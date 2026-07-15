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أهم صفقات اللاعبين هذا الأسبوع | الضربات تتوالى في مانشستر وصفقة مفاجئة لآرسنال وجرينوود يتجاهل مدريد
- Getty Images Sport
كالوم ويلسون (من وست هام إلى برينتفورد - انتقال مجاني)
سيظل كالوم ويلسون لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن اتفق على الانتقال إلى برينتفورد عقب هبوط وست هام إلى دوري تشامبيونشيب.
ومن المرجح أن يلعب ويلسون، الذي غالبًا ما كان يشارك كبديل مؤثر مع فريق «الهامرز»، دورًا مشابهًا كبديل لإيجور تياجو، بعدما وافق على توقيع عقد مدته 12 شهرًا مع ناديه الجديد.
- AFP
أوسكار مينجيزا (من سيلتا فيجو إلى كريستال بالاس - انتقال مجاني)
انتقل المدافع السابق لبرشلونة أوسكار مينغجزا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انضم إلى نادي كريستال بالاس في صفقة انتقال مجانية.
ويصبح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أول لاعب يضمه المدرب الجديد بيير ساج منذ توليه مهام تدريب «النسور»، حيث أكد الإسباني — الذي خاض أربع مباريات دولية مع منتخب بلاده — أن الانتقال إلى ملعب سيلهورست بارك يمثل «شرفًا» له.
- Getty Images Sport
إيلان ميلييه (من ليدز إلى آرسنال - انتقال مجاني)
في واحدة من أكثر الخطوات إثارة للدهشة خلال فترة الانتقالات الصيفية، عزز آرسنال خط حراسة مرماه بالتعاقد مع إيلان ميلييه في صفقة انتقال مجانية.
وسيكون اللاعب الفرنسي الخيار الثالث أو الرابع في ملعب الإمارات، حيث يشارك في أي مباراة رسمية منذ مارس 2025، لكنه سيرحب بفرصة الانضمام إلى «المدفعجية» والعمل مع لاعبين من أمثال دافيد رايا وكيبا أريزابالاجا.
- Getty Images Sport
هاري ويلسون (من فولهام إلى ليدز - انتقال مجاني)
حقق نادي ليدز إنجازًا كبيرًا بضم هاري ويلسون، أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.
وكان عقد اللاعب الدولي الويلزي مع فولهام قد انتهى، وتحدث عن أن قراره بالانضمام إلى فريق دانيال فارك يعود بشكل أساسي إلى إصرار النادي الذي لا مثيل له على ضمه عقب رحيله عن ناديه السابق.
- Getty Images Sport
جيريمي مونجا (من ليستر إلى مانشستر سيتي - 10 ملايين جنيه إسترليني)
فاز مانشستر سيتي بسباق التعاقد مع المهاجم الشاب الواعد جيريمي مونغا من فريق ليستر الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".
وكان صاحب الـ 17 عامًا، وهو ثالث أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، محل اهتمام بطل الدوري آرسنال، لكنه قرر في النهاية الانضمام إلى فريق إنزو ماريسكا، حيث وقع عقدًا مدته خمس سنوات في ملعب الاتحاد.
- Getty Images Sport
لياندرو تروسارد (من آرسنال إلى بشكتاش - 17 مليون جنيه إسترليني)
غادر لياندرو تروسارد، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، نادي آرسنال وأكمل انتقاله إلى نادي بشكتاش التركي.
وخاض اللاعب البلجيكي 174 مباراة مع «المدفعجية» في جميع المسابقات، وسجل 36 هدفًا، ويبدو أن رحيله يشير إلى أن ميكيل أرتيتا يستعد للتعاقد مع صفقة جديدة على الجانب الأيسر ليحل محل لاعب برايتون السابق، حيث ارتبط اسمه بقوة بـ«برادلي باركولا» نجم باريس سان جيرمان في الآونة الأخيرة.
- AFP
شون ستيور (من أياكس إلى نيوكاسل - 23 مليون جنيه إسترليني)
نجح نادي نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع اللاعب الواعد من نادي أياكس، شون ستيور، مقابل مبلغ قد يصل إلى 23 مليون جنيه إسترليني، في إطار سعيه لتعزيز تشكيلة الفريق الأول بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين البارزين.
وقد برز ستيور، الذي يلعب في منتخب هولندا تحت 19 عامًا، كلاعب أساسي في أياكس خلال النصف الثاني من موسم 2025-26، حيث رحب إيدي هاو بانضمام هذا النجم الواعد لصفوف فريقه.
