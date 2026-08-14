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Luis SuarezGoal Only \ GFX
علي سمير

احضروا ألفاريز أو "التعويذة البرتغالية" .. فليك يتجاهل مقالب الماضي ويحاول تحضير "لويس سواريز" في المطبخ!

فقرات ومقالات
برشلونة
لويس سواريز
سبورتنج لشبونة
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
الدوري البرتغالي الممتاز
لويس سواريز
هانسي فليك

مهاجم جيد ولكن هل يناسب برشلونة؟

في يوليو 2014 تعاقد برشلونة مع الأوروجوياني لويس سواريز من ليفربول، وفي 14 أغسطس 2026 يرتبط النادي الكتالوني بلويس سواريز مرة أخرى، ولكن شتان الفارق بين شعور جماهير الفريق وقتها والآن.

نتحدث هنا عن لويس خافيير سواريز تشاريس، المهاجم الكولومبي الذي يلعب في صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، وظهر ضمن الخيارات المقترحة لبرشلونة لتعويض رحيل فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف.

"الحلم" كان التعاقد مع خوليان ألفاريز، أحد أفضل المهاجمين في العالم، ولكن لأن بعض الأحلام تبدو مستحيلة على أرض الواقع، قرر برشلونة البحث عن خيارات أخرى منطقية ولن تحتاج إلى جولات طويلة وأسابيع من المفاوضات.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو خرج بخبر حصري اليوم، الجمعة، للتأكيد على أن برشلونة وضع لويس سواريز على رأس خياراته الهجومية، إذا فشلت صفقة التعاقد مع ألفاريز، وسيعمل على ضمه هو أو بعض الأهداف الأخرى بداية من الأسبوع القادم.

الخطوة تبدو صائبة لبرشلونة، أتلتيكو مدريد جعل الأمور صريحة للجميع : لا لبيع ألفاريز، وحتى إن حدث ذلك فلن يتم للنادي الكتالوني، لذلك لا فائدة من إضاعة الوقت أكثر من ذلك.

  • Luis Suarez Sporting CPGetty Images

    ولكن من هو لويس سواريز "الكولومبي"؟

    صاحب الـ28 سنة خاض مسيرة متوسطة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى مع 10 فرق مختلفة، قبل أن يتألق مع ألميريا مسجلًا 41 هدفًا في 79 مباراة، ليقرر لشبونة التعاقد معه في 2025 من أجل تعويض رحيل فيكتور جيوكيريس إلى آرسنال.

    توجه برشلونة في هذه الصفقة يبدو غريبًا، لأنه كيف بأي حال من الأحوال أن يكون خيارك الأول خوليان ألفاريز والثاني لاعب سيكمل 29 قريبًا، ولم يسبق له التواجد واللعب بمستوى عالي طوال حياته المهنية؟

    النادي الكتالوني أراد ألفاريز حتى يجد من يصل به إلى منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا، لأن ليفاندوفسكي نفسه فشل في هذه المهمة، فهل سواريز هو هذا اللاعب؟

    لو تحدثنا عن القيمة والجودة عمومًا، سنجد أن اختيار برشلونة غريب إلى حد كبير وبه الكثير من التسرع، ولا يمكن الحديث عن الأمور المالية كعذر، لأن النادي يمتلك الأموال الكافية لدفع أكثر من 100 مليون يورو في ألفاريز.

    لو نظرنا إلى السوق الحالي، سنجد أن هناك خيارات أفضل مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر وجواو بيدرو من تشيلسي، وإن كان التعاقد معما ليس سهلًا بسبب صعوبة تخلي الثنائي الإيطالي والإنجليزي عنهما.

    هناك فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي، عمر مرموش نجم مانشستر سيتي المهمش الذي يمكن ضمه بمقابل مخفض بسبب عدم مشاركته كأساسي ويمتلك خبرة أكبر من سواريز في اللعب بمستويات عالية.

    ولكن حتى لا نظلم برشلونة ومديره الرياضي ديكو، فإن الخيارات الهجومية في العالم ليست مثيرة للاهتمام ومتنوعة بالشكل الكافي، لذلك ربما فكر النادي في التعاقد مع مهاجم قليل التكلفة، وتأجيل فكرة "المهاجم العالمي" للميركاتو الصيفي القادم، لحين ظهور عناصر أخرى يمكن الإنفاق الضخم عليها دون قلق.

