احضروا ألفاريز أو "التعويذة البرتغالية" .. فليك يتجاهل مقالب الماضي ويحاول تحضير "لويس سواريز" في المطبخ!

بعد تخلي برشلونة عن فيران توريس لباريس سان جيرمان وروبرت ليفاندوفسكي إلى شيكاغو فاير الأمريكي، سنجد أن النادي الكتالوني تعاقد بالفعل مع كريم أديمي من بوروسيا دورتموند، ويبدو أن لويس سواريز هو اللاعب القادم.
برشلونة قرر الرهان على أديمي رغم تذبذب مستواه وانخفاض معدله التهديفي، ولكنه يمكنه تعويض رحيل فيران توريس بسبب تشابه صفات كل منهما إلى حد كبير من حيث تنوع المراكز.
أديمي يمكنه إفادة برشلونة في أكثر من مركز "الجناح الأيمن والمهاجم الصريح والمهاجم المتأخر"، وهو ما كان يفعله فيران توريس قبل رحيله المنتظر إلى باريس، لذلك سيكون الألماني السريع هو "الخيار الجوكر" في هجوم الفريق.
ولكن هل سواريز هو الرجل المناسب للعب مع لامين يامال وأنتوني جوردون ورافينيا وغيرهم كمهاجم رئيسي يُعول عليه برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني؟
جودة الكولومبي أقل بكثير من ألفاريز، رغم تمتعه بحيوية تضعه كخيار أفضل من ليفاندوفسكي الذي فقد الكثير من مرونته قبل الرحيل، كما أنه خيار ممتاز عندما تكون هناك مساحات يمكن استغلالها في دفاعات الفريق الخصم.
وعلى الجانب الآخر، سواريز سيعاني كثيرًا عندما يلعب برشلونة أمام الدفاعات المنخفضة والتكتلات الحصينة التي قد يتعرض لها الفريق أمام أتلتيكو مدريد مع دييجو سيميوني، أو في الكلاسيكو أمام مدرب صاحب عقلية دفاعية مثل جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد.
وبالنسبة للضغط، المهاجم الكولومبي يحاول كثيرًا استرجاع الكرة ويشارك في تلك العملية، ولكن أرقامه الإجمالية على الجانب الدفاعي عادية للغاية، مع الوضع في الاعتبار أن الأمور ستكون أصعب مع برشلونة والدوري الإسباني مقارنة بالدوري البرتغالي.
ولذلك الرهان هنا لن يكون على مهاجم من الطراز العالمي صاحب جودة مرعبة في التسجيل والاختراقات مثل كيليان مبابي نجم ريال مدريد، بل على التوليفة التي سيعتمد عليها فليك واللعب الجماعي، ومحاولة إخفاء عيوب لويس سواريز عن طريق المنظومة الناجحة، مع تواجد عنصر لامين يامال صاحب المهارة الفردية المرعبة ومعه رافينيا.
ولكن هنا ستظهر مشكلة عند مقارنة أسماء برشلونة الهجومية "يامال وسواريز ورافينيا وأنتوني جوردون وداني أولمو وكريم أديمي وروني بردغجي وغيرهم"، مع ما يمتلكه ريال مدريد من عناصر "كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو، يان ديوماندي، أردا جولر وبراهيم دياز وكارلوس إسبي" .. إذن الجودة لصالح الميرينجي بشكل واضح!