لا تنتظر من حلم بريال مدريد وارتدى قميصه .. خوليان ألفاريز ليس أسيرًا في أتلتيكو و"المصلحة" دفعته نحو برشلونة

إن لم تكن تعرف بالفعل، فالقصة تعود إلى عام 2011، قبل انتقاله في وقت لاحق إلى أتاليا ثم ريفر بليت، عندما كان عمر ألفاريز 11 سنة، حيث حصل على فرصة قضاء فترة معايشة في ريال مدريد، بتوصية من بييرو فوليا، مكتشف المواهب الأرجنتيني، الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالنادي الإسباني.
فوليا كان من أوائل من شاهدوا موهبة ألفاريز، واختبره مع ريفر بليت وبوكا جونيورز قبل إرساله إلى ريال مدريد، ليخضع لبعض الاختبارات والمشاركة في مباريات ودية مع فرق الناشئين.
موهبة ألفاريز كانت واضحة للجميع، اللاعب شارك في بطولة ودية فاز بها الميرينجي، بل تألق في مباراة مصغرة أمام برشلونة، لتصبح كل الطرق ممهدة لانتقاله بشكل رسمي لفرق الشباب.
ولكن اللوائح منعت ألفاريز من هذه الخطوة، بسبب القيود المفروضة على اللاعبين الأجانب القصر، وكان على النادي الانتظار حتى يبلغ الأرجنتيني 13 سنة، بشرط أن تنتقل عائلته بالكامل إلى إسبانيا.
اللاعب تحدث عن هذا الأمر بنفسه، حيث قال إن القصة كانت تتعلق بعائلته وليس بمستواه أو قدراته، وأوضح لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية:"القصة كانت جنونية بعض الشيء، ريال مدريد كان يمكنه التعاقد معي عندما يبلغ عمري 13 سنة، ولكن الأمر كان يحتاج لانتقال عائلتي لإسبانيا".
وبالحديث عن كلمة "الحلم" التي تتردد كثيرًا عندما يظهر اسم خوليان ألفاريز، سنجد أن والده قالها أيضًا عندما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد.
والده جوستافو قال في تصريحات مع شبكة "كادينا 3" في أبريل 2011:"وجودنا في ريال مدريد كان بمثابة الحلم، الأمر لا يُصدق، الدعوة جاءت من رامون مارتينيز نائب مدير أكاديمية النادي، ومقاعدنا كانت خلف إيكر كاسياس".
وأضاف:"طلبوا منا إحضاره إلى ريفر بليت، لكنه كان سيضطر للعيش في السكن الداخلي للنادي، وهو أمر غير ممكن بسبب سنه الصغير وعدم مقدرته على البقاء وحده هناك".
وأنهت "كادينا 3" حوارها مع والد ألفاريز وقتها، بأن اللاعب وعائلته بأكملها يحلمون ليلًا ونهارًا بريال مدريد.
بالتأكيد ستظهر وجهة نظر تقول : "خوليان الآن شخص ناضج وصاحب قراره ويستطيع اختيار النادي الذي يحلم به، وقتها كان طفلًا".
هذا صحيح، ولكنك هنا تؤكد نظرية "المصلحة" بأن خوليان يختار برشلونة الآن من وجهة نظر احترافية بحتة كفرصة مناسبة له، لأنه الآن يعرف مصلحته أكثر من أي وقت مضى "وهذا أمر مشروع ومنطقي لا عيب فيه"، بل المشكلة هي المبالغة في إضافة السياق الدرامي للأحداث.
جمعينا نعرف أن أحلامنا وطموحاتنا الصادقة تنتمي إلى الطفولة وبداية حياتنا الخالية من أي حسابات أخرى، ووقتها قلب ألفاريز كان في ريال مدريد.
إذن .. خوليان ألفاريز ليس أسيرًا ويتعرض للتعذيب في أتلتيكو مدريد، سيتقاضى راتبه الضخم بشكل عادي وسيستمر في النادي الإسباني لحين ظهور فرصة أفضل، ولكن لو كنت عاشقًا لبرشلونة فلا تنتظره كثيرًا، لأنه قد يرى مصلحته في مكان آخر!
هل ينتظر وينتقل إلى برشلونة في المستقبل؟ ربما يحدث ذلك، ولكن ليس بدافع المشاعر والأحلام، بل لأن العملاق الكتالوني هو النادي الأنسب له حاليًا في هذه المرحلة من مسيرته!