- Getty Images Sport
ألفارو رودريجيز (من إلتشي إلى بورنموث - 25 مليون جنيه إسترليني)
عزز نادي بورنموث قوته الهجومية بضم مهاجم إلتشي ألفارو رودريجيز مقابل ما يزيد قليلاً عن 25 مليون جنيه إسترليني.
وسجل المهاجم السابق لريال مدريد سبعة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وأكد أن اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كان دائمًا «حلمه».
- Getty Images Sport
ماريو خيلا (من لاتسيو إلى ميلان - 25 مليون جنيه إسترليني)
أضاف روبن أموريم، المدرب الجديد لنادي ميلان، لاعبه الثاني في فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع جونسالو راموش قادمًا من باريس سان جيرمان، وذلك بضم ماريو خيلا من نادي لاتسيو، أحد منافسي الروسونيري في الدوري الإيطالي.
وقد وقع اللاعب الإسباني عقدًا يمتد حتى عام 2031، وأعرب عن ثقته في قدرته على «تحقيق إنجازات عظيمة» مع الفريق المرشح للفوز بلقب الدوري الإيطالي.
- AFP
ميسون جرينوود (من مرسيليا إلى فنربخشه - 33 مليون جنيه إسترليني)
انقض فريق فنربخشه على صفقة ضم نجم مرسيليا ميسون جرينوود، وفي بيان صدر في 14 يوليو، أكد النادي التركي العملاق أنه اتفق على مبلغ يقارب 33 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم السابق لمانشستر يونايتد، على أن يُدفع هذا المبلغ على ثلاث دفعات.
وقد وقع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا عقدًا مدته أربع سنوات، ويبدو أنه تجاهل الاهتمام القوي الذي أبداه كل من أتلتيكو مدريد وروما بضمه.
- AFP
مورتن هيولماند (من سبورتينج لشبونة إلى أتلتيكو مدريد - 34 مليون جنيه إسترليني)
عزز دييجو سيميوني عمق خط وسط فريق أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع نجم سبورتينج لشبونة مورتن هيولماند مقابل مبلغ يُقال إنه يبلغ 34 مليون جنيه إسترليني.
وقد وقع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، والذي خاض 27 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك، عقدًا مدته خمس سنوات مع العملاق الإسباني، ليغادر سبورتينج بعد أن فاز بلقبين للدوري البرتغالي.
- Getty Images
يوري تيلمانس (من أستون فيلا إلى مانشستر يونايتد - 35 مليون جنيه إسترليني)
في واحدة من أكثر الخطوات إثارة للدهشة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قام نادي مانشستر يونايتد بتفعيل الشرط الجزائي في عقد يوري تيلمانس للتعاقد مع لاعب خط وسط أستون فيلا مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.
ويُعد اللاعب الدولي البلجيكي، الذي اكتسب شهرة باعتباره أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة تُعزز عمق تشكيلة «الشياطين الحمر» وتضيف إليها جودةً عاليةً، وذلك استعدادًا لعودة الفريق إلى منافسات دوري أبطال أوروبا في موسم 2026-2027.
- Getty Images
أندري سانتوس (من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد - 50 مليون جنيه إسترليني)
كان يبدو أن انتقال اللاعب الدولي البرازيلي إيدرسون من أتالانتا إلى مانشستر يونايتد في الصيف مجرد إجراء شكلي، لكن بعد انسحاب «الشياطين الحمر» من الصفقة المتعلقة باللاعب الوسط القوي، اتجهوا بدلاً من ذلك إلى التعاقد مع مواطنه أندري سانتوس.
لم يتمكن لاعب وسط تشيلسي من الحصول على فرصة منتظمة للعب في ستامفورد بريدج، وسيرحب بلا شك بفرصة البداية الجديدة، حيث دفع مانشستر يونايتد حوالي 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه.
- Getty Images Sport
لوكا فوسكوفيتش (من توتنهام إلى برايتون - 50 مليون جنيه إسترليني)
بعد بيع يان بول فان هيك إلى توتنهام مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، أبرم برايتون اتفاقًا مع «سبيرز» لضم لوكا فوسكوفيتش في الاتجاه المعاكس.
وتُعد قيمة الصفقة البالغة 50 مليون جنيه إسترليني — وهي أعلى قيمة في تاريخ النادي — مبلغًا ضخمًا بالنسبة للاعب لم يشارك قط مع الفريق الأول لتوتنهام، لكن الدولي الكرواتي يحظى بتقدير كبير وقد أبدى أداءً مبهراً خلال فترة إعارته إلى هامبورج في الدوري الألماني الموسم الماضي.
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