمة.

    ومع الهلال، فقد نجح اللاعب في تسجيل هدفًا وصناعة 2 في 6 مباريات لعبها في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.


    خطة برشلونة في الميركاتو

    وأما بالنسبة لباقي أهداف برشلونة، فيأتي أليساندرو باستوني لاعب إنتر على رأس الأولويات، وهناك تحمس لدى اللاعب بخوض تجربة جديدة بعيدًا عن الدوري الإيطالي.

    المحادثات في الوقت الحالي إيجابية، خاصة وأن اللاعب يحلم بالانتقال لبرشلونة، ولكن الأمور المالية ستتحكم كثيرًا في إمكانية حدوث الصفقة من عدمها.

    موقف ماركوس راشفورد كذلك يأتي من ضمن خطة النادي، وإن كان سيدفع 30 مليون يورو مقابل ضمه نهائيًا من مانشستر يونايتد، أو التوجه نحو خيارات أخرى.

    أهداف مثل يان فيرجيلي الذي يحتفظ برشلونة بـ40 من حقوقه، وفيكتور مونيوز لاعب أوساسونا وأندرياس شيلديروب لاعب بنفيكا، تأتي على رادر المدير الرياضي ديكو.

    وبالنسبة لمركز المهاجم الصريح هناك بعض الخيارات، وعلى رأسها خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، وهنا يمكن استخدام مارك كاسادو أيضًا وفيران توريس في صفقة تبادلية.

    وفي حالة الفشل في ضم الأرجنتيني، سيلجأ برشلونة لبعض الخيارات الأخرى مثل فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي ودوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس، أو ألكساندر سورلوث نجم أتلتيكو.