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  • Luis Suarez Trincao Sporting CPGetty

    نقاط قوته

    سواريز سبق له الحديث إلى الموقع الرسمي لنادي ألميريا، وقال إنه ليس اللاعب الذي يقف داخل منطقة الجزاء لانتظار الكرة، بل يفضل مهاجمة المساحات والتحرك القطري، مما يخدم أسلوب المدرب هانزي فليك الذي يبحث عن مهاجم يستغل الضغط العالي الذي يفرضه على الخصوم.

    ولذلك وظيفة سواريز هنا مع برشلونة قد تكون المشاركة في عملية الضغط المتقدم بشكل جزئي، وإذا تم قطع الكرة في وسط الملعب ووصلت إلى بيدري أو جافي أو أي لاعب آخر، سيتمكن من العثور على موقع جيد لتهديد مرمى الفريق المنافس، وهذا ما يريده فليك، وربما هو السبب الرئيسي وراء محاولة ضمه.

    للوهلة الأولى، قد تنخدع في سواريز وتظن أنه ضعيف من الناحية البدنية، لأن طوله 1.79 متر فقط، ولكن الحقيقة تقول عكس ذلك، الكولومبي لا يخشى الالتحامات ويظهر كمدافع أول في الكثير من اللحظات عند فقدان الكرة، ويجيد في الكرات الهوائية، ويمكنه حماية الكرة عند الحصول عليها.

    لذلك "على الورق" فإن سواريز لديه بعض المميزات التي يمكنه تقديمها لبرشلونة، مع الوضع في الاعتبار أنه يمتلك طبيعة مباشرة، ولن ينشغل كثيرًا مثل خوليان ألفاريز في المراوغة وصناعة الفرص والتسديد البعيد واللعب بالظهر والانخراط في عملية بناء الهجمة مع عناصر الوسط والأجنحة لامين يامال ورافينيا وأنتوني جوردون أو أي لاعب آخر.

    كما أنه يمتلك ميزة الخبرة في الدوري الإسباني، بسبب لعبه مع غرناطة وألميريا وريال بلد الوليد وريال سرقطسة، مما يعني أنه لن يحتاج إلى وقت للتأقلم على الأوضاع.

  • Karim AdeyemiGetty Images

    الرهان على التوليفة ولامين يامال

    بعد تخلي برشلونة عن فيران توريس لباريس سان جيرمان وروبرت ليفاندوفسكي إلى شيكاغو فاير الأمريكي، سنجد أن النادي الكتالوني تعاقد بالفعل مع كريم أديمي من بوروسيا دورتموند، ويبدو أن لويس سواريز هو اللاعب القادم.

    برشلونة قرر الرهان على أديمي رغم تذبذب مستواه وانخفاض معدله التهديفي، ولكنه يمكنه تعويض رحيل فيران توريس بسبب تشابه صفات كل منهما إلى حد كبير من حيث تنوع المراكز.

    أديمي يمكنه إفادة برشلونة في أكثر من مركز "الجناح الأيمن والمهاجم الصريح والمهاجم المتأخر"، وهو ما كان يفعله فيران توريس قبل رحيله المنتظر إلى باريس، لذلك سيكون الألماني السريع هو "الخيار الجوكر" في هجوم الفريق.

    ولكن هل سواريز هو الرجل المناسب للعب مع لامين يامال وأنتوني جوردون ورافينيا وغيرهم كمهاجم رئيسي يُعول عليه برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني؟

    جودة الكولومبي أقل بكثير من ألفاريز، رغم تمتعه بحيوية تضعه كخيار أفضل من ليفاندوفسكي الذي فقد الكثير من مرونته قبل الرحيل، كما أنه خيار ممتاز عندما تكون هناك مساحات يمكن استغلالها في دفاعات الفريق الخصم.

    وعلى الجانب الآخر، سواريز سيعاني كثيرًا عندما يلعب برشلونة أمام الدفاعات المنخفضة والتكتلات الحصينة التي قد يتعرض لها الفريق أمام أتلتيكو مدريد مع دييجو سيميوني، أو في الكلاسيكو أمام مدرب صاحب عقلية دفاعية مثل جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد.

    وبالنسبة للضغط، المهاجم الكولومبي يحاول كثيرًا استرجاع الكرة ويشارك في تلك العملية، ولكن أرقامه الإجمالية على الجانب الدفاعي عادية للغاية، مع الوضع في الاعتبار أن الأمور ستكون أصعب مع برشلونة والدوري الإسباني مقارنة بالدوري البرتغالي.

    ولذلك الرهان هنا لن يكون على مهاجم من الطراز العالمي صاحب جودة مرعبة في التسجيل والاختراقات مثل كيليان مبابي نجم ريال مدريد، بل على التوليفة التي سيعتمد عليها فليك واللعب الجماعي، ومحاولة إخفاء عيوب لويس سواريز عن طريق المنظومة الناجحة، مع تواجد عنصر لامين يامال صاحب المهارة الفردية المرعبة ومعه رافينيا.

    ولكن هنا ستظهر مشكلة عند مقارنة أسماء برشلونة الهجومية "يامال وسواريز ورافينيا وأنتوني جوردون وداني أولمو وكريم أديمي وروني بردغجي وغيرهم"، مع ما يمتلكه ريال مدريد من عناصر "كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو، يان ديوماندي، أردا جولر وبراهيم دياز وكارلوس إسبي" .. إذن الجودة لصالح الميرينجي بشكل واضح!

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  • Luis Suarez Viktor Gyokeres GFXGetty/GOAL

    لعنة الدوري البرتغالي

    الفارق بين لويس سواريز الأورجوياني والكولومبي، هو تمامًا كأنك حاولت صنع نسختك الخاصة من أسطورة ليفربول وبرشلونة في المطبخ!

    مهاجم هداف من العيار الثقيل يخطف الأضواء في الدوري البرتغالي ثم يفشل بالدوريات الكبرى، قصة حزينة قصيرة لطالما سمعناها خلال السنوات الماضية.

    سواريز سجل 38 هدفًا وصنع 9 في 53 مواجهة الموسم الماضي مع لشبونة، أرقام مرعبة للغاية، ولكن لو فكرنا قليلًا سنجد أن فيكتور جيوكيريس كان يُسجل أكثر من ذلك، ولكنه لم يكرر هذا التألق مع آرسنال في الدوري الإنجليزي، وهناك مطالب بالتخلي عنه بعد موسم واحد فقط، بل ظهرت أنباء حول اهتمام المدفعجية بالتعاقد مع مهاجم جديد يضعه على دكة البدلاء وهو فيكتور أوسيمين.

    وعلى الرغم من موسمه المذهل، إلا أنه لعب 5 مباريات مع منتخب كولومبيا في كأس العالم 2026 دون أن يسجل أي أهداف، إذن لما يتألق هؤلاء داخل البرتغال ويختفون خارجها؟ هل هناك تعويذة سحرية تمكنهم من تسجيل هذا الكم الهائل من الأهداف؟ أم أن المنافسة ضعيفة وليست معيارًا للقياس على باقي الدوريات الكبرى!

    ولدينا في التاريخ أكثر من عبرة، جاكسون مارتينيز الذي كان يأكل الأخضر واليابس مع بورتو في الدوري البرتغالي وحصل على هداف المسابقة أكثر من مرة، انتقل لأتلتيكو مدريد ليسجل 3 أهداف فقط في 22 مباراة، قبل الرحيل وهو أحد أسوأ الصفقات في تاريخ النادي.

    ولا يمكن نسيان باس دوست، المهاجم الذي سجل 37 هدفًا في موسم 2016/2017 بعد انتقاله إلى سبورتينج لشبونة، و34 في الموسم التالي، ولم يستطع تكرار ذلك مع آينتراخت فرانكفورت في ألمانيا.

    وأخيرًا، لدينا داروين نونيز، المهاجم الأوروجوياني الذي سجل 34 هدفًا مع بنفيكا في موسم 2021/2022، لينتقل بعدها إلى ليفربول ليسجل 15 فقط منهم 9 في الدوري الإنجليزي، وتحول إلى أحد أكبر المقالب في تاريخ الريدز، قبل أن ينضم للهلال الذي حاول التخلص منه بشتى الطرق الآن.

    هل يقع برشلونة كضحية لهذه اللعنة متجاهلًا كل هذه الحوادث والمقالب؟ أم سيجلب تلك "التعويذة السحرية" مع سواريز عند قدومه من البرتغال؟!