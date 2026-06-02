إبراهيما كوناتي إلى ريال مدريد .. فرصة الاتحاد الضائعة و"دواء برشلونة" الذي خطفه مورينيو وفلورنتينو بيريز!

قبل كل شيء، من الصعب القول إن كوناتي صفقة من اختيار مورينيو أو أنه الشخص الذي طلب التعاقد معه في المقام الأول، لأن بيريز أراد الفرنسي قبل الحديث عن قدوم البرتغالي كصفقة من العيار الثقيل.

اللاعب كان يسير نحو اتجاه التجديد مع ليفربول، ماذا تغير؟ هل تحدث ريال مدريد مرة أخرى معه بعدما صرف النظر عن فكرة ضمه؟ أمر غير واضح، أم قرر كوناتي الرحيل لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أجواء الريدز المتوترة برحيل أرني سلوت ومحمد صلاح مع قدوم أندوني إيراولا؟ بيئة ريال لا تختلف كثيرًا عما يحدث في أنفيلد!

المهم .. هو أن كوناتي صفقة مميزة لأي فريق ينتقل له، وإضافة قوية للغاية ستمثل تحسينًا واضحًا في الجودة الدفاعية لدى ريال مدريد، بسبب الخصائص التي يمتلكها اللاعب.

الطول الفارع الذي يبلغ 1.90 متر، يجعل كوناتي مميزًا في التعامل مع الكرات الهوائية، ولكنه لا يقلل من سرعته، بل يعتبر الفرنسي أحد أبرز المدافعين في العالم، فيما يتعلق بالدفاع في المساحات المفتوحة والركض خلف المهاجمين والتصدي للتحولات.

وهي ميزة ستفيد مورينيو لو أراد الاعتماد على الدفاع المتقدم مثلما يفعل نظيره هانزي فليك في برشلونة، كما يعتبر كوناتي أحد أصعب المدافعين من حيث المراوغة والمرور منه على الإطلاق.

وتأتي هذه الخاصية لتثير السؤال الصعب، ألم يكن من الأفضل لبرشلونة محاولة التعاقد مع كوناتي كخيار أسهل وأقل تكلفة من أليساندرو باستوني؟ خاصة وأنه يناسب فلسفة فليك التي تسببت في مشاكل دفاعية للفريق.

والشيء المبهر في الفرنسي، هو أنه يجيد قطع الكرة دون ارتكاب الكثير من الأخطاء، بل يعتمد على استخدام جسده بطريقة مثالية تمكنه من قطع الكرة بطريقة غير عدوانية في التعامل مع الخصم.

ويضاف إلى ذلك جودة التمرير التي يتمتع بها في مراحل بناء الهجمة، ولكن بشرط ألا يكون ذلك أثناء تعرضه للضغط العالي والعنيف أمام الفرق الهجومية، وهنا يبرز العيب الأكبر لكوناتي، والذي أوقعه في الكثير من الأخطاء خاصة في الموسم الأخير 2025/2026.

وفي الحقيقة .. سواء طلبه مورينيو أم لا، كلها صفات أرادها البرتغالي الذي لا يهتم كثيرًا بالعيب الأخير، حيث سبق أن قال في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان" في 2016:" بعض المدافعين يعتقدون أن الخاصية الأهم لدى اللاعب الآن في الكرة الحديثة هي البناء من الخلف ولكن هذا غير صحيح".

وأضاف:"الشيء الأهم بالنسبة لي، هو أن تدافع جيدًا قبل كل شيء، وهذا ما أحبه في فيل جونز، إنه يستمتع باللعب كمدافع وهذا ما يهمني، بعدها يمكنه إضافة ميزة المشاركة في عملية بناء الهجمة".

إذن .. كوناتي هو الخيار المثالي لمورينيو سواء بعيوبه أو مميزاته، ولكن هناك الاتحاد السعودي، الفريق الذي كان في أشد الحاجة له!