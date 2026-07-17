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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي سمير

رغم اقترابه من التوقيع لأياكس .. الاتحاد يتدخل للانقضاض على صفقة نجم المغرب!

الاتحاد
دوري روشن السعودي
انتقالات
المغرب
أياكس
كأس العالم
الدوري الهولندي
عز الدين أوناحي
جيرونا
الدوري الإسباني

محاولة لتدعيم وسط العميد

قرر نادي الاتحاد السعودي، اقتحام السباق من أجل التعاقد مع عز الدين أوناحي، نجم جيرونا ومنتخب المغرب خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

اللاعب ظهر بصورة طيبة مع بلاده في كأس العالم 2026، قبل الخروج أمام فرنسا في ربع النهائي، ليصبح أياكس أمستردام على أعتاب الحصول على خدماته .. قبل أن يظهر الاتحاد.

  • ما هي القصة؟

    الصحفي الإيطالي جانلويجي لونجاري، كشف عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن محاولات الاتحاد لخطف صفقة عز الدين أوناحي.

    وأوضح أن الدولي المغربي دخل في مفاوضات جدية مع أياكس أمستردام الهولندي في الأيام الماضية، ولكن هذا لم يمنع العميد من المضي قدمًا لإتمام الصفقة.

    وتكمن المشكلة في أن أوناحي أصبح قريبًا للغاية من التوصل لاتفاق نهائي مع أياكس، مما يصعب الأمور كثيرًا على إدارة الاتحاد.


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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مسيرة مميزة لأوناحي

    النجم المغربي برز بشكل لافت في الدوري الفرنسي وعرف طريقه نحو الشهرة من خلال أنجيه، قبل أن يقدم أفضل مستوياته مع المغرب في كأس العالم 2022.

    وكان أوناحي من أبرز اللاعبين في خط الوسط بنسخة مونديال قطر عمومًا، وأبهر لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بتلك الفترة، بعد مساهمته في إقصاء منتخب "لا روخا" من البطولة.

    وبعدها انتقل اللاعب إلى مارسيليا في 2023، ولكن لم يحالفه التوفيق، ليخوض تجربة إعارة مع باناثيناكوس اليوناني، وصولًا بفريقه الحالي جيرونا.

    وفي موسم 2025/2026، قدم أوناحي مستويات جيدة رغم الإصابات التي أبعدته عن أغلب المباريات، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 في 24 مباراة.

    وأما بالمونديال الحالي المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فقد لعب أوناحي في جميع مباريات المغرب، ونجح في تسجيل هدفين في كندا بدور الـ16.


  • kessieGetty Images

    صفقة بديلة لكيسييه؟

    كانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد أفادت في وقت السابق بأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، رشحت التعاقد مع الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، نجم الأهلي، من أجل الانتقال إلى صفوف العميد، بدلًا من البرازيلي فابينيو تفاريس الذي انتهى عقده في يوليو ورحل عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

    وبالفعل درست اللجنة الفنية، التقارير المتعلقة بكيسييه، ومدى ملاءمته فنيًا، وانسجامه مع اسلوب لعب الفريق الاتحادي، ضمن خطة إعداد قائمة اللاعبين الأجانب للموسم الجديد.

    إلا أن كل هذا التخطيط ذهب هباءً، مع موقف واضح من النجم الإيفواري الذي فضل العودة من جديد إلى أحد أقوى الدوريات الأوروبية في صيف 2026، من أجل استكمال مسيرته الاحترافية.

    ووفقًا للصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فإن كيسييه رفض عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي الكبيرة – دون ذكر اسمه.

    وقال رومانو في البث المباشر عبر قناته بموقع "يوتيوب": "كيسيه تلقى عرضًا من فريق سعودي ورده على هذا الفريق كان: 'شكرًا لكم، لكنني أفضل العودة إلى إيطاليا، حتى لو كان الراتب أقل'".


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  • JENS WISSING(C)Getty Images

    مستجدات مهمة من داخل نادي الاتحاد

    كشفت صحيفة "الجزيرة" عن مستجدات مهمة، بخصوص عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، على النحو التالي:

    * متوسط الميدان المالي محمدو دومبيا رافق بعثة الاتحاد، إلى معسكر ماريبا الإسبانية؛ حيث يحتاج لـ3 أشهر إضافية من التأهيل، قبل العودة إلى المباريات مجددًا.

    * سيستغل الألماني ينز فيسينج، المدير الفني لنادي الاتحاد، معسكر ماريبا الإسبانية؛ من أجل تقييم أجانب الفريق الأول، بشكلٍ نهائي.

    * وضعت الإدارة الاتحادية، التعاقد مع لاعب ارتكاز أجنبي على رأس أولوياتها؛ لتعويض رحيل النجم البرازيلي فابينيو تافاريس، في صيف العام الحالي.