فيديو | "تصريح جوارديولا أثبت فشل إنزاجي" .. الهلال في ورطة بسبب سوق الانتقالات والوليد بن طلال يفض الاشتباك!

السؤال الذي كان محور اهتمام جماهير الهلال، في الفترة الأخيرة، هو "من وراء بقاء سيموني إنزاجي مع الزعيم؟".

الهلال دخل الموسم بإدارة رياضية جديدة، مع الإسكتلندي ريتشارد هيوز، فضلًا عن "غربلة" في صفوف الفريق، بين ضم صفقات جديدة، ورحيل آخرين، في فترة الميركاتو الصيفي، إلا أن القول الفصل في مصير إنزاجي كان "البقاء".

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز، عن دور أسطورة نادي الهلال، نواف التمياط، في بقاء سيموني إنزاجي مع الفريق.

وقال الجماز، خلال ظهوره عبر برنامج "في 90"، إن نواف التمياط موجود ضمن فريق الإدارة الرياضية بنادي الهلال، وبدأ العمل فعليًا، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي حتى اللحظة، ولا يعرف السبب وراء ذلك.

وأوضح الجماز أن ريتشارد هيوز يضم فريق عمل كبير، من ستة أشخاص، ونواف التمياط معه في العمل، مضيفًا أن التمياط له رأي مرجح في بقاء إنزاجي.

وعنه، تحدث الإعلامي عبد العزيز الغيامة، مؤكدًا أن هناك ثلاثة أشخاص في الهلال أبدوا قرارهم بشأن مصير إنزاجي؛ حيث يؤيد أحدهم رحيله، بينما أصرّ هيوز على بقائه، وأيد نواف التمياط استمراره أيضًا.