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Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya و علي سمير

ترجمه

بسبب رودري ومورينيو .. كامافينجا يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد رغم ترحيب ريال مدريد

انتقالات
إدواردو كامافينجا
مانشستر يونايتد
ريال مدريد
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإسباني
جوزيه مورينيو
رودري

مقابل مخفض للتخلي عن اللاعب الفرنسي

تعرض مانشستر يونايتد لانتكاسة كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية بعد أن رفض إدواردو كامافين[ا رفضًا قاطعًا الانتقال إلى أولد ترافورد.

ويبدو أن اللاعب الدولي الفرنسي مصمم على البقاء في ريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينيو، مما يجبر مايكل كاريك على تقييم أهداف بديلة على وجه السرعة.

  • مانشستر يونايتد يتلقى ضربة قوية بخصوص كامافينجا

    لا يزال «الشياطين الحمر» يبدون اهتمامًا كبيرًا بلاعب خط وسط ريال مدريد كامافينجا، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسرعة من نهايتها.

    ولا يزال اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا أحد الأهداف الرئيسية لكارريك لتعزيز صفوف خط الوسط.

    ومع ذلك، واجه عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز عقبة كبيرة ومحبطة في سعيه هذا. وفقًا لخبير الانتقالات فابريتسيو رومانو، اتصل مانشستر يونايتد رسميًا بممثلي اللاعب في يوليو لاستطلاع مدى إمكانية انتقاله الفوري.

    ولسوء حظ الفريق الإنجليزي، قوبل هذا الاتصال برفض قاطع. ولا يزال كامافينجا مركزاً تماماً على مسيرته في إسبانيا، على الرغم من أن النادي المدريدي يقدر قيمة صفقة بيعه المحتملة هذا الصيف بنحو 40 مليون يورو، وفقاً للتقارير.

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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    اللاعب الفرنسي مصمم على البقاء في إسبانيا

    أوضح كامافينجا موقفه بوضوح تام خلال الشهر الماضي، حيث أبلغ جميع الأندية المهتمة به بحزم رغبته المطلقة في البقاء مع «الميرينجي».

    وتشير التقارير إلى أن لاعب الوسط أصر شخصياً أمام إدارة «أولد ترافورد» على أنه سيواصل ارتداء القميص الأبيض الشهير خلال موسم 2026-27.

    وقد ازدادت دوافعه الشخصية للنجاح في العاصمة الإسبانية بعد فشل ريال مدريد مؤخرًا في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي رودري. فقد منح هذا الانتقال الفاشل كامافينجا ثقة متجددة ومسارًا واضحًا للحصول على دقائق لعب منتظمة مع الفريق الأول. وهو يتوقع تمامًا أن يحصل على دور بارز تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو هذا الموسم.

  • مدريد مستعدة للموافقة على رحيل كامافينجا

    يشكل رفض اللاعب القاطع للمغادرة موقفاً محبطاً للغاية بالنسبة لمانشستر يونايتد، لا سيما في ظل الموقف المرن والمفاجئ الذي يتخذه ريال مدريد بشأن الصفقة.

    وتشير التقارير إلى أن النادي الإسباني العملاق قد ينظر في إمكانية رحيل اللاعب بشكل نهائي في حال تقديم عرض رسمي يوازي التقييم الذي حدده النادي والبالغ 40 مليون يورو.

    وعلى الرغم من وجود مسار واضح للتوصل إلى اتفاق مالي سريع بين الناديين، فإن ولاء اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا الثابت لمشروع مورينيو الجاري جعل أي عرض رسمي بلا جدوى.

    وبدون الحصول على الضوء الأخضر الحاسم من اللاعب نفسه، توقفت المفاوضات بين الطرفين تمامًا. ولم يُحرز أي تقدم ملموس بشأن الصفقة خلال الأسابيع الأخيرة.

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    كاريك يضطر إلى تقييم الخيارات البديلة

    تستعد إدارة مانشستر يونايتد حالياً لإعادة تقييم استراتيجيتها في سوق الانتقالات بشكل جذري. وسيقضي مسؤولو النادي الأسبوع الثالث من شهر أغسطس في تقييم عاجل للبدائل المحتملة سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في أوروبا عمومًا.

    وإذا لم يتمكن النادي الإنجليزي بطريقة ما، وبأعجوبة، من إقناع كامافينجا بتغيير رأيه قبل الموعد النهائي الداخلي المحدد في 20 أغسطس، فسيضطر إلى التخلي تمامًا عن هذه الصفقة.

    وعندها سيشرع القسم الرياضي لـ«الشياطين الحمر» على الفور في إجراء مفاوضات جادة للتعاقد مع لاعب بديل متعدد الاستخدامات في الجانب الأيسر.

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