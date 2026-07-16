نحو تشكيل ثلاثية يحلم بها جاسبيريني .. روما يلجأ لمورينيو لإقناع إندريك بالانتقال لصفوفه!

وفقًا لصحيفة «إيل ميساجيرو» الإيطالية، يبحث نادي روما بجدية عن صفقة إعارة لمهاجم ريال مدريد إندريك. ويرغب جاسبيريني في الحصول على بديل موثوق لدونييل مالين، الذي وقع مؤخرًا عقدًا طويل الأمد مع النادي هذا الصيف.

ولا يتناسب أرتيم دوفبيك مع خطط جاسبيريني، مما دفع الفريق الذي يلعب في الدوري الإيطالي إلى استهداف اللاعب البرازيلي.

وعاد إندريك مؤخرًا إلى إسبانيا عقب فترة إعارة قضاها في صفوف ليون، حيث سجل ثمانية أهداف في 21 مباراة.

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد في يوليو 2024، سجل سبعة أهداف في 40 مباراة، ولم يثبت نفسه بالشكل الكافي في سانتياجو برنابيو.

ويعتقد نادي روما أن المدرب السابق جوزيه مورينيو، الذي يتولى حاليًا تدريب ريال مدريد، يمكنه تقديم مساعدة حاسمة في إقناع اللاعب الشاب بالانتقال إلى إيطاليا.



