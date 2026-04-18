الهلال يرفض خطة برشلونة للتعاقد مع كانسيلو والنادي الكتالوني يعرض لاعبه لإقناع الزعيم!

وأما بالنسبة لباقي أهداف برشلونة، فيأتي أليساندرو باستوني لاعب إنتر على رأس الأولويات، وهناك تحمس لدى اللاعب بخوض تجربة جديدة بعيدًا عن الدوري الإيطالي.

المحادثات في الوقت الحالي إيجابية، خاصة وأن اللاعب يحلم بالانتقال لبرشلونة، ولكن الأمور المالية ستتحكم كثيرًا في إمكانية حدوث الصفقة من عدمها.

موقف ماركوس راشفورد كذلك يأتي من ضمن خطة النادي، وإن كان سيدفع 30 مليون يورو مقابل ضمه نهائيًا من مانشستر يونايتد، أو التوجه نحو خيارات أخرى.

أهداف مثل يان فيرجيلي الذي يحتفظ برشلونة بـ40 من حقوقه، وفيكتور مونيوز لاعب أوساسونا وأندرياس شيلديروب لاعب بنفيكا، تأتي على رادر المدير الرياضي ديكو.

وبالنسبة لمركز المهاجم الصريح هناك بعض الخيارات، وعلى رأسها خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، وهنا يمكن استخدام مارك كاسادو أيضًا وفيران توريس في صفقة تبادلية.

وفي حالة الفشل في ضم الأرجنتيني، سيلجأ برشلونة لبعض الخيارات الأخرى مثل فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي ودوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس، أو ألكساندر سورلوث نجم أتلتيكو.