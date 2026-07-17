رغم اقترابه من التوقيع لأياكس .. الاتحاد يتدخل للانقضاض على صفقة نجم المغرب!

كانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد أفادت في وقت السابق بأن اللجنة الفنية بنادي الاتحاد، رشحت التعاقد مع الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، نجم الأهلي، من أجل الانتقال إلى صفوف العميد، بدلًا من البرازيلي فابينيو تفاريس الذي انتهى عقده في يوليو ورحل عن صفوف الفريق بشكل رسمي.
وبالفعل درست اللجنة الفنية، التقارير المتعلقة بكيسييه، ومدى ملاءمته فنيًا، وانسجامه مع اسلوب لعب الفريق الاتحادي، ضمن خطة إعداد قائمة اللاعبين الأجانب للموسم الجديد.
إلا أن كل هذا التخطيط ذهب هباءً، مع موقف واضح من النجم الإيفواري الذي فضل العودة من جديد إلى أحد أقوى الدوريات الأوروبية في صيف 2026، من أجل استكمال مسيرته الاحترافية.
ووفقًا للصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فإن كيسييه رفض عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي الكبيرة – دون ذكر اسمه.
وقال رومانو في البث المباشر عبر قناته بموقع "يوتيوب": "كيسيه تلقى عرضًا من فريق سعودي ورده على هذا الفريق كان: 'شكرًا لكم، لكنني أفضل العودة إلى إيطاليا، حتى لو كان الراتب أقل'